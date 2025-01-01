сегодня



Новая песня VINTERSORG



Störtsjö, новая песня VINTERSORG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Vattenkrafternas Spel”, релиз которого намечен на 26 сентября на Hammerheart Records.







