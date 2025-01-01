Arts
Новости
Blind Guardian

22 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

18 мар 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

13 янв 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

24 дек 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о туре

9 дек 2024 : 		 BLIND GUARDIAN обновили видео

29 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

15 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

2 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

21 окт 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

7 окт 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

28 сен 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

16 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

7 сен 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

24 авг 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN записывает "Time What Is Time"

8 авг 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Новая музыка BLIND GUARDIAN не за горами. Она за лесами

2 авг 2024 : 		 BLIND GUARDIAN перепели The Bard's Song

12 июл 2024 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

7 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN

6 июн 2024 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN о предстоящем альбоме: «Я ожидаю, что новые песни будут тяжёлыми и агрессивными»

14 май 2024 : 		 Гитарист BLIND GUARDIAN представил фирменную модель гитары

21 апр 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о выступлении в Лондоне

15 фев 2024 : 		 Видео полного выступления BLIND GUARDIAN

6 фев 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Если до 2027 не выйдет наш альбом, буду удивлен»

5 фев 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Начнем писать в 2025!»

30 окт 2023 : 		 Видео полного выступления BLIND GUARDIAN
Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN



zoom
Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN, которое состоялось в рамках выступления на фестивале Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:

00:33 The Ninth Wave
10:52 Blood of the Elves
16:36 Nightfall
23:08 Tanelorn (Into the Void)
29:45 Time Stands Still (A the Iron Hill)
35:34 Violent Shadows
40:40 A Past and Future Secret
45:06 Deliver Us From Evil
51:21 Majesty
59:34 The Bard's Song - In the Forrest
01:03:50 And the Story Ends
01:11:01 Lord of the Rings
01:15:38 Mirror Mirror
01:21:16 Valhalla



просмотров: 242

