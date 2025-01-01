×
MEGADETH обещают последний альбом и тур
Новое видео CORONER
Погиб бывший гитарист MASTODON
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
MEGADETH обещают последний альбом и тур
Новое видео CORONER
Погиб бывший гитарист MASTODON
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
все новости группы
Three Days Grace
Канада
Alternative Rock
Alternative Metal
http://www.threedaysgrace.com
Facebook:
https://www.facebook.com/threedaysgrace
22 авг 2025
:
Новый альбом THREE DAYS GRACE доступен для прослушивания
25 июл 2025
:
Новое видео THREE DAYS GRACE
10 июл 2025
:
THREE DAYS GRACE в 20-й раз первые
30 июн 2025
:
THREE DAYS GRACE набрали миллиард
20 июн 2025
:
Новая песня THREE DAYS GRACE
5 июн 2025
:
THREE DAYS GRACE думают о юбилее второго альбома
13 май 2025
:
Новое видео THREE DAYS GRACE
14 мар 2025
:
Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет летом
27 фев 2025
:
THREE DAYS GRACE дали первое шоу с ADAM GONTIER за 12 лет
24 фев 2025
:
ADAM GONTIER о возвращении в THREE DAYS GRACE
22 дек 2024
:
Вокалист THREE DAYS GRACE: «Два вокала — это хорошо!»
27 ноя 2024
:
THREE DAYS GRACE завершат работу над альбомом зимой
22 ноя 2024
:
Новое видео THREE DAYS GRACE
4 окт 2024
:
ADAM GONTIER вернулся в THREE DAYS GRACE
21 окт 2023
:
Барабанщик THREE DAYS GRACE: «Мы благодарны за поддержку»
20 апр 2023
:
ADAM GONTIER спел с THREE DAYS GRACE
9 ноя 2022
:
Новое видео THREE DAYS GRACE
18 июл 2022
:
ADAM GONTIER не против воссоединения с THREE DAYS GRACE
13 июл 2022
:
Басист THREE DAYS GRACE — о выступлении с бывшим
5 май 2022
:
THREE DAYS GRACE отменили концерты из-за COVID-19
17 фев 2022
:
Новая песня THREE DAYS GRACE
9 фев 2022
:
Видео с текстом от THREE DAYS GRACE
20 дек 2021
:
Вокалист THREE DAYS GRACE: «А я вот Kid Rock'a люблю!»
30 ноя 2021
:
Новое видео THREE DAYS GRACE
18 ноя 2021
:
THREE DAYS GRACE выпустят сингл осенью
16 ноя 2020
:
THREE DAYS GRACE работают над новым материалом
30 июл 2020
:
Кавер-версия GOTYE от THREE DAYS GRACE
17 апр 2020
:
Новое видео THREE DAYS GRACE
20 авг 2019
:
THREE DAYS GRACE выпустили видео KENYA PROJECT
26 июл 2019
:
THREE DAYS GRACE начнут работу над новым альбомом в 2020 году
24 апр 2019
:
Новое видео THREE DAYS GRACE
11 сен 2018
:
THREE DAYS GRACE побили рекорд по количеству первых мест
10 июл 2018
:
Лирик-видео THREE DAYS GRACE
16 мар 2018
:
THREE DAYS GRACE в акустике
6 мар 2018
:
Новая песня THREE DAYS GRACE
17 фев 2018
:
Новая песня THREE DAYS GRACE
26 янв 2018
:
Новое видео THREE DAYS GRACE
4 май 2017
:
THREE DAYS GRACE начнут запись в июле
28 май 2015
:
Новое видео THREE DAYS GRACE
23 мар 2015
:
Видео с текстом от THREE DAYS GRACE
26 фев 2015
:
Делюкс-издание нового альбома THREE DAYS GRACE выйдет с бонус-CD
28 янв 2015
:
Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет в марте
30 сен 2014
:
Видео с текстом от THREE DAYS GRACE
21 июл 2014
:
THREE DAYS GRACE почти завершили работу над альбомом
23 янв 2013
:
Бывший вокалист THREE DAYS GRACE о причинах своего ухода
11 янв 2013
:
Из THREE DAYS GRACE ушел вокалист
10 дек 2012
:
Кавер-версия Майкла Джексона от THREE DAYS GRACE
сегодня
Новый альбом THREE DAYS GRACE доступен для прослушивания
Λ𝖫𝖨𝖤𝖭Λ𝖳𝖨Ø𝖭, новый альбом THREE DAYS GRACE, доступен для прослушивания ниже.
