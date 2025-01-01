сегодня



Лидер PRIMAL FEAR о переменах в составе



MAT SINNER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он отреагировал на уход из группы Beyrodt, Naumann, Ehré и Jansen:



«Плохо, потому что мы играли вместе очень, очень, очень, очень долго. И один из гитаристов высказал несколько нелепых замечаний. Они были очень злыми. И когда я почувствовал, что могу вернуться к полноценной работе, [я] подумал: "Почему я должен заниматься музыкой с тем, который не хочет заниматься музыкой со [мной]?" Это ведь так просто. А бренд PRIMAL FEAR принадлежит мне и Ralf. И я сказал: "Я буду продолжать работать только без этого человека". В общем, мы сказали ему, что он нам больше не нужен… И мы его уволили. А потом другой гитарист, мой очень близкий друг на протяжении 30 лет, решил, что с ним у него больше перспектив и покинул группу, потому что думал, что они смогут заняться его проектом "Rock Meets Classic", который когда-то был моим проектом, который они у меня украли. И да, но мы знаем, что Magnus хочет играть вживую подольше, и мы знаем, насколько он хорош. А другие ребята не хотели, чтобы он присоединялся к группе на концертах. Это всегда приводило к ссорам. И мы с Ralf'ом писали вместе с [Magnus] большинство песен, так что они по совместительству завидовали еще и этому. И вот мы узнали, что Magnus вернулся. André, барабанщик, уже отыграл последний тур с PRIMAL FEAR. Так что для нас не было это в новинку. Принять решение было легко. И единственной позицией, которая на тот момент была неясна, была Thalìa. Так что для нас все было решено за считанные секунды. Это печальная история, но такова жизнь».



На вопрос, каково это — играть в группе с Thalìa, Matt ответил:



«Во времена социальных сетей мы повсюду искали второго гитариста. И мы получили большой интерес и предложения от очень, очень известных гитаристов из Америки, а также из Великобритании и Европы. И мы думали о том, что нам делать — пойти стандартным путем, как обычно, и взять одного из них, и все скажут: "Вау. Это круто. У них новый гитарист", или мы придумаем что-нибудь совершенно неожиданное, какой-нибудь сюрприз? И я люблю сюрпризы. И в самом начале я поговорил с Ralf'ом, и для меня это было немного странно — чернокожая девушка с прической "афро" и левша. И это было что-то вроде "Вау". Но сначала я хочу проверить, сможет ли она сыграть сложные партии PRIMAL FEAR? Иногда играть на гитаре на самом деле сложнее, чем ты думаешь, когда слышишь это. Что касается гармонии, то это не так просто. Так что ей приходится это играть. И еще один, для меня, очень важный факт — подходит ли она группе как личность? После последней неприятности, которая у нас была, я действительно старался не делать объявлений заранее или что-то еще в этом роде. Сначала я должен все проверить, чтобы быть на сто процентов уверенным, что это будет правильный шаг. Я не хочу снова менять гитаристов через полгода или около того. Мне нужно ощущение, что этот [стабильный состав] продержится еще долгое время. Итак, мы проверили ее, и она хорошо играла. Ей пришлось играть в группе с четырьмя парнями, которые были старше ее. С другой стороны, это было неплохо. Если вы посмотрите концерт PRIMAL FEAR, я думаю, все равно обидно, что 70 процентов аудитории составляют мужчины; [это] могло бы быть более равноправным. [смеется] Но Thalia, она хорошо выглядит, она хорошо двигается. Так что мужской аудитории тоже приятнее наблюдать за молодыми, впечатляющими гитаристами, такими как она, чем, например, постоянно наблюдать за мной [смеется] Затем наши показатели в социальных сетях резко возросли. И я должен сказать, что 99 процентов комментариев были исключительно положительными. Один процент был просто тупыми идиотами. Этого не изменишь. Именно так в наши дни приходится обращаться в социальных сетях. Но это были реально грубые люди, работающие неполный рабочий день, и в основном американцы. Я не знаю почему, но это глупо, действительно глупо. Потом мы репетировали [и] записывались вместе для нового альбома. Все прошло хорошо, и она очень приятный человек, у нее большой талант, и она очень хорошо вписывается в коллектив. Мы долго и плодотворно общались друг с другом. Так что я с нетерпением жду, когда мы будем играть вместе подольше. Никогда не знаешь наверняка, но, эй, это круто. И мы отыграли уже три концерта вместе, и все фестивали прошли очень круто, и все довольны. В группе царит хорошая атмосфера — очень дружелюбная, очень умиротворенная, очень творческая. Так что сейчас все всем очень довольны!»







