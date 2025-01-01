Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 58
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 25
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 58
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 25
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
[= ||| все новости группы



*

Three Days Grace

*



22 авг 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE доступен для прослушивания

25 июл 2025 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

10 июл 2025 : 		 THREE DAYS GRACE в 20-й раз первые

30 июн 2025 : 		 THREE DAYS GRACE набрали миллиард

20 июн 2025 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

5 июн 2025 : 		 THREE DAYS GRACE думают о юбилее второго альбома

13 май 2025 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

14 мар 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет летом

27 фев 2025 : 		 THREE DAYS GRACE дали первое шоу с ADAM GONTIER за 12 лет

24 фев 2025 : 		 ADAM GONTIER о возвращении в THREE DAYS GRACE

22 дек 2024 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Два вокала — это хорошо!»

27 ноя 2024 : 		 THREE DAYS GRACE завершат работу над альбомом зимой

22 ноя 2024 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 окт 2024 : 		 ADAM GONTIER вернулся в THREE DAYS GRACE

21 окт 2023 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE: «Мы благодарны за поддержку»

20 апр 2023 : 		 ADAM GONTIER спел с THREE DAYS GRACE

9 ноя 2022 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 июл 2022 : 		 ADAM GONTIER не против воссоединения с THREE DAYS GRACE

13 июл 2022 : 		 Басист THREE DAYS GRACE — о выступлении с бывшим

5 май 2022 : 		 THREE DAYS GRACE отменили концерты из-за COVID-19

17 фев 2022 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

20 дек 2021 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «А я вот Kid Rock'a люблю!»

30 ноя 2021 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 ноя 2021 : 		 THREE DAYS GRACE выпустят сингл осенью

16 ноя 2020 : 		 THREE DAYS GRACE работают над новым материалом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом THREE DAYS GRACE доступен для прослушивания



zoom
Λ𝖫𝖨𝖤𝖭Λ𝖳𝖨Ø𝖭, новый альбом THREE DAYS GRACE, доступен для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 122

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом