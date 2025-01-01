сегодня



Новое видео THE PRETTY RECKLESS



"For I Am Death", новое видео группы THE PRETTY RECKLESS, доступно для просмотра ниже.



Taylor Momsen: «Я хотела, чтобы музыка говорила сама за себя, позволяя слушателю решить, что она для него значит. Интерпретация песни может совпадать с моей собственной, а может исходить непосредственно от души слушателя. В любом случае, мне не терпится увидеть, что люди вынесут из этой песни и что она для них значит. О, и рок-н-ролл никогда не умрет!»







