Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN
Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN, которое состоялось в рамках выступления на фестивале Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:
00:33 The Ninth Wave
10:52 Blood of the Elves
16:36 Nightfall
23:08 Tanelorn (Into the Void)
29:45 Time Stands Still (A the Iron Hill)
35:34 Violent Shadows
40:40 A Past and Future Secret
45:06 Deliver Us From Evil
51:21 Majesty
59:34 The Bard's Song - In the Forrest
01:03:50 And the Story Ends
01:11:01 Lord of the Rings
01:15:38 Mirror Mirror
01:21:16 Valhalla
