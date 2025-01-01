×
Deftones
США
Alternative Metal
Nu Metal
Post Metal
http://www.deftones.com
Myspace:
http://www.myspace.com/deftones
Facebook:
https://www.facebook.com/deftones
22 авг 2025
:
Новое видео DEFTONES
17 авг 2025
:
Видео полного выступления DEFTONES'03
9 авг 2025
:
Новая песня DEFTONES
15 июл 2025
:
Новое видео DEFTONES
11 июл 2025
:
Новая песня DEFTONES
30 мар 2025
:
Вокалистка PARAMORE присоединилась на сцене к DEFTONES
11 ноя 2024
:
DEFTONES о фестивале
14 апр 2024
:
DEFTONES закончили запись альбома
23 сен 2023
:
DEFTONES хотели бы выпустить альбом в 2024
27 дек 2022
:
Вокалист DEFTONES: «Ожидания убивают идею»
17 дек 2022
:
DEFTONES работают над новой музыкой
6 дек 2022
:
MAX CAVALERA присоединился на сцене к DEFTONES
24 май 2022
:
Бывший басист DEFTONES: «Я ушёл не из-за денег»
15 апр 2022
:
DEFTONES взяли басиста MARILYN MANSON
9 мар 2022
:
DEFTONES расстались с басистом
21 янв 2022
:
Басист DEFTONES продает свое оборудование
23 апр 2021
:
Новое видео DEFTONES
12 мар 2021
:
DEFTONES выпускают текилу
3 дек 2020
:
Новое видео DEFTONES
23 ноя 2020
:
Альбом ремиксов DEFTONES выйдет зимой
17 ноя 2020
:
Гитарист DEFTONES верит в плоскую Землю и заявил, что вакцины не работают
20 окт 2020
:
Вокалист DEFTONES: «Мы хотели записать альбом по старинке»
18 сен 2020
:
Новое видео DEFTONES
21 авг 2020
:
Новое видео DEFTONES
20 авг 2020
:
Обложка и трек-лист нового альбома DEFTONES
16 июл 2020
:
DEFTONES могут выпустить альбом осенью
17 июн 2020
:
DEFTONES выпустят альбом осенью
16 июн 2020
:
Барабанщик DEFTONES о том, почему "Eros" так и не вышел
21 май 2020
:
DEFTONES отложили тур с GOJIRA и POPPY
6 май 2020
:
Вокалист DEFTONES: «Мы не спешим с новым альбомом»
17 апр 2020
:
DEFTONES сводят альбом
25 фев 2020
:
DEFTONES микшируют новый альбом
10 июн 2018
:
Новая песня вокалиста DEFTONES
5 окт 2017
:
Вокалист DEFTONES хочет больше гитар
4 май 2017
:
DEFTONES вернулись на сцену
2 май 2017
:
Вокалист DEFTONES сломал ногу
13 янв 2017
:
Барабанщик DEFTONES выпустил палочки
28 окт 2016
:
DEFTONES вернутся в Париж
29 сен 2016
:
DEFTONES выпускают пиво
27 авг 2016
:
Видео полного выступления DEFTONES
21 июн 2016
:
Вокалист DEFTONES отыграл концерт внутри вулкана
15 июн 2016
:
Вокалист DEFTONES отыграет концерт внутри вулкана
14 июн 2016
:
Вокалист DEFTONES о SAUDADE
6 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления DEFTONES
31 май 2016
:
DEFTONES определились с синглом
13 май 2016
:
Барабанщик DEFTONES постоянно вспоминает басиста
13 апр 2016
:
DEFTONES выступили на телевидении
13 апр 2016
:
Новое видео DEFTONES
12 апр 2016
:
DEFTONES выступили в музыкальном магазине
5 апр 2016
:
Новая песня DEFTONES
16 мар 2016
:
Новая песня DEFTONES
8 мар 2016
:
DEFTONES исполнили новый трек
25 фев 2016
:
Гитарист DEFTONES «не хотел играть на новом альбоме»
6 фев 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома DEFTONES
4 фев 2016
:
Новая песня DEFTONES
4 фев 2016
:
Новый тизер нового альбома DEFTONES
28 янв 2016
:
Тизер нового альбома DEFTONES
23 янв 2016
:
Новый альбом DEFTONES выйдет в апреле
23 ноя 2015
:
Вокалист DEFTONES тоже белибер
16 ноя 2015
:
DEFTONES отменили концерты в Европе
15 ноя 2015
:
Музыканты DEFTONES были на концерте EAGLES OF DEATH METAL
14 ноя 2015
:
DEFTONES завершили сведение
27 окт 2015
:
DEFTONES все еще думают над названием альбома
26 сен 2015
:
Профессиональное видео полного выступления DEFTONES
21 авг 2015
:
Выход нового альбома DEFTONES отложен
31 июл 2015
:
У нового альбома DEFTONES так и нет названия
30 июл 2015
:
Вокалист DEFTONES: «Группа не хочет играть новые песни в этом туре»
12 май 2015
:
Гитарист ALICE IN CHAINS на новом альбоме DEFTONES
28 апр 2015
:
Новый альбом DEFTONES выйдет в сентябре
11 мар 2015
:
DEFTONES надеются выпустить альбом осенью
