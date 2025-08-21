сегодня



Погиб бывший гитарист MASTODON



По сообщению o Atlanta News First, бывший гитарист MASTODON Брент Хиндс погиб в автокатастрофе на юго-востоке Атланты, штат Джорджия, в среду вечером (20 августа). Ему был 51 год. Судебно-медицинская экспертиза округа Фултон, как сообщается, подтвердила его смерть.



С тех пор MASTODON опубликовали следующее заявление:



«Мы находимся в состоянии безмерной печали и огорчения… Прошлой ночью Брент Хиндс скончался в результате трагического несчастного случая. Мы убиты горем, шокированы и все еще пытаемся осознать потерю этой творческой силы, с которой мы разделили столько триумфов, вех и создание музыки, тронувшей сердца стольких людей. Всеми помыслами с семьей, друзьями и поклонниками Брента. В настоящее время мы просим вас уважать частную жизнь каждого человека в это трудное время. RIP Брент».



В отчете об инциденте из полицейского управления Атланты говорится, что сотрудники полиции отреагировали на аварию на пересечении улиц Memorial Dr. SE и Boulevard SE примерно в 23:35. "По прибытии сотрудники обнаружили мужчину, который не реагировал на происходящее, который был вовлечен в столкновение", — сообщили в полиции. "Во время столкновения мужчина, по-видимому, управлял мотоциклом Harley Davidson. Медицинский персонал констатировал смерть мужчины. Другой водитель, женщина, которая находилась во внедорожнике BMW, осталась на месте происшествия. Группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий прибыла на место происшествия для выяснения обстоятельств. Предварительное расследование показало, что мужчина двигался в западном направлении по бульвару. Женщина, управлявшая внедорожником BMW, не уступила дорогу при повороте и столкнулась с пострадавшим мужчиной, который управлял Harley Davidson. В настоящее время расследование продолжается». http://www.mastodonrocks.com





+0 -0



( 2 ) просмотров: 131

