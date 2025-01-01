Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 47
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Новое видео MEGADETH 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 47
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Новое видео MEGADETH 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 25
[= ||| все новости группы



*

Primal Fear

*



10 окт 2025 : 		 Лидер PRIMAL FEAR о переменах в составе

5 сен 2025 : 		 RALF SCHEEPERS: «PRIMAL FEAR был бы и без Sinner'a»

4 сен 2025 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

18 авг 2025 : 		 Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»

31 июл 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

12 июн 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

13 май 2025 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR

5 май 2025 : 		 Басист PRIMAL FEAR рвется в бой!

24 апр 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

25 сен 2024 : 		 PRIMAL FEAR выбирают из 25 песен

3 сен 2024 : 		 PRIMAL FEAR нашли барабанщика

28 авг 2024 : 		 THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR

26 авг 2024 : 		 MAGNUS KARLSSON выступит с PRIMAL FEAR

24 авг 2024 : 		 PRIMAL FEAR лишились четырех музыкантов

5 июн 2024 : 		 PRIMAL FEAR на REIGNING PHOENIX MUSIC

23 фев 2024 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

14 фев 2024 : 		 Matt Sinner вновь у микрофона

16 сен 2023 : 		 Успехи в чартах PRIMAL FEAR

4 сен 2023 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR

31 авг 2023 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

20 июл 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

31 май 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

10 фев 2023 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет осенью

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от PRIMAL FEAR

10 июн 2022 : 		 PRIMAL FEAR все еще не могут

13 май 2022 : 		 Переиздание PRIMAL FEAR выйдет летом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер PRIMAL FEAR о переменах в составе



zoom
MAT SINNER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он отреагировал на уход из группы Beyrodt, Naumann, Ehré и Jansen:

«Плохо, потому что мы играли вместе очень, очень, очень, очень долго. И один из гитаристов высказал несколько нелепых замечаний. Они были очень злыми. И когда я почувствовал, что могу вернуться к полноценной работе, [я] подумал: "Почему я должен заниматься музыкой с тем, который не хочет заниматься музыкой со [мной]?" Это ведь так просто. А бренд PRIMAL FEAR принадлежит мне и Ralf. И я сказал: "Я буду продолжать работать только без этого человека". В общем, мы сказали ему, что он нам больше не нужен… И мы его уволили. А потом другой гитарист, мой очень близкий друг на протяжении 30 лет, решил, что с ним у него больше перспектив и покинул группу, потому что думал, что они смогут заняться его проектом "Rock Meets Classic", который когда-то был моим проектом, который они у меня украли. И да, но мы знаем, что Magnus хочет играть вживую подольше, и мы знаем, насколько он хорош. А другие ребята не хотели, чтобы он присоединялся к группе на концертах. Это всегда приводило к ссорам. И мы с Ralf'ом писали вместе с [Magnus] большинство песен, так что они по совместительству завидовали еще и этому. И вот мы узнали, что Magnus вернулся. André, барабанщик, уже отыграл последний тур с PRIMAL FEAR. Так что для нас не было это в новинку. Принять решение было легко. И единственной позицией, которая на тот момент была неясна, была Thalìa. Так что для нас все было решено за считанные секунды. Это печальная история, но такова жизнь».

На вопрос, каково это — играть в группе с Thalìa, Matt ответил:

«Во времена социальных сетей мы повсюду искали второго гитариста. И мы получили большой интерес и предложения от очень, очень известных гитаристов из Америки, а также из Великобритании и Европы. И мы думали о том, что нам делать — пойти стандартным путем, как обычно, и взять одного из них, и все скажут: "Вау. Это круто. У них новый гитарист", или мы придумаем что-нибудь совершенно неожиданное, какой-нибудь сюрприз? И я люблю сюрпризы. И в самом начале я поговорил с Ralf'ом, и для меня это было немного странно — чернокожая девушка с прической "афро" и левша. И это было что-то вроде "Вау". Но сначала я хочу проверить, сможет ли она сыграть сложные партии PRIMAL FEAR? Иногда играть на гитаре на самом деле сложнее, чем ты думаешь, когда слышишь это. Что касается гармонии, то это не так просто. Так что ей приходится это играть. И еще один, для меня, очень важный факт — подходит ли она группе как личность? После последней неприятности, которая у нас была, я действительно старался не делать объявлений заранее или что-то еще в этом роде. Сначала я должен все проверить, чтобы быть на сто процентов уверенным, что это будет правильный шаг. Я не хочу снова менять гитаристов через полгода или около того. Мне нужно ощущение, что этот [стабильный состав] продержится еще долгое время. Итак, мы проверили ее, и она хорошо играла. Ей пришлось играть в группе с четырьмя парнями, которые были старше ее. С другой стороны, это было неплохо. Если вы посмотрите концерт PRIMAL FEAR, я думаю, все равно обидно, что 70 процентов аудитории составляют мужчины; [это] могло бы быть более равноправным. [смеется] Но Thalia, она хорошо выглядит, она хорошо двигается. Так что мужской аудитории тоже приятнее наблюдать за молодыми, впечатляющими гитаристами, такими как она, чем, например, постоянно наблюдать за мной [смеется] Затем наши показатели в социальных сетях резко возросли. И я должен сказать, что 99 процентов комментариев были исключительно положительными. Один процент был просто тупыми идиотами. Этого не изменишь. Именно так в наши дни приходится обращаться в социальных сетях. Но это были реально грубые люди, работающие неполный рабочий день, и в основном американцы. Я не знаю почему, но это глупо, действительно глупо. Потом мы репетировали [и] записывались вместе для нового альбома. Все прошло хорошо, и она очень приятный человек, у нее большой талант, и она очень хорошо вписывается в коллектив. Мы долго и плодотворно общались друг с другом. Так что я с нетерпением жду, когда мы будем играть вместе подольше. Никогда не знаешь наверняка, но, эй, это круто. И мы отыграли уже три концерта вместе, и все фестивали прошли очень круто, и все довольны. В группе царит хорошая атмосфера — очень дружелюбная, очень умиротворенная, очень творческая. Так что сейчас все всем очень довольны!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 70

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом