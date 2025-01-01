Arts
Новости
Judas Priest

22 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»

28 июл 2025 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

25 июл 2025 : 		 JUDAS PRIEST почтили память Оззи

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 июл 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

2 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

13 июн 2025 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"

22 май 2025 : 		 В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST

18 май 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У меня был инсульт»

3 май 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мне нравится сочинять»

26 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST назвал своих любимых музыкантов

24 апр 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

21 апр 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!»

20 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Надеюсь, в следующем году запишем новый альбом»

18 апр 2025 : 		 Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a?

16 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о Glenn'e Tipton'e

15 апр 2025 : 		 Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST

13 апр 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Большую часть концертов мы записываем»

3 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы уже думаем над новым материалом»

22 мар 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «K. K. заменить невозможно!»

4 фев 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об эволюции

19 янв 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все друзья!»

8 янв 2025 : 		 RICHIE FAULKNER именно та причина, почему JUDAS PRIEST все еще продолжают

4 янв 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы постоянно идем вперед»

24 дек 2024 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я был уверен, что смогу!»
|||| 22 авг 2025

22 авг 2025

Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»



У SCOTT'a TRAVIS'a в недавнем интервью спросили, есть ли у него какие-то личные истории, связанные с Оззи Осборном:

«Rob вернулся в JUDAS PRIEST, и мы участвовали в туре Ozzfest в 2004 году… Двумя хедлайнерами в том году были BLACK SABBATH и JUDAS PRIEST. Это был целый летний тур по Америке, так что было по-настоящему здорово участвовать в этом туре с оригинальным составом BLACK SABBATH, и на тот момент в составе группы всё ещё были К. К. и Glenn. Так что это был суперкрутой момент, и, конечно же, Rob вернулся в JUDAS PRIEST после 13 лет отсутствия — это довольно большой промежуток времени. Так что это было очень круто».

Он также рассказал об отсутствии JUDAS PRIEST на последнем выступлении BLACK SABBATH и Оззи Осборна, которое состоялось 5 июля на арене Villa Park в Бирмингеме, Великобритания:

«Мы знали о воссоединении BLACK SABBATH и об их последнем концерте, который должен был состояться в Великобритании, но, как вы наверняка знаете, мы уже заключили контракт и согласились выступить на концерте SCORPIONS, посвящённом их 60-летию, в Германии в тот же день. Поэтому мы не могли участвовать в концерте Оззи. Но мы подумали, что было бы круто записать кавер-версию песни BLACK SABBATH в качестве дани уважения Оззи. И, конечно, мы получили благословение от Шэрон Осборн. Так что мы записали свою версию "War Pigs". Но мы сделали это задолго до — не только до концерта BLACK SABBATH, но и до кончины Оззи. Было немного странное ощущение, что мы это сделали... Я думаю, что скоро выйдет версия, в которой спел сам Оззи. Другими словами, Rob поёт куплет, а потом Оззи поёт куплет. Думаю, эта версия скоро выйдет. Но в любом случае, мы записали свою версию и сняли видео, так что оно уже есть. И, конечно, мы были в середине нашего тура, когда получили известие о кончине Оззи, и это было ужасно».




просмотров: 233

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
