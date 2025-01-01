Arts
*

The Pretty Reckless

*



23 авг 2025 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 дек 2024 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и The Great Frog

2 ноя 2024 : 		 Юбилейное издание альбома THE PRETTY RECKLESS выйдет зимой

5 авг 2024 : 		 Как мышка укусила вокалистку THE PRETTY RECKLESS

8 июн 2024 : 		 Команда AC/DC подарила вокалистке THE PRETTY RECKLESS мышку

31 май 2024 : 		 На вокалистку THE PRETTY RECKLESS присела мышка

29 янв 2024 : 		 THE PRETTY RECKLESS в студии

11 июл 2023 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

1 июн 2023 : 		 THE PRETTY RECKLESS сделали шаг в студию

25 апр 2023 : 		 Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS

14 фев 2023 : 		 TAYLOR MOMSEN и LUKE SPILLER исполняют THE BEACH BOYS

28 сен 2022 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

4 сен 2022 : 		 KIM THAYIL присоединился на сцене к THE PRETTY RECKLESS

29 авг 2022 : 		 Сборник раритетов от THE PRETTY RECKLESS

22 авг 2022 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 июл 2022 : 		 У вокалистки THE PRETTY RECKLESS две полоски

26 мар 2022 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о восприятии женщин в роке

1 окт 2021 : 		 Музыканты THE PRETTY RECKLESS в "How I Wrote That Song"

14 сен 2021 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

22 июл 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS: «Биография? Ну а почему бы и нет»

4 июл 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок не может умереть»

13 июн 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS рада успеху альбома

10 июн 2021 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

12 май 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS недавно узнала о «видеореакциях»

6 май 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS у Kelly Clarkson

26 апр 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS первые по лучшим песням
Новое видео THE PRETTY RECKLESS



"For I Am Death", новое видео группы THE PRETTY RECKLESS, доступно для просмотра ниже.

Taylor Momsen: «Я хотела, чтобы музыка говорила сама за себя, позволяя слушателю решить, что она для него значит. Интерпретация песни может совпадать с моей собственной, а может исходить непосредственно от души слушателя. В любом случае, мне не терпится увидеть, что люди вынесут из этой песни и что она для них значит. О, и рок-н-ролл никогда не умрет!»




