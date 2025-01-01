сегодня



DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»



DAVID ELLEFSON в новом эпизоде "The David Ellefson Show" прокомментировал решение MEGADETH отправится на покой:



«У меня много всяких мыслей на этот счёт, потому что, конечно, это вызывает воспоминания о многих годах, мысли, чувства, эмоции, некоторые из которых были прекрасными, а некоторые — не очень. Я всегда говорю, что эти золотые пластинки на стене — единственная причина, по которой я их повесил, это подкаст [смеётся] — они просто создают хороший антураж, но я смотрю на них — "Countdown To Extinction", "Peace Sells", "Beavis And Butt-Head", "Rust In Peace" — у всех есть своя история. А некоторые вещи из 1990-х были связаны с лучшими историями — группа была сплочённой, менеджмент был адекватным, а музыка, я считаю, создавалась совместно. Мы достигли новых высот, исследовали новые территории, о которых можно было только мечтать, были номинации на Grammy, фестивали, мир для гастролей открывался повсюду. Так что всё было отлично. Помимо этого были зависимости, реабилитационные центры, отменённые гастроли, потерянные миллионы. Всё сложилось именно так, как сложилось, и я не участвую в прощании с тем, что я сам основал, и я не очень-то этим доволен. И я говорю это, оставаясь благодарным за всё, что было, потому что я думаю, что в какой-то момент нужно пройти через это, потому что это реальность».



Ссылаясь на тяжёлую травму Dave'a в 2002 году, которая привела к серьёзному повреждению нервов его левой руки и кисти и на некоторое время лишила его возможности играть на гитаре, он продолжил:



«Я считаю, что Dave Mustaine положил конец нашей дружбе в 2001 году, и на этом всё. И он сделал это очень громко, очень публично. Он лично под этим подписался. Он сказал, что мы больше никогда не будем играть вместе. Вот и всё. С того момента я пошёл дальше. И я извлёк урок из 2002 года, когда он получил повреждение нервов в руке, положившее конец его карьере, а два года спустя вышел новый альбом с новой группой и новыми финансовыми условиями, и я не принимал в этом участие, и были судебные иски по урегулированию деловых вопросов, и всё закончилось, там целая история. Я ушёл, потом внезапно вернулся, и это было здорово. Мы с ним пытались наладить отношения, и, думаю, у нас получилось. Он был щедр ко мне. Всё было хорошо.



MEGADETH — это семейный бизнес Mustaine. И это началось, я думаю, через некоторое время после того, как я вернулся в группу в 2010 году. Потому что когда я вернулся в группу, это была группа Dave'a. И я стал для него хорошим другом. Я знал его, а он знал меня так, как никто другой. У Dave'a были друзья до меня, когда он рос в Калифорнии, но я, безусловно, знал его дольше, чем кто-либо другой на планете, по крайней мере, с точки зрения внутренней кухни группы. В любой группе могут быть напряжённые отношения. Конечно, в 2004 году мне стало ясно:



"Наступил новый день. Это новый путь. Dave главный. Всё будет не так, как раньше. Совместной работы не будет".



Shawn Drover всегда напоминал мне об этом. Он говорил: "Чувак, те дни, когда мы все собирались в одной комнате и сочиняли альбом, давно прошли". На самом деле я помню, когда я вернулся и мы записывали альбом "Th1rt3en" после примерно года в туре, Dave сказал мне: "Я бы хотел, чтобы ты сочинял". Я сказал: "Нет. Почему бы тебе не сочинить песни? Я буду играть на басу для тебя. Давай просто оставим всё как есть. Давай не будем запутывать ситуацию". И поэтому я занимался другими музыкальными проектами. Я записывал сольные альбомы ELLEFSON и занимался другими вещами... Я думал: "Я воплощу свои творческие наклонности на стороне". Я знал, что это ни в коем случае не превзойдёт бренд, если можно так сказать, не станет круче, чем бренд MEGADETH, но это был способ немного выразить свою творческую жилку на стороне, получить удовольствие, не мешая MEGADETH.



Потому что я понимал, что мы снова вместе, и лучше оставить всё как есть, как можно проще. И каждый раз, когда мы пытались сочинять, это всегда было болезненным процессом. Возникали проблемы. И я подумал: "Я бы хотел, чтобы мы не шли по этому пути". Теперь, конечно, все хотят, чтобы их имя присутствовало на альбоме, все хотят почувствовать финансовую выгоду. И деньги не всегда делятся справедливо, в зависимости от вклада в работу.



В музыкальных группах есть странность, связанная с распределением доходов... Если ты один из основателей группы, то ты должен иметь право на часть всего, потому что без тебя группы бы не было. И в 2004 году это соглашение было изменено. Это сразу же поменяло ситуацию. Это изменило моё отношение к группе. Это втянуло нас в судебный спор, и это было справедливо. В судебных процессах никто не выигрывает, но иногда они необходимы, потому что всё должно быть правильно. И я думаю, что хорошая новость для меня заключается в том, что в финансовом плане для меня всё сложилось гораздо лучше, и я получаю оплату напрямую за свои источники... Потому что иногда так и происходит: деньги проходят через каналы организации, и иногда люди не получают оплату. Так что это должно было произойти, и я рад, что прошёл через этот процесс. Это не очень весёлый процесс — я не спал девять месяцев из-за этого — но тогда у меня была моя маленькая группа F5, и я пытался хотя бы как-то заниматься творчеством.



Итак, у этой группы богатая история. Всё началось с обиды. Всё началось с "пошёл ты к чертям", своего рода мести Dave'a его бывшей группе METALLICA. Но это было не совсем так. Это преувеличение. В некоторой степени Dave был самостоятельным артистом, не связанным с METALLICA. У него были "Mechanix" и некоторые песни до METALLICA, и он, конечно, сочинял песни после. Поэтому я думаю, что немного несправедливо приписывать Dave'y, что создание MEGADETH было просто местью METALLICA. Возможно, это часто подпитывало его, но как могло быть иначе? Он не был одним из основателей METALLICA. Он был там, как я всегда говорю, полтора года в жизни METALLICA. И он определённо изменил их. Но они продолжили и добились собственного успеха.



Для Dave'a это способ закончить деятельность или уйти на покой... Попрощаться... Я даже не знаю, уходит ли он на покой. Он просто говорит, что история MEGADETH заканчивается... Хотел бы я участвовать в этом? Да, конечно. А кто бы не хотел? Я один из основателей группы. Я её участник более 30 лет. Произойдёт ли это? Кто знает? Слишком рано говорить. Я не знаю, что они запланировали. Я понятия не имею, что будет. Они только что сделали объявление об этом. Считаю ли я, что должно быть какое-то прощание, в котором все смогут принять участие? Посмотрите на концерт "Back To The Beginning" с BLACK SABBATH. Они поступили правильно. Они пригласили всех четырёх участников BLACK SABBATH. Они вернули всех. Там был Jake Е Lee. Все ли там были? Нет. Некоторые ключевые фигуры — к примеру, Bob Daisley — не присутствовали. Но в целом они собрали много людей. Они собрали оригинальных четырёх основных участников и попрощались. Они не только попрощались, но и все остальные смогли попрощаться с ними. И я думаю, что когда ты прощаешься, важно, чтобы ты мог попрощаться, и чтобы все могли попрощаться с тобой. Я думаю, что это важно. Но это моё мнение. Я больше не в группе. Я не имею права голоса. Так что это только моё мнение. Это всего лишь мнение отдельно взятого человека, честно говоря».