27 фев 2015
:
DEFTONES в студии
26 янв 2015
:
DEFTONES собираются в студию к февралю
14 апр 2014
:
Новая песня DEFTONES
6 мар 2014
:
DEFTONES начали сочинение нового материала
19 фев 2014
:
DEFTONES начнут сочинять уже в этом году
11 фев 2014
:
DEFTONES возьмут паузу в 2014-м
25 сен 2013
:
Новое видео DEFTONES
27 июн 2013
:
Вокалист DEFTONES не знает, когда выйдет "Eros"
13 май 2013
:
Альбом DEFTONES "Eros" может быть выпущен
9 май 2013
:
Новое видео DEFTONES
16 апр 2013
:
Гитарист DEFTONES о басисте
15 апр 2013
:
Музыканты о смерти басиста DEFTONES
14 апр 2013
:
Умер басист DEFTONES
15 фев 2013
:
Барабанщик SCARS ON BROADWAY о туре с DEFTONES
23 янв 2013
:
Последний альбом DEFTONES вышел на виниле
7 ноя 2012
:
Трейлер нового альбома DEFTONES
4 ноя 2012
:
Семплы новых песен DEFTONES
30 окт 2012
:
Колыбельные DEFTONES
29 окт 2012
:
Вокалист BAD BRAINS присоединился на сцене к DEFTONES
12 окт 2012
:
Сын CHI CHENG'а выступил с DEFTONES
11 окт 2012
:
Видео с текстом от DEFTONES
6 окт 2012
:
Обложка нового альбома DEFTONES
4 окт 2012
:
Новая песня DEFTONES
24 сен 2012
:
DEFTONES исполнили новый трек
20 сен 2012
:
Новая песня DEFTONES
5 сен 2012
:
Вокалист DEFTONES сказал, что у группы была «масса идей» для нового альбома
31 авг 2012
:
Название нового альбома DEFTONES
29 июл 2012
:
DEFTONES представили две новые песни
28 июл 2012
:
DEFTONES исполнили новый трек
1 июл 2012
:
DEFTONES завершают работу над альбомом
5 апр 2012
:
Новый альбом DEFTONES выйдет в октябре
1 апр 2012
:
DEFTONES начнут запись в июле
12 мар 2012
:
Фронтмен DEFTONES женился
9 фев 2012
:
Басист DEFTONES продолжает восстановление
16 янв 2012
:
Новая песня проекта вокалиста DEFTONES
4 окт 2011
:
DEFTONES выпустят сборник винила
1 сен 2011
:
Результаты конкурса DEFTONES
1 сен 2011
:
Фронтмен CHILDREN OF BODOM выступил с DEFTONES
1 сен 2011
:
Новое видео DEFTONES
23 авг 2011
:
DEFTONES запишут концертный DVD в России
17 авг 2011
:
Проект гитариста DEFTONES выпустил миньон
8 авг 2011
:
Профессиональное видео с выступления DEFTONES
17 июн 2011
:
DEFTONES в 'Lopez Tonight'
3 май 2011
:
DEFTONES начали работу над новым альбомом
31 мар 2011
:
Вокалист DEFTONES о новом проекте
1 мар 2011
:
DEFTONES выпускают сборник кавер-версий
17 дек 2010
:
Вокалист PAPA ROACH присоеднился на сцене к DEFTONES
6 дек 2010
:
Прибыль от нового ремикса DEFTONES пойдёт в фонд помощи басисту
28 окт 2010
:
Новое видео DEFTONES
4 сен 2010
:
Новое видео DEFTONES
16 июл 2010
:
Профессиональные съемки с выступления DEFTONES
5 май 2010
:
DEFTONES исполнили все песни с нового альбома
28 апр 2010
:
Новый альбом DEFTONES доступен для прослушивания
13 апр 2010
:
Новое видео DEFTONES
25 мар 2010
:
Выход нового альбома DEFTONES отложен
17 мар 2010
:
Новая песня DEFTONES
10 мар 2010
:
Новое видео DEFTONES
23 фев 2010
:
Новая песня DEFTONES
17 фев 2010
:
Название нового альбома DEFTONES
13 сен 2009
:
Бас-гитара уходит с молотка для помощи басисту DEFTONES
14 дек 2008
:
Басист DEFTONES переведён в другой госпиталь
7 ноя 2008
:
Новости о здоровье басиста DEFTONES
7 ноя 2008
:
Басист DEFTONES попал в аварию
6 май 2008
:
Подробности о новом альбоме DEFTONES
23 янв 2008
:
DEFTONES озаглавили новый альбом
21 июн 2007
:
DEFTONES пишут новый альбом
26 окт 2006
:
Новый альбом DEFTONES в сети
20 авг 2006
:
Подробности о новом альбоме DEFTONES
12 июл 2006
:
DEFTONES о своем новом альбоме
28 фев 2006
:
DEFTONES завершили запись нового альбома
сегодня
Новое видео DEFTONES
infinte source, новое видео DEFTONES, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома private music, релиз которого намечен на 22 августа на Reprise Records:
my mind is a mountain
locked club
ecdysis
infinite source
souvenir
cXz
i think about you all the time
milk of the madonna
cut hands
~metal dream
departing the body
+1
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 137
