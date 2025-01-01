сегодня



Новое видео BIOSCOPE



“Vanishing Point (Pt. 1, 2 & 3)”, новое видео группы BIOSCOPE, в состав которой входят Steve Rothery (Marillion) и Thorsten Quaeschning (Tangerine Dream), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Gentō, выходящего 22 августа на earMUSIC на двойном виниле или в варианте CD+Blu-ray:



CD:



“Vanishing Point (Pt. 1, 2 & 3)”

“Gentō”

“Kinetoscope (Pt. 1 & 2)”

“Bioscope (Pt. 1, 2 & 3)”

“Kaleidoscope”



Blu-ray:



Full Album with visual in Stereo, Dolby Atmos and 5.1 48kHz/24bit)



LP:



Side A:

“Vanishing Point (Pt. 1, 2 & 3)”



Side B:

“Gentō”

“Kaleidoscope”



Side C:

“Kinetoscope (Pt. 1 & 2)”



Side D:

“Bioscope (Pt. 1, 2 & 3)” https://www.bioscope.music/





