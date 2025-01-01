Специальный винил от GHOST

10 мар 2025 :
|
Лидер GHOST: «OZZY оказал на меня огромное влияние»
7 мар 2025 :
|
Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах
5 мар 2025 :
|
Новое видео GHOST
6 фев 2025 :
|
Новый вокалист GHOST дебютирует на концерте BLACK SABBATH
10 дек 2024 :
|
Новая фигурка GHOST
24 ноя 2024 :
|
Комиксы от GHOST
2 ноя 2024 :
|
Фильм GHOST выйдет на видеокассете!
27 июл 2024 :
|
Анимационное видео от GHOST
26 июл 2024 :
|
Анимационное видео от GHOST
26 июн 2024 :
|
Рекорды нового фильма GHOST
25 июн 2024 :
|
Лидер GHOST об ожиданиях от фильма
23 июн 2024 :
|
Лидер GHOST рад, что закончил фильм
21 июн 2024 :
|
Новая песня GHOST
14 июн 2024 :
|
Фрагмент нового фильма GHOST
5 июн 2024 :
|
Новая фигурка GHOST
12 май 2024 :
|
Трейлер нового фильма GHOST
3 май 2024 :
|
Фильм GHOST выйдет летом
5 апр 2024 :
|
Тизер нового фильма GHOST
14 мар 2024 :
|
Вокалист/гитарист BLUE ÖYSTER CULTо сходстве с группой GHOST: «Я бы не сказал, что они копируют нас»
11 дек 2023 :
|
У GHOST уже есть несколько песен
2 дек 2023 :
|
GHOST выпускают компиляцию
19 окт 2023 :
|
Лидера GHOST разозлили действия площадки
15 окт 2023 :
|
Видео полного выступления GHOST
14 окт 2023 :
|
Юбилейное дилдо от GHOST
12 окт 2023 :
|
GHOST готовят фильм
11 сен 2023 :
|
Сингл GHOST получил платину
26 авг 2023 :
|
Почему GHOST лучшая группа в мире?
15 авг 2023 :
|
Размалёванных на концерт GHOST не пущать!
11 авг 2023 :
|
Видео с выступления GHOST
4 авг 2023 :
|
GHOST открыли тур
8 июл 2023 :
|
Кавер-версия SHAKESPEARS SISTER от GHOST
16 июн 2023 :
|
Видео с выступления GHOST
15 июн 2023 :
|
Бокс-сет от GHOST
1 июн 2023 :
|
PAUL DI'ANNO опять про GHOST
31 май 2023 :
|
Лидер GHOST — о создании новых песен
25 май 2023 :
|
Лидер GHOST — о выборе кавер-версий
22 май 2023 :
|
PAUL DI'ANNO о кавер-версии GHOST: «Это какая-то срань!»
19 май 2023 :
|
Кавер-версия TINA TURNER от GHOST
17 май 2023 :
|
Новая фигурка GHOST
16 май 2023 :
|
Кавер-версия IRON MAIDEN от GHOST
15 май 2023 :
|
Лидер GHOST об исполнении песни группы фронтменом METALLICA
9 май 2023 :
|
Вокалист GHOST об актуальности песни GENESIS
4 май 2023 :
|
GHOST взяли Grammis
11 апр 2023 :
|
GHOST записали кавер-версии RUSH, MISFITS, U2 и MOTÖRHEAD
9 апр 2023 :
|
Новое видео GHOST
17 фев 2023 :
|
Новое видео GHOST
27 янв 2023 :
|
JOE ELLIOTT спелся с GHOST
10 янв 2023 :
|
TOBIAS FORGE — о планах GHOST
16 дек 2022 :
|
Видео с текстом от GHOST
15 дек 2022 :
|
TOBIAS FORGE: «Почему GHOST никогда не будут играть дэт»
6 дек 2022 :
|
GHOST получили золото
25 ноя 2022 :
|
Лидер GHOST старается найти настрой для нового альбома
22 ноя 2022 :
|
GHOST выиграли первую американскую награду
23 сен 2022 :
|
Лидер GHOST: «Хейтеры — это прекрасно!»
