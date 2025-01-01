Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 58
*Новое видео CORONER 29
*Погиб бывший гитарист MASTODON 22
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 58
*Новое видео CORONER 29
*Погиб бывший гитарист MASTODON 22
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
[= ||| все новости группы



*

Vintersorg

*



22 авг 2025 : 		 Новая песня VINTERSORG

25 июл 2025 : 		 Новая песня VINTERSORG

24 июн 2025 : 		 Новая песня VINTERSORG

9 фев 2025 : 		 Виниловое издание VINTERSORG

5 окт 2023 : 		 VINTERSORG и DIMBILD на Hammerheart Records

4 июн 2017 : 		 Новая песня VINTERSORG

28 апр 2017 : 		 Видео с текстом от VINTERSORG

8 апр 2017 : 		 Новый альбом VINTERSORG выйдет летом

28 июн 2012 : 		 Новая песня VINTERSORG

12 июн 2012 : 		 Превью нового альбома VINTERSORG

2 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VINTERSORG

28 фев 2011 : 		 Семпл новой песни VINTERSORG

26 янв 2011 : 		 Детали нового альбома VINTERSORG

7 ноя 2009 : 		 VINTERSORG работает над новым альбомом

4 фев 2007 : 		 VINTERSORG: подробности о новом альбоме

28 ноя 2006 : 		 VINTERSORG продлили контракт с Napalm Records

12 апр 2006 : 		 VINTERSORG пустит "Корни Солнца"
| - |

|||| сегодня

Новая песня VINTERSORG



zoom
Störtsjö, новая песня VINTERSORG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Vattenkrafternas Spel”, релиз которого намечен на 26 сентября на Hammerheart Records.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 126

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом