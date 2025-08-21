Arts
Новости
Moonspell

21 авг 2025 : 		 Концертное видео MOONSPELL

7 июл 2025 : 		 Вокалист MOONSPELL: «Какой смысл в создании новой музыки?»

2 дек 2024 : 		 Лидер MOONSPELL: «Мы должны ответить музыкой, зачем выпускаем новый альбом»

17 окт 2024 : 		 MOONSPELL организуют стрим

20 май 2024 : 		 Никакого MOONSPELL до конца 2025

28 дек 2023 : 		 Новое видео MOONSPELL

12 ноя 2023 : 		 MOONSPELL выступят с оркестром

10 авг 2023 : 		 MOONSPELL отметят юбилей The Antidote

16 июн 2023 : 		 У вокалиста MOONSPELL проблемы со здоровьем

16 ноя 2022 : 		 MOONSPELL отменили британский тур

15 ноя 2022 : 		 Как MOONSPELL не попали в нарко- и алкокапканы

28 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

25 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

16 авг 2022 : 		 MOONSPELL отменили тур по США

11 авг 2022 : 		 Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею»

2 авг 2022 : 		 MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!»

28 июл 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

29 авг 2021 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет зимой

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления MOONSPELL

11 июн 2021 : 		 Новый стрим от MOONSPELL

24 май 2021 : 		 Вокалист MOONSPELL — о концертах в ближайшем будущем

20 май 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

12 май 2021 : 		 Новые стримы от MOONSPELL

5 май 2021 : 		 Винилы MOONSPELL выйдут летом

14 апр 2021 : 		 Концертное видео MOONSPELL

18 мар 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL
Концертное видео MOONSPELL



"Vampiria", новое концертное видео MOONSPELL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза "Opus Diabolicum", выход которого на DVD/Blu-ray, двойном CD, виниле и в цифровом варианте намечен на 31 октября на Napalm Records.

Fernando Ribeiro: «"Vampiria" — это классика MOONSPELL, старая как само время. Мы выбрали ее первой, потому что это одна из самых замечательных аранжировок всего шоу, которая вдохнула новую жизнь (разве это не одно и то же?). под неподвластную времени вечную песню. Посмотрите, как она восстает из мертвых, своими собственными глазами, после "путешествия по океанам времени"».

Говоря о своем видении "Opus Diabolicum", он добавил:

«Я никогда не был тем, кто подталкивал MOONSPELL к использованию оркестра. Я имею в виду, что, как и любой фанат, я могу оценить влияние классической музыки на хэви-металл (Куортон из BATHORY называл Вагнера своей любимой "группой"), и в моей музыкальной коллекции можно найти Мусоргского, Прокофьева и Равеля, стоящих плечом к плечу с вышеупомянутыми BATHORY, CELTIC FROST, SARCÓFAGO или MAIDEN. Но сам я не был поклонником металл-концертов с оркестром, и когда я обратился к Jaime (Gomez Arellano) с просьбой смикшировать это творение, я спросил его: "Ты слышал альбомы "S&M" [METALLICA] и других металл-групп "вживую с оркестром"? Мы не хотим ничего подобного!

Это работа страсти: поистине работа дьявола (opus diabolicum): несовершенная, необработанная, неукротимая. Это релиз, сделанный друзьями для всех, кто у нас есть в этом забытом готами мире, и чтобы на арене в Лиссабоне или в душном клубе в Техасе чары продолжались, пока нас больше не будет».

Трек-лист:

01. Tungstennio (CD + DVD/Blu-ray only)
02. Em Nome do Medo
03. 1755
04. In Tremor Die
05. Desastre
06. Ruinas
07. Breathe (Until We Are No More)
08. Extinct
09. Proliferation
10. Finisterra
11. Everything Invaded
12. Scorpion Flower
13. Vampiria
14. Alma Mater
15. Fullmoon Madness




21 авг 2025
Orgik
Круто, жду
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
