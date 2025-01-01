Arts
Новости
28 авг 2025 : 		 Лидер APOCALYPTICA: «Мы всегда будем благодарны METALLICA»

Лидер APOCALYPTICA: «Мы всегда будем благодарны METALLICA»



EICCA TOPPINEN в недавнем интервью ответил на вопрос, почему группа решила записать "Apocalyptica Plays Metallica, Vol. 2":

«С самого первого альбома мы думали, что когда-нибудь захотим записать еще один. Когда мы записывали первый альбом, было так много классных песен METALLICA, которые мы не могли исполнить в то время. Но прошло столько времени, почти 30 лет, и это начало казаться интересным вызовом. И вдруг, после альбома "Cell-0", мне показалось, что запись нового альбома песен METALLICA — это шаг вперед, а не назад. Это своего рода большая проблема — переосмыслить то, как APOCALYPTICA исполняют METALLICA в 2024, 25-м году. Это начало волновать нас, потому что мы по-прежнему любим музыку, и было очень много песен, которые мы хотели бы сыграть. И плюс ко всему было очень любопытно, так как некоторые из песен, которые мы очень хотели сыграть, в итоге не попали в альбом, потому что мы осознали, что в нашей версии нет ничего особенного. Это хорошо, потому что это хорошая песня METALLICA, но версия APOCALYPTICA на самом деле недостаточно захватывающая. Поэтому все было похоже на изобретение колеса».

Для первого сингла была выбрана версия "The Four Horsemen", для которой пригласили нынешнего басиста METALLICA Robert Trujillo. В песне One задействован сам James Hetfield, а в "The Call Of Ktulu" специально оставлена басовая партия Клиффа Бёртона:

«В общем, когда мы начинали работать над этим альбомом, у нас не было никаких планов каким-либо образом привлекать кого-то из METALLICA, за исключением того, что мы просто сказали им: "Мы работаем над новым альбомом". Затем, когда мы работали над музыкой, у меня начали появляться интересные идеи, например, идея с Клиффом Бертоном. Лично для меня "The Call Of Ktulu" остается одним из моих любимых треков METALLICA. И всего пару лет назад я понял, что все эти классные звуки просто волшебны, и я понял, что на самом деле эти звуки принадлежат Клиффу Бертону. И [я подумал]: "Вау, было бы так здорово, если бы мы могли взять оригинальный трек и сделать [нашу версию] на его основе".

Когда у нас появились все эти идеи, о том, что в "One" будет рассказчик, а в "The Four Horsemen" — басист, я связался с Lars'ом и спросил: "Можем ли мы поболтать? Я хочу рассказать, что мы придумали". И я представил ему эти идеи, сказав: "Хорошо, мы подумали то-то и то-то", — просто чтобы проверить, нравятся ли им мои идеи. А Lars, специально отметил ситуацию с партиями Клиффа Бертона: "Мне всегда нравилось, что вы, ребята, мыслите нестандартно. Но это может оказаться невозможным, потому что нам нужно получить разрешение от семьи Клиффа Бертона, нам нужно выяснить права лейбла". Существует очень много договорных моментов, связанных с его записью в 84-м году. Однако звезды оказались благосклонны, все случилось и мы получили то, что нам было нужно. Такого никому не позволяли. Даже Trujillo — Rob сказал мне, когда он был в студии и записывал бас-гитару для "The Four Horsemen": "Эти ребята, должно быть, действительно любят тебя, Eicca, потому что такого никто никогда не слышал, что подобное может случиться". Но я полагаю, что за эти десятилетия у нас с METALLICA сложились очень уважительные отношения, настоящая дружба. И мы всегда были им очень благодарны, начиная с самого первого альбома. METALLICA оставили много замечательных комментариев, позитивных отзывов. Они похвалили первый альбом и все остальное. Поэтому мы всегда были очень благодарны METALLICA за все, что она нам дала. И мы никогда не считали, что нам от них что-то нужно. И даже в этот раз мы не спросили: "Эй, ребята, хотите поучаствовать?" Скорее, это было что-то вроде: "Эй, мы думаем, это было бы чертовски круто. Что вы, ребята, думаете?" И они такие: "О, да. Давайте воплотим это в жизнь!"»




просмотров: 67

