Swallow the Sun
Финляндия
Atmospheric Rock
Doom Metal
http://www.swallowthesun.net
Myspace:
http://www.myspace.com/swallowthesundoom
Facebook:
http://www.facebook.com/swallowthesun
21 авг 2025
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
14 апр 2025
:
Концертное видео SWALLOW THE SUN
21 мар 2025
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
23 фев 2025
:
Концертное видео SWALLOW THE SUN
18 окт 2024
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
18 сен 2024
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
9 авг 2024
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
2 июл 2024
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
22 янв 2024
:
Бокс-сет синглов SWALLOW THE SUN выйдет весной
12 апр 2022
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
24 ноя 2021
:
Новый альбом SWALLOW THE SUN доступен для прослушивания
19 ноя 2021
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
21 окт 2021
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
29 сен 2021
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
25 сен 2021
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
21 сен 2021
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
9 сен 2021
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
25 авг 2021
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
18 авг 2021
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
11 авг 2021
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
4 авг 2021
:
Новый альбом SWALLOW THE SUN выйдет осенью
30 июл 2021
:
Фрагмент нового релиза SWALLOW THE SUN
30 июн 2021
:
Фрагмент нового релиза SWALLOW THE SUN
31 май 2021
:
Первый концертный релиз SWALLOW THE SUN выйдет летом
28 окт 2019
:
Концертное видео SWALLOW THE SUN
2 окт 2019
:
Концертное видео SWALLOW THE SUN
19 янв 2019
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
5 янв 2019
:
Новый сингл SWALLOW THE SUN
21 дек 2018
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
14 ноя 2018
:
Новый альбом SWALLOW THE SUN выйдет зимой
14 ноя 2015
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
3 ноя 2015
:
Видео с текстом от SWALLOW THE SUN
16 окт 2015
:
Видео с текстом от SWALLOW THE SUN
6 окт 2015
:
Видео с текстом от SWALLOW THE SUN
18 сен 2015
:
Детали тройного альбома SWALLOW THE SUN
19 авг 2015
:
SWALLOW THE SUN завершили работу над тройным альбомом
16 июн 2015
:
SWALLOW THE SUN на CENTURY MEDIA
15 окт 2012
:
Видео с выступления SWALLOW THE SUN
5 янв 2012
:
Новое видео SWALLOW THE SUN
9 ноя 2011
:
Детали нового альбома SWALLOW THE SUN
29 сен 2011
:
SWALLOW THE SUN начали запись
17 янв 2011
:
SWALLOW THE SUN: в работе десять песен для нового альбома
2 май 2010
:
Конкурс от SWALLOW THE SUN
11 ноя 2009
:
SWALLOW THE SUN выпустили сингл с участием гитариста MARILLION
30 окт 2009
:
Еще один трек SWALLOW THE SUN
21 окт 2009
:
Еще один трек SWALLOW THE SUN
15 окт 2009
:
Новая песня SWALLOW THE SUN
21 сен 2009
:
Обложка и семплы нового альбома SWALLOW THE SUN
20 июл 2009
:
Новый альбом SWALLOW THE SUN выйдет в ноябре
12 июн 2009
:
Детали нового альбома SWALLOW THE SUN
19 май 2009
:
SWALLOW THE SUN нашли нового барабанщика
25 фев 2009
:
Новости от SWALLOW THE SUN
26 сен 2008
:
SWALLOW THE SUN : новый ЕР возглавил финский чарт
1 сен 2008
:
SWALLOW THE SUN рассказывают о новом диске
3 июн 2008
:
SWALLOW THE SUN : обложка EP "Plague Of Butterflies"
26 май 2008
:
Обнародована дата выхода нового EP SWALLOW THE SUN
13 мар 2008
:
Стало известно название нового альбома SWALLOW THE SUN
12 ноя 2007
:
SWALLOW THE SUN : новое видео в сети
4 июн 2007
:
Альбом SWALLOW THE SUN 'Hope' будет выпущен на виниле
21 ноя 2006
:
Сэмплы нового альбома SWALLOW THE SUN в сети
23 окт 2006
:
Подробности о новом альбоме SWALLOW THE SUN
25 авг 2006
:
SWALLOW THE SUN готовятся записывать новый альбом
Новое видео SWALLOW THE SUN
Velvet Chains, новое видео SWALLOW THE SUN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Shining Dark Deluxe”, выход которого состоялся 11 апреля.
просмотров: 137
Сообщений нет