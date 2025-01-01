Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 58
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 18
*

Slash

*



23 авг 2025 : 		 Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в 2027

15 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLASH’S SNAKEPIT'95

9 июн 2025 : 		 Барабанщик SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «У нас полно дурацких названий песен»

31 янв 2025 : 		 Басист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «Альбом будет, и это главное»

19 янв 2025 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH: «Мне нужно попасть в студию!»

26 дек 2024 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH

6 дек 2024 : 		 Благотворительный сингл от DUFF MCKAGAN и SLASH

24 окт 2024 : 		 MYLES KENNEDY доволен новым материалом SLASH

20 окт 2024 : 		 SLASH собрал 125 000 на благотворительность

27 сен 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS начнут запись осенью

22 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH: Про-шот

19 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH

31 авг 2024 : 		 Новый релиз SLASH

7 авг 2024 : 		 Видео с выступления SLASH

5 авг 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

30 июл 2024 : 		 SLASH скорбит по падчерице

26 июл 2024 : 		 SLASH о любимых ранних AC/DC

14 июл 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

9 июл 2024 : 		 SLASH: «Я скучал по Axl'y»

14 июн 2024 : 		 SLASH устроит стрим

10 июн 2024 : 		 SLASH: «Нет ничего лучше блюза»

3 июн 2024 : 		 SLASH в акустике

2 июн 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS планирует альбом

31 май 2024 : 		 SLASH об искусственном интеллекте

30 май 2024 : 		 SLASH: «Хотел бы, чтобы рок-сцена была такой же яркой, как блюзовая»

28 май 2024 : 		 SLASH о туре "S.E.R.P.E.N.T."
Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в 2027



Brent Fitz в новом интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым альбомом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS:

«Что ж, мы работаем. Итак, мы с Todd'ом собираемся... ну, мы все собираемся собраться вместе после лета, в конце лета. И мы работали над материалом во Флориде с нашим продюсером [Michael] 'Elvis' Baskette, который живет во Флориде уже много лет".

У Slash'a самая высокая трудовая этика из всех музыкантов, с которыми я когда-либо работал. Итак, мы занялись делом. В 2024 году мы вместе гастролировали, а затем занялись другими делами, а затем Slash записал блюзовый альбом и отправился в турне. А потом, как только это было сделано, мы отправились прямо в студию в Лос-Анджелесе. У него потрясающая рабочая студия. Мы можем быть заняты там, в Лос-Анджелесе. Мы занимались этим в течение месяца, а затем отправились во Флориду и записали большую часть всех треков, их музыкальных частей. Так что мы все еще должны закончить... Myles приедет и поработает над вокалом. До этого он был занят своими сольными турами.

Это новая норма. У всех много разных проектов и групп. Ну и к тому же, Slash играет в малоизвестной группе под названием GUNS N' ROSES, они сейчас в небольшом туре. Он, по-моему, в Азии или Бахрейне. Похоже, они осваивают много новых территорий.

Итак, мы соберемся все вместе. Мы вернемся в конце лета, после всех концертов TOQUE и прочего. И будет здорово поехать во Флориду и продолжить работу над альбомом».

На вопрос, есть ли рабочее название для предстоящего альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS, Brent ответил:

«Никакого - Нет. Это всегда будет делом Slash'a и Myles'a, названия песен и лирические идеи. Я скажу, что самое интересное — это то, когда мы пишем песни, это будет наш пятый совместный альбом, но у нас всегда есть комедийные рабочие названия. И Todd в этом обычно хорош — он и Slash — хороши в том, что придумывают фразы, которые не станут окончательным названием, потому что когда к ним добавятся тексты Myles'a это будет что-то совершенно иное. Но обычно мы просто даем чему-то название, чтобы можно было сказать: "Эй, давайте поработаем над этой песней". "Какая песня?" — "О, песня на букву "Е". "Нет, мы дадим ей название. Но со временем у нас появились всякие дурацкие названия, и я просто скажу, что иногда они серьезно прилипают. И по сей день, слушая некоторые из наших песен, я думаю: "О, она называется "Wicked Stone"". И я такой: "Но раньше это было что-то совершенно нелепое". Я все еще иногда думаю, когда смотрю на наш сет-лист вживую: "О, это "'Elephant Disorder". Просто забавно, как… Прямо сейчас у нас есть целая куча дурацких рабочих названий для песен».




просмотров: 137

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом