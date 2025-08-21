сегодня



Концертное видео MOONSPELL



"Vampiria", новое концертное видео MOONSPELL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза "Opus Diabolicum", выход которого на DVD/Blu-ray, двойном CD, виниле и в цифровом варианте намечен на 31 октября на Napalm Records.



Fernando Ribeiro: «"Vampiria" — это классика MOONSPELL, старая как само время. Мы выбрали ее первой, потому что это одна из самых замечательных аранжировок всего шоу, которая вдохнула новую жизнь (разве это не одно и то же?). под неподвластную времени вечную песню. Посмотрите, как она восстает из мертвых, своими собственными глазами, после "путешествия по океанам времени"».



Говоря о своем видении "Opus Diabolicum", он добавил:



«Я никогда не был тем, кто подталкивал MOONSPELL к использованию оркестра. Я имею в виду, что, как и любой фанат, я могу оценить влияние классической музыки на хэви-металл (Куортон из BATHORY называл Вагнера своей любимой "группой"), и в моей музыкальной коллекции можно найти Мусоргского, Прокофьева и Равеля, стоящих плечом к плечу с вышеупомянутыми BATHORY, CELTIC FROST, SARCÓFAGO или MAIDEN. Но сам я не был поклонником металл-концертов с оркестром, и когда я обратился к Jaime (Gomez Arellano) с просьбой смикшировать это творение, я спросил его: "Ты слышал альбомы "S&M" [METALLICA] и других металл-групп "вживую с оркестром"? Мы не хотим ничего подобного!



Это работа страсти: поистине работа дьявола (opus diabolicum): несовершенная, необработанная, неукротимая. Это релиз, сделанный друзьями для всех, кто у нас есть в этом забытом готами мире, и чтобы на арене в Лиссабоне или в душном клубе в Техасе чары продолжались, пока нас больше не будет».



Трек-лист:



01. Tungstennio (CD + DVD/Blu-ray only)

02. Em Nome do Medo

03. 1755

04. In Tremor Die

05. Desastre

06. Ruinas

07. Breathe (Until We Are No More)

08. Extinct

09. Proliferation

10. Finisterra

11. Everything Invaded

12. Scorpion Flower

13. Vampiria

14. Alma Mater

15. Fullmoon Madness







+1 -0



( 1 ) просмотров: 238

