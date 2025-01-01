22 авг 2025



Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»



У SCOTT'a TRAVIS'a в недавнем интервью спросили, есть ли у него какие-то личные истории, связанные с Оззи Осборном:



«Rob вернулся в JUDAS PRIEST, и мы участвовали в туре Ozzfest в 2004 году… Двумя хедлайнерами в том году были BLACK SABBATH и JUDAS PRIEST. Это был целый летний тур по Америке, так что было по-настоящему здорово участвовать в этом туре с оригинальным составом BLACK SABBATH, и на тот момент в составе группы всё ещё были К. К. и Glenn. Так что это был суперкрутой момент, и, конечно же, Rob вернулся в JUDAS PRIEST после 13 лет отсутствия — это довольно большой промежуток времени. Так что это было очень круто».



Он также рассказал об отсутствии JUDAS PRIEST на последнем выступлении BLACK SABBATH и Оззи Осборна, которое состоялось 5 июля на арене Villa Park в Бирмингеме, Великобритания:



«Мы знали о воссоединении BLACK SABBATH и об их последнем концерте, который должен был состояться в Великобритании, но, как вы наверняка знаете, мы уже заключили контракт и согласились выступить на концерте SCORPIONS, посвящённом их 60-летию, в Германии в тот же день. Поэтому мы не могли участвовать в концерте Оззи. Но мы подумали, что было бы круто записать кавер-версию песни BLACK SABBATH в качестве дани уважения Оззи. И, конечно, мы получили благословение от Шэрон Осборн. Так что мы записали свою версию "War Pigs". Но мы сделали это задолго до — не только до концерта BLACK SABBATH, но и до кончины Оззи. Было немного странное ощущение, что мы это сделали... Я думаю, что скоро выйдет версия, в которой спел сам Оззи. Другими словами, Rob поёт куплет, а потом Оззи поёт куплет. Думаю, эта версия скоро выйдет. Но в любом случае, мы записали свою версию и сняли видео, так что оно уже есть. И, конечно, мы были в середине нашего тура, когда получили известие о кончине Оззи, и это было ужасно».







+0 -0



просмотров: 233

