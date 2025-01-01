Arts
Новое видео BIOSCOPE



zoom
“Vanishing Point (Pt. 1, 2 & 3)”, новое видео группы BIOSCOPE, в состав которой входят Steve Rothery (Marillion) и Thorsten Quaeschning (Tangerine Dream), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Gentō, выходящего 22 августа на earMUSIC на двойном виниле или в варианте CD+Blu-ray:

CD:

“Vanishing Point (Pt. 1, 2 & 3)”
“Gentō”
“Kinetoscope (Pt. 1 & 2)”
“Bioscope (Pt. 1, 2 & 3)”
“Kaleidoscope”

Blu-ray:

Full Album with visual in Stereo, Dolby Atmos and 5.1 48kHz/24bit)

LP:

Side A:
“Vanishing Point (Pt. 1, 2 & 3)”

Side B:
“Gentō”
“Kaleidoscope”

Side C:
“Kinetoscope (Pt. 1 & 2)”

Side D:
“Bioscope (Pt. 1, 2 & 3)”



1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
