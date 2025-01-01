сегодня



У NITA STRAUSS есть половина альбома



У NITA STRAUSS в недавнем интервью спросили, есть ли какие-то планы относительно нового сольного альбома:



«Что ж, третий альбом в работе. На самом деле, в начале этой недели я проводила сессии Zoom прямо здесь, в Великобритании. Я уже сочиняю и записываю материал. У нас уже записано около половины материала для альбома. У меня еще не было возможности побывать в студии и записать его как следует, но я много сочиняю и записываюсь в дороге. Поэтому я использую Universal Audio Arrow и устанавливаю его в своем гостиничном номере, подключаю наушники и записываю, где бы я ни находилась. Вы можете сделать такие потрясающие мелодии просто используя плагины, используя свой компьютер, используя плагины. Именно этим я и занимаюсь. Я записываю демо-версии с новыми идеями, уже наметила несколько приглашенных вокалистов, и, конечно, готовлю кое-какой инструментальный материал. Итак, третий альбом — ему быть!»



На вопрос, известна ли предварительная дата выхода ее третьего сольного альбома, она ответила:



«Нет, пока нет. У меня сумасшедший гастрольный график. Я собираюсь в турне. Мы снимали все в июле. На самом деле я не собираюсь возвращаться домой до Рождества. Я буду приезжать домой на неделю или две, но на самом деле у меня недостаточно времени, чтобы пойти в студию и записываться. Так что, вероятно, я попытаюсь сделать основную часть записи где-нибудь в следующем году».







