Новое видео THE DEVIL WEARS PRADA



"That Same Place Where The Flowers Never Grow", новое видео THE DEVIL WEARS PRADA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Flowers", выход которого намечен на 14 ноября на Solid State Records:



01. That Same Place

02. Where The Flowers Never Grow

03. Everybody Knows

04. So Low

05. For You

06. All Out

07. Ritual

08. When You're Gone

09. The Sky Behind The Rain

10. The Silence

11. Eyes

12. Cure Me

13. Wave

14. My Paradise