23 сен 2022 :
|
Концертное видео GHOST
22 сен 2022 :
|
GHOST впервые в Billboard Hot 100
17 сен 2022 :
|
Лидер GHOST — о важности социальных сетей
15 сен 2022 :
|
Лидер GHOST: «Сейчас многие ваши любимые группы страдают»
13 сен 2022 :
|
Видео полного выступления GHOST
8 сен 2022 :
|
GHOST почтили память лидера DEATH
5 сен 2022 :
|
Лидер GHOST — о коммерческом успехе
30 авг 2022 :
|
GHOST впервые исполнили "Watcher In The Sky"
29 авг 2022 :
|
Новый альбом GHOST будет другим
27 июл 2022 :
|
Новое видео GHOST
17 июл 2022 :
|
Вокалист PRIEST: «Пока я был в GHOST, наёмников не было»
13 июл 2022 :
|
Вокалист PRIEST: «Последний альбом GHOST — такое себе»
7 июл 2022 :
|
Бывший участник GHOST: «Мне потребовалось полгода терапии после увольнения»
20 июн 2022 :
|
Вокалист GHOST потерял голос
11 июн 2022 :
|
Синглы GHOST стали золотыми
23 май 2022 :
|
Раскрыты личности музыкантов GHOST
21 май 2022 :
|
Лидер GHOST — о сотрудничестве: «Всегда всё дело в химии»
17 май 2022 :
|
Лидер GHOST — о влиянии IRON MAIDEN
14 май 2022 :
|
Вокалистка HALESTORM хвалит GHOST
7 май 2022 :
|
Лидер GHOST — о членах на сцене
7 май 2022 :
|
ROB HALFORD признался в симпатии к группе GHOST
12 апр 2022 :
|
GHOST представили новые песни
31 мар 2022 :
|
Трилогия от GHOST
21 мар 2022 :
|
Успехи в чартах GHOST
21 мар 2022 :
|
Лидер GHOST — о контроле
18 мар 2022 :
|
GHOST в "Jimmy Kimmel Live!"
11 мар 2022 :
|
Новый альбом GHOST доступен для прослушивания
10 мар 2022 :
|
Видео полного выступления GHOST
9 мар 2022 :
|
Лидер GHOST — о песне про Майка Пенса
8 мар 2022 :
|
Специальное шоу от GHOST
3 мар 2022 :
|
Видео с текстом от GHOST
2 мар 2022 :
|
Лидер GHOST — о сменах продюсера
25 фев 2022 :
|
Лидер GHOST — о влияниях
21 фев 2022 :
|
Лидер GHOST назвал себя диктатором
15 фев 2022 :
|
Видео полного выступления GHOST
15 фев 2022 :
|
Лидер GHOST: «Стараюсь не повторяться»
10 фев 2022 :
|
Видео с выступления GHOST
2 фев 2022 :
|
Лидер GHOST: «"Grift Wood" — о Майке Пенсе»
1 фев 2022 :
|
Лидер GHOST — о прелести быть основным автором
27 янв 2022 :
|
Мультикамерная съемка исполнения новой песни GHOST
26 янв 2022 :
|
GHOST исполнили новую песню. И кавер-версию METALLICA
25 янв 2022 :
|
Статуэтка GHOST выйдет летом
20 янв 2022 :
|
Новое видео GHOST
15 ноя 2021 :
|
Лидер GHOST — о росте популярности
12 ноя 2021 :
|
Как панк повлиял на GHOST
2 ноя 2021 :
|
Лидер GHOST — о концепции нового альбома
18 окт 2021 :
|
Лидер GHOST: «Большую часть года я творил!»
11 окт 2021 :
|
Лидер GHOST — о новой песне
1 окт 2021 :
|
Новое видео GHOST
30 сен 2021 :
|
Новая песня GHOST
10 сен 2021 :
|
Кавер-версия METALLICA от GHOST
15 июл 2021 :
|
Фронтмен GHOST — о песне METALLICA, которая была для него «огромным вдохновением» на протяжении более 30 лет
5 мар 2021 :
|
Новое видео GHOST
28 янв 2021 :
|
Новая фигурка GHOST
25 янв 2021 :
|
Вокалист GHOST исполнил кавер-версию THE ROLLING STONES
17 янв 2021 :
|
Лидер GHOST — о провале REPUGNANT: «Я был очень непрофессионален»
7 янв 2021 :
|
GHOST готовят что-то грандиозное
26 дек 2020 :
|
GHOST отправятся в студию зимой
26 дек 2020 :
|
Вышла фигурка GHOST
25 дек 2020 :
|
GHOST проиграли суд по претензиям на название водки
25 май 2020 :
|
Бывший участник GHOST выпускает альбом
22 май 2020 :
|
Производители водки GHOST ответили лидеру GHOST
15 май 2020 :
|
Представители GHOST ответили производителям водки GHOST
15 май 2020 :
|
GHOST предъявили производителям водки GHOST
8 апр 2020 :
|
Новые фигурки GHOST
20 мар 2020 :
|
Фанат, посетивший концерт GHOST в Мексике, стал первой жертвой коронавируса в стране
6 мар 2020 :
|
GHOST простились с папой
20 янв 2020 :
|
Фронтмен GHOST об идеях для клипов
14 янв 2020 :
|
Пазлы GHOST выйдут весной
19 дек 2019 :
|
Лидер GHOST: «Из Tom'a Araya'и вышел бы отличный Санта!»
16 дек 2019 :
|
GHOST запишут песню для специального проекта
27 ноя 2019 :
|
Лидер GHOST получит награду
27 окт 2019 :
|
Видео с выступления GHOST
21 сен 2019 :
|
Видео с выступления GHOST
17 сен 2019 :
|
GHOST исполнили новые песни
13 сен 2019 :
|
Новая песня GHOST
13 сен 2019 :
|
Новое видео GHOST
2 сен 2019 :
|
Лидер GHOST о билетном скандале с METALLICA
9 авг 2019 :
|
Лидер GHOST не хочет спешить с альбомом
2 авг 2019 :
|
GHOST выпустят сингл?
31 июл 2019 :
|
Мультикамерная съёмка с выступления GHOST
29 июл 2019 :
|
Видео с выступления GHOST
12 июл 2019 :
|
Видео с текстом от GHOST
19 июн 2019 :
|
Видео с выступления GHOST
14 июн 2019 :
|
Новая глава в истории GHOST
20 май 2019 :
|
Видео с выступления GHOST
13 фев 2019 :
|
Вертикальное видео от GHOST
8 фев 2019 :
|
GHOST отправятся в студию в 2020 году
24 дек 2018 :
|
Новое видео GHOST
27 ноя 2018 :
|
Лидер GHOST: «Да, я диктатор!»
22 ноя 2018 :
|
Лидер GHOST думает о концертном фильме
19 ноя 2018 :
|
Видео с первого стадионного концерта GHOST в США
17 окт 2018 :
|
Новое видео GHOST
12 сен 2018 :
|
GHOST в Royal Albert Hall
27 авг 2018 :
|
CARPENTER BRUT сделал ремикс песни GHOST
7 авг 2018 :
|
Видео с выступления GHOST
18 июн 2018 :
|
Барабанщика BULLET FOR MY VALENTINE звали в GHOST
11 июн 2018 :
|
Успехи в чартах GHOST
5 июн 2018 :
|
Причина смерти на концерте GHOST
1 июн 2018 :
|
GHOST сократили концерт из-за трагедии
24 май 2018 :
|
JAMES HETFIELD исполняет GHOST
22 май 2018 :
|
Видео с выступления GHOST
18 май 2018 :
|
Новая песня GHOST
15 май 2018 :
|
Видео с выступления GHOST
7 май 2018 :
|
GHOST исполнили новые песни
6 май 2018 :
|
GHOST исполнили новые песни
3 май 2018 :
|
GHOST в акустике
16 апр 2018 :
|
Новое видео GHOST
12 апр 2018 :
|
Акустика от GHOST
7 апр 2018 :
|
GHOST представили нового папу
25 фев 2018 :
|
Кавер-версия GHOST от DEEP DARK RIVER
11 дек 2017 :
|
GHOST выпустили концертный альбом
7 дек 2017 :
|
GHOST выпускают концертный альбом
14 ноя 2017 :
|
Лидер GHOST и бывшие коллеги встретятся в суде?
7 ноя 2017 :
|
Статуэтка GHOST выйдет зимой
4 окт 2017 :
|
Последнее шоу PAPA EMERITUS III
3 окт 2017 :
|
GHOST готовы сменить папу
18 сен 2017 :
|
Новый альбом GHOST выйдет весной
25 авг 2017 :
|
Новое видео GHOST
20 авг 2017 :
|
Меня зовут TOBIAS FORGE и я главный в GHOST
10 июл 2017 :
|
Лидер GHOST: «IRON MAIDEN оказали на меня сильное влияние»
15 июн 2017 :
|
Лидер GHOST появится без маски
13 июн 2017 :
|
GHOST начнут запись летом
5 июн 2017 :
|
Видео с выступления GHOST
20 апр 2017 :
|
Видео с выступления GHOST
18 апр 2017 :
|
Видео полного выступления GHOST
12 апр 2017 :
|
Видео с выступления GHOST
4 апр 2017 :
|
Видео с выступления GHOST
30 мар 2017 :
|
Вокалист GHOST упал со сцены
29 мар 2017 :
|
Видео с выступления GHOST
26 мар 2017 :
|
Новый состав GHOST выступил впервые
3 мар 2017 :
|
Бывший участник GHOST раскрыл свое имя
1 мар 2017 :
|
GHOST выиграли шведскую Грамми
21 ноя 2016 :
|
Успехи GHOST
3 ноя 2016 :
|
Новый альбом GHOST будет более мрачным
31 окт 2016 :
|
Видео с выступления GHOST
18 окт 2016 :
|
Новое видео GHOST
14 окт 2016 :
|
Новый альбом GHOST выйдет осенью 2017 года
6 окт 2016 :
|
GHOST работают над новым материалом
29 сен 2016 :
|
Успехи в чартах GHOST
19 сен 2016 :
|
Видео с выступления GHOST
17 сен 2016 :
|
Новое видео GHOST
14 сен 2016 :
|
Трейлер нового ЕР GHOST
12 сен 2016 :
|
Новая песня GHOST
23 июн 2016 :
|
Профессиональное видео полного выступления GHOST
26 май 2016 :
|
GHOST завершили работу над ЕР
23 май 2016 :
|
Акустика от GHOST
13 май 2016 :
|
GHOST выпустят новый EP летом
9 май 2016 :
|
GHOST хотят собирать стадионы
2 май 2016 :
|
Акустика от GHOST
1 май 2016 :
|
GHOST никогда не выступят без масок
28 апр 2016 :
|
Видео с выступления GHOST
5 апр 2016 :
|
Фирменное вино от GHOST поступило в продажу в Швеции
3 мар 2016 :
|
Видео с выступления GHOST
25 фев 2016 :
|
GHOST получили Грэммис
16 фев 2016 :
|
GHOST получили Грэмми
11 фев 2016 :
|
Видео с выступления GHOST
7 фев 2016 :
|
GHOST в акустике
3 фев 2016 :
|
Музыкант GHOST: «Большая честь быть номинированным на Грэмми»
8 дек 2015 :
|
Видео с выступления GHOST в Париже
28 ноя 2015 :
|
Колыбельные от GHOST
24 ноя 2015 :
|
GHOST думают о записи нового ЕР
16 ноя 2015 :
|
Видео с выступления GHOST
13 ноя 2015 :
|
Видео с выступления GHOST
10 ноя 2015 :
|
Видео с текстом от GHOST
31 окт 2015 :
|
GHOST в 'The Late Show With Stephen Colbert'
27 окт 2015 :
|
Акустика от GHOST
21 окт 2015 :
|
Акустика от GHOST
11 окт 2015 :
|
Вокалист GHOST без грима?
