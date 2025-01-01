Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 58
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 18
23 авг 2025 : 		 У NITA STRAUSS есть половина альбома

8 мар 2025 : 		 NITA STRAUSS о пяти гитарных риффах, изменивших её жизнь

30 сен 2024 : 		 NITA STRAUSS хочет ALEX TERRIBLE

6 сен 2024 : 		 NITA STRAUSS девять лет не берет в рот крепкого

6 июн 2024 : 		 NITA STRAUSS думает о новой музыке

26 май 2024 : 		 NITA STRAUSS готова к новым свершениям

20 май 2024 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к NITA STRAUSS

11 апр 2024 : 		 NITA STRAUSS: «Я здорово выросла как автор»

21 мар 2024 : 		 Видео с выступления NITA STRAUSS

10 мар 2024 : 		 NITA STRAUSS об Эдди Ван Халене

13 фев 2024 : 		 NITA STRAUSS присоединилась к 'G3'

12 янв 2024 : 		 NITA STRAUSS о любви к LED ZEPPELIN

19 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ выступила с NITA STRAUSS

21 окт 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Приглашение Marty для меня знаково»

24 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS хвалит партнера

18 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS о появлении на пластинке вокалиста IN FLAMES

14 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS — о восстановлении после операции

12 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS — о троллях

10 июл 2023 : 		 PHIL DEMMEL присоединился на сцене к NITA STRAUSS

8 июл 2023 : 		 CHRIS MOTIONLESS в новом видео NITA STRAUSS

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления NITA STRAUSS

17 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS открыла тур

16 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS исполнила кавер-версию PANTERA

6 июн 2023 : 		 DOROTHY в новом видео NITA STRAUSS

1 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS — о работе над песнями с вокалом

26 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES в новом клипе NITA STRAUSS
У NITA STRAUSS есть половина альбома



У NITA STRAUSS в недавнем интервью спросили, есть ли какие-то планы относительно нового сольного альбома:

«Что ж, третий альбом в работе. На самом деле, в начале этой недели я проводила сессии Zoom прямо здесь, в Великобритании. Я уже сочиняю и записываю материал. У нас уже записано около половины материала для альбома. У меня еще не было возможности побывать в студии и записать его как следует, но я много сочиняю и записываюсь в дороге. Поэтому я использую Universal Audio Arrow и устанавливаю его в своем гостиничном номере, подключаю наушники и записываю, где бы я ни находилась. Вы можете сделать такие потрясающие мелодии просто используя плагины, используя свой компьютер, используя плагины. Именно этим я и занимаюсь. Я записываю демо-версии с новыми идеями, уже наметила несколько приглашенных вокалистов, и, конечно, готовлю кое-какой инструментальный материал. Итак, третий альбом — ему быть!»

На вопрос, известна ли предварительная дата выхода ее третьего сольного альбома, она ответила:

«Нет, пока нет. У меня сумасшедший гастрольный график. Я собираюсь в турне. Мы снимали все в июле. На самом деле я не собираюсь возвращаться домой до Рождества. Я буду приезжать домой на неделю или две, но на самом деле у меня недостаточно времени, чтобы пойти в студию и записываться. Так что, вероятно, я попытаюсь сделать основную часть записи где-нибудь в следующем году».




просмотров: 66

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
