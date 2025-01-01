Arts
Новости
Ronnie Atkins

23 авг 2025 : 		 RONNIE ATKINS: «Я жив и чувствую себя хорошо!»

3 сен 2024 : 		 RONNIE ATKINS пять лет назад услышал диагноз "рак"

7 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от RONNIE ATKINS

12 сен 2023 : 		 Новое видео RONNIE ATKINS

7 авг 2023 : 		 Новое видео RONNIE ATKINS

13 окт 2022 : 		 RONNIE ATKINS выпускает новый ЕР

25 мар 2022 : 		 Новое видео RONNIE ATKINS

7 мар 2022 : 		 RONNIE ATKINS: «Диагноз для меня сюрпризом не стал»

18 фев 2022 : 		 Новое видео RONNIE ATKINS

10 янв 2022 : 		 Новое видео RONNIE ATKINS

9 дек 2021 : 		 Новое видео RONNIE ATKINS

3 ноя 2021 : 		 RONNIE ATKINS: «Я проживаю день за днём и радуюсь»

5 окт 2021 : 		 Новая песня RONNIE ATKINS

23 авг 2021 : 		 Новое видео RONNIE ATKINS

20 май 2021 : 		 Новое видео RONNIE ATKINS

15 мар 2021 : 		 Новое видео RONNIE ATKINS

19 фев 2021 : 		 Новая песня RONNIE ATKINS

22 янв 2021 : 		 Новое видео RONNIE ATKINS

16 дек 2020 : 		 Новая песня RONNIE ATKINS
RONNIE ATKINS: «Я жив и чувствую себя хорошо!»



RONNIE ATKINS опубликовал следующее сообщение:

«На этой неделе я прошел очередное полугодовое обследование по поводу рака с хорошими результатами.

Мне кажется невероятным, что на самом деле прошло уже 6 лет с тех пор, как все это дерьмо обрушилось на меня, и я впервые столкнулся с этим ужасным заболеванием!!! С тех пор были взлеты и падения, хорошие и плохие моменты, но суть в том, что я, конечно, все еще здесь и чувствую себя хорошо, несмотря ни на что.

По статистике, на самом деле все идет наперекосяк, и это своего рода сказка, но, как говорят некоторые, чудеса иногда случаются. Тем не менее, мой диагноз 4-й стадии никогда не изменится, но, к счастью, лечение в наши дни становится все лучше и лучше. Другими словами, я не в безопасности дома, но я жив и по-прежнему чувствую себя счастливым!!!

Спасибо всем, кто поддерживал меня, подбадривал и прикрывал мою спину все эти годы. Да благословит вас всех Бог».




КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 66

