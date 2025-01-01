сегодня



RONNIE ATKINS: «Я жив и чувствую себя хорошо!»



RONNIE ATKINS опубликовал следующее сообщение:



«На этой неделе я прошел очередное полугодовое обследование по поводу рака с хорошими результатами.



Мне кажется невероятным, что на самом деле прошло уже 6 лет с тех пор, как все это дерьмо обрушилось на меня, и я впервые столкнулся с этим ужасным заболеванием!!! С тех пор были взлеты и падения, хорошие и плохие моменты, но суть в том, что я, конечно, все еще здесь и чувствую себя хорошо, несмотря ни на что.



По статистике, на самом деле все идет наперекосяк, и это своего рода сказка, но, как говорят некоторые, чудеса иногда случаются. Тем не менее, мой диагноз 4-й стадии никогда не изменится, но, к счастью, лечение в наши дни становится все лучше и лучше. Другими словами, я не в безопасности дома, но я жив и по-прежнему чувствую себя счастливым!!!



Спасибо всем, кто поддерживал меня, подбадривал и прикрывал мою спину все эти годы. Да благословит вас всех Бог».







