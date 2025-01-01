Arts
23 авг 2025 : 		 Лидер GHOST: «Запрет на телефоны многое для нас поменял»

23 авг 2025 : 		 Специальный винил от GHOST

29 июл 2025 : 		 GHOST посвятили шоу Оззи

28 июл 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

25 июл 2025 : 		 GHOST в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

29 май 2025 : 		 GHOST, ADAM LAMBERT и ERIK GRÖNWALL исполнили QUEEN

26 май 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

16 май 2025 : 		 Лидер GHOST об отношении к религии

6 май 2025 : 		 GHOST стали первой рок-группой за 4 года, попавшей на первое место в США

28 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

27 апр 2025 : 		 Новая фигурка GHOST

27 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах

23 апр 2025 : 		 Новая песня GHOST

20 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Первым синглом я выбрал песню о любви»

16 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о любителях металла: «Это очень дружное сообщество»

13 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о неизданном сольном альбоме

11 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

10 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Я не гонюсь за хитами»

3 апр 2025 : 		 Новый эпизод от GHOST

1 апр 2025 : 		 Вокалист GHOST: «BLACK SABBATH оказали на меня огромное влияние»

26 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «Технически я сольный исполнитель»

24 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «Мы доказательство, что могут быть и новые известные рок-группы»

23 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «Я хотел создать альбом, излучающий свет»

20 мар 2025 : 		 Лидер GHOST поясняет за телефоны

16 мар 2025 : 		 Почему лидер GHOST приедет один на концерт к OZZY

13 мар 2025 : 		 Откуда у лидера GHOST тяга к развлечению людей?
Специальный винил от GHOST



GHOST отметят десятилетие альбома "Meliora" выпуском специального винила (разные версии двойных пластинок) 17 октября — детали доступны здесь