5 окт 2015 :
|
Акустика от GHOST
22 сен 2015 :
|
Новая песня GHOST
16 сен 2015 :
|
Музыкант GHOST не расстроился от того, что гитарист SLAYER счёл их музыку "говном"
14 сен 2015 :
|
Новое видео GHOST
8 сен 2015 :
|
GHOST на французском телевидении
2 сен 2015 :
|
Акустика от GHOST
1 сен 2015 :
|
Видео полного выступления GHOST
25 авг 2015 :
|
GHOST в акустике
22 авг 2015 :
|
Музыкант GHOST считает, что многим слушателям интересны реальные имена членов группы
19 авг 2015 :
|
GHOST в акустике
17 авг 2015 :
|
Новый альбом GHOST доступен для прослушивания
7 авг 2015 :
|
Новая песня GHOST
1 авг 2015 :
|
Новая песня GHOST
24 июл 2015 :
|
Музыкант GHOST: «Религия — большая проблема современного общества»
17 июл 2015 :
|
Новая песня GHOST
17 июл 2015 :
|
Представление нового вокалиста GHOST
16 июл 2015 :
|
Музыкант GHOST: «Мы отправились в студию с целью создать лучший альбом»
22 июн 2015 :
|
GHOST исполнили новые песни
9 июн 2015 :
|
GHOST исполнили новую песню
8 июн 2015 :
|
Новое видео GHOST
4 июн 2015 :
|
GHOST исполнили новые треки
1 июн 2015 :
|
Новая песня GHOST
29 май 2015 :
|
Трек-лист и обложка нового альбома GHOST
11 май 2015 :
|
Новый альбом GHOST выйдет в августе
15 апр 2015 :
|
GHOST нашли нового вокалиста
9 окт 2014 :
|
Видео с выступления GHOST
28 сен 2014 :
|
Видео с выступления GHOST
15 июл 2014 :
|
Видео полного выступления GHOST
9 июл 2014 :
|
Видео полного выступления GHOST
8 июл 2014 :
|
Видео с выступления GHOST
7 июл 2014 :
|
GHOST о фото, размещенном лидером BEHEMOTH
2 июн 2014 :
|
Видео с выступления GHOST
15 апр 2014 :
|
Документальные съемки GHOST
21 фев 2014 :
|
GHOST получили GRAMMIS
12 фев 2014 :
|
GHOST без грима
22 янв 2014 :
|
На новом альбоме GHOST будет меньше вокала
19 янв 2014 :
|
GHOST получили награду P3 GULD
10 дек 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления GHOST
26 ноя 2013 :
|
Видео с выступления GHOST
13 ноя 2013 :
|
Новый ЕР GHOST доступен для прослушивания
11 окт 2013 :
|
Новый ЕР GHOST выйдет в ноябре
26 сен 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления GHOST
22 сен 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления GHOST
12 сен 2013 :
|
Документальное видео о GHOST
11 июл 2013 :
|
Бикини от GHOST
7 июл 2013 :
|
Видео с выступления GHOST
3 июл 2013 :
|
Новое видео GHOST
16 июн 2013 :
|
Видео с выступления GHOST
12 июн 2013 :
|
Видео с выступления GHOST
6 июн 2013 :
|
Видео с выступления GHOST
23 май 2013 :
|
Видео полного концерта GHOST
16 апр 2013 :
|
Видео с выступления GHOST
10 апр 2013 :
|
GHOST: «Мы никогда-никогда-никогда не будем называть себя GHOST B.C.»
10 апр 2013 :
|
Новый альбом GHOST доступен для прослушивания
8 апр 2013 :
|
Новая песня GHOST
4 апр 2013 :
|
Видео с выступления GHOST
31 мар 2013 :
|
Выход нового альбома GHOST отложен
31 мар 2013 :
|
GHOST исполнили новую песню
27 мар 2013 :
|
Новое видео GHOST B.C.
13 мар 2013 :
|
Новая песня GHOST
21 фев 2013 :
|
Обложка нового альбома GHOST
20 фев 2013 :
|
Новое видео GHOST B.C.
5 фев 2013 :
|
GHOST изменят имя по «юридическим причинам»
21 янв 2013 :
|
GHOST исполнили новую песню на TV
20 янв 2013 :
|
Кавер-версия ABBA от GHOST
16 янв 2013 :
|
DAVE GROHL в кавер-версии ABBA от GHOST
25 дек 2012 :
|
GHOST о новом альбоме: "Мы хотели, чтобы он звучал как дорогая запись 1978 года"
21 дек 2012 :
|
Название и трек-лист нового альбома GHOST
17 дек 2012 :
|
GHOST представили PAPA EMERITUS II
16 дек 2012 :
|
Новая песня GHOST
14 июн 2012 :
|
GHOST: «Хард-рок для тех, у кого самый большой член»
30 апр 2012 :
|
GHOST: 'Мы любим BEACH BOYS'
1 мар 2012 :
|
Медиаторы от GHOST
6 фев 2012 :
|
Видео с выступления GHOST
2 дек 2011 :
|
Видео полного концерта GHOST
15 авг 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления GHOST
4 июл 2011 :
|
Видео выступления GHOST
27 июн 2011 :
|
Видео с выступления GHOST
