Новости
Sammy Hagar

23 авг 2025 : 		 Концертный релиз SAMMY HAGAR выйдет осенью

22 авг 2025 : 		 SAMMY HAGAR ответил DAVID LEE ROTH

5 авг 2025 : 		 Концертный трек SAMMY HAGAR

2 июн 2025 : 		 JASON BONHAM был немного обижен на SAMMY HAGAR

19 май 2025 : 		 SAMMY HAGAR присоединился на сцене к LIFEHOUSE

3 май 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Не думаю, что еще поеду в тур»

29 апр 2025 : 		 Новое видео SAMMY HAGAR

28 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR выбрал песню OZZY

27 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR скучает по Эдди

25 апр 2025 : 		 Новая песня SAMMY HAGAR

22 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR готовит сингл

4 фев 2025 : 		 SAMMY HAGAR исполняет THE GRATEFUL DEAD

26 янв 2025 : 		 SAMMY HAGAR пояснил за слова

18 янв 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Не хочу я больше в туры!»

25 дек 2024 : 		 Концертное видео SAMMY HAGAR

21 дек 2024 : 		 SAMMY HAGAR: «Я три недели правил речь о введении FOREIGNER в ЗСРНР»

5 дек 2024 : 		 Концертное видео SAMMY HAGAR

28 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR хочет вновь дружить с ALEX VAN HALEN

27 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY выступили на футболе: Pro-shot

26 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY выступили на футболе

18 ноя 2024 : 		 JASON BONHAM не будет выступать с SAMMY HAGAR

12 ноя 2024 : 		 JASON BONHAM объяснил, почему покинул тур с SAMMY HAGAR

16 окт 2024 : 		 JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к SAMMY HAGAR

15 окт 2024 : 		 SAMMY HAGAR продал Феррари

10 окт 2024 : 		 RICK SPRINGFIELD выступил с SAMMY HAGAR

11 сен 2024 : 		 SAMMY HAGAR о прошедшем туре
Концертный релиз SAMMY HAGAR выйдет осенью



SAMMY HAGAR объявил о том, что новый концертный релиз получил название "Sammy Hagar & The Best Of All Worlds Band - The Residency", и будет выпущен десятого октября. Первый трек из этого релиза, "Summer Nights (Live)", доступен ниже:

01. Encore, Thank You, Goodnight. (Live)
02. Top Of The World (Live)
03. Panama (Live) (physical only)
04. Summer Nights (Live)
05. There's Only One Way To Rock (Live)
06. Humans Being (Live)
07. Right Now (Live)
08. 5150 (Live)
09. Poundcake (Live)
10. Ain't Talkin' 'Bout Love (Live)
11. Eagles Fly (Live)
12. Best of Both Worlds (Live)
13. Why Can't This Be Love (Live)
14. Rock Candy (Live)
15. Mas Tequila (Live)
16. Heavy Metal (Live)
17. I Can't Drive 55 (Live)
18. Love Walks In (Live)
19. When It's Love (Live) (digital only)




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
