Бывший вокалист DEATH: «Подражая ротвейлерам я дошел до гроула»



Kam Lee, участник раннего состава DEATH,а также группы MANTAS вместе с Чаком Шульдинером и Rick'ом Rozz'ом, в недавнем интервью рассказал о том, как ему работалось с Чаком в начале 80-х:



«Мы были детьми, так что я знал его только подростком. Поэтому я не могу подробно рассказать о нем как о взрослом человеке. Я могу только сказать, что мы были подростками, нам было по 15-16 лет, и мы просто развлекались, играя музыку в гараже. Мы никогда не думали, что все обернется так, как обернулось».



На вопрос, почему он ушел из DEATH, Kam ответил:



«Почему я ушел из DEATH? [Чак] выгнал меня, потому что я пытался уговорить его пойти на свидание с девушкой».



После того, как интервьюер отметил, что многие люди считают ранние демозаписи MANTAS и DEATH "родиной гроулинга дэт-металла", он ответил:



«Ну, в DEATH и MANTAS, когда мы начинали в DEATH, я, по сути, просто начал подражать многим из того, что на нас повлияло, а именно… Мы продавали кассеты для одного из них. Я торговал кассетами, поэтому покупал много всего отовсюду. Так что, конечно, кассеты от таких групп как POSSESSED оказали на меня большое влияние. Из Канады был материал от SACRIFICE. Там был материал Paul Speckmann (DEATH STRIKE, MASTER), вышедший в Чикаго, и заграничный материал, например, ранний HELLHAMMER. Был материал вроде VENOM. Вначале он оказал большое влияние на MANTAS. Так что это было что-то вроде комбинации попыток объединить все эти вещи. К тому же, будучи несовершеннолетним, в свои 16 лет, ты просто кричишь, и в тебе столько тоски и гнева, а я родом из мира панка, так что я просто хотел выразить это таким образом. К тому же, в то же время я играл на барабанах. Так что было очень много попыток сделать это. Но потом, когда я обнаружил гроулинг, я по-настоящему начал заниматься только MASSACRE… Я поменял подход, так как раньше, до этого, было больше визгливого вокала, и Чак тоже начал петь, а на него больше повлиял Jeff Becerra из [POSSESSED], и он пытался звучать больше как он, в то время как я говорил: "Я не хочу, чтобы это звучало так. Я не хочу этого делать. Я не хочу звучать как кто-то другой". Поэтому я попытался придумать что-то свое. И я подумал, что было самым примитивным, что пришло мне в голову? Многие люди всегда будут говорить, что, ну, были демонические фильмы, такие как "Изгоняющий дьявола", или что-то в этом роде. Но для меня это было более или менее о том, чтобы быть первобытным, естественным. И для меня самое естественное, что вызывало у многих недоумение, — то, что я вырос среди множества крупных собак, таких как ротвейлеры и питбули, и я знал, что самое страшное, что я когда-либо испытывал, будучи 14-летним, — это находиться между четырьмя или пятью ротвейлерами во время кормления, когда тебе нужно было их накормить. И если вы когда-нибудь общались с большими собаками, то, когда вы приносите миску с кормом, все они начинают издавать своеобразное низкое рычание, потому что один из них хочет быть альфой, хочет быть доминирующим, и от этого волосы встают дыбом. И я подумал, что именно этого я и хочу добиться с помощью вокала. Я хочу сделать что-то такое, от чего волосы встанут дыбом. Я хочу сделать что-то, что звучало бы первобытно, грубо, естественно. И я начал подражать собакам. Именно так я, по сути, и дошел до гроулинга».



Далее Lee сказал, что в то время он не знал никого другого, кто придерживался бы такого же стиля гроулинга в дэт-металле. Но он пояснил:



«Я позаимствовал фонетическое произношение у Tom G. Warrior только потому, что услышал демо-версию HELLHAMMER, и мне очень понравилось, как он произносит слова, хотя в то время я не понимал, что он произносит, ведь он был из Швейцарии и английский не был его родным языком. Мне просто понравилось, как он произносит слова фонетически. Так что я взял это, и там много его нюансов, таких как его тихое "о" и "эй", и я просто взял это и расширил. Вместо того, чтобы просто сказать: "Привет", я сказал: "Хе-хе-хе". Я как бы сделал это более заметным. Так что он оказал на меня определенное влияние. Да и в целом все, что выходило в конце 80-х, оказало на меня влияние. Как я уже сказал, меня привлекали все, от VENOM до Лемми из MOTÖRHEAD, просто все, что было по-настоящему хриплым и необузданным. Так что я попытался собрать все эти влияния воедино и соединить их в своей подаче».



На вопрос, какова была реакция других людей на ту музыку, которую он, Чак и Rick создавали в то время, Kam ответил:



«Чак, я и Freddie [Frederick 'Rick Rozz' DeLillo] в то время понимали, что делаем что-то совершенно необычное, и не всем это нравилось. Все ненавидели это. Я помню, как люди говорили: "Это дерьмо. Это ненадолго. Это никогда не приживется. Это мусор". И посмотрите — спустя 40 с лишним лет это одна из самых влиятельных музыкальных групп в современном металле. Мы и не подозревали, что делаем что-то, что окажет такое сильное влияние, но в то время мы знали, что делаем что-то отличное от других, потому что все, что было популярно в то время, — это глэм вроде MOTLEY CRUE и тому подобных, а мы просто хотели быть полной противоположностью. Так что мы просто тяготели к андеграундной музыке, и это в буквальном смысле слова… Мы занимались своим делом. На меня, особенно в плане текстов, повлияли фильмы ужасов, потому что я большой поклонник фильмов ужасов. Так что мне понравились фильмы Лусио Фульчи и им подобные. И на Чака тоже — многое из того, что есть на дебютном альбоме DEATH "Scream Bloody Gore", буквально проистекает из нашей любви к Лусио Фульчи, "Зловещим мертвецам" и всем тем фильмам 80-х, которые только что вышли на экраны в те годы».







