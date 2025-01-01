сегодня



Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в 2027



Brent Fitz в новом интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым альбомом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS:



«Что ж, мы работаем. Итак, мы с Todd'ом собираемся... ну, мы все собираемся собраться вместе после лета, в конце лета. И мы работали над материалом во Флориде с нашим продюсером [Michael] 'Elvis' Baskette, который живет во Флориде уже много лет".



У Slash'a самая высокая трудовая этика из всех музыкантов, с которыми я когда-либо работал. Итак, мы занялись делом. В 2024 году мы вместе гастролировали, а затем занялись другими делами, а затем Slash записал блюзовый альбом и отправился в турне. А потом, как только это было сделано, мы отправились прямо в студию в Лос-Анджелесе. У него потрясающая рабочая студия. Мы можем быть заняты там, в Лос-Анджелесе. Мы занимались этим в течение месяца, а затем отправились во Флориду и записали большую часть всех треков, их музыкальных частей. Так что мы все еще должны закончить... Myles приедет и поработает над вокалом. До этого он был занят своими сольными турами.



Это новая норма. У всех много разных проектов и групп. Ну и к тому же, Slash играет в малоизвестной группе под названием GUNS N' ROSES, они сейчас в небольшом туре. Он, по-моему, в Азии или Бахрейне. Похоже, они осваивают много новых территорий.



Итак, мы соберемся все вместе. Мы вернемся в конце лета, после всех концертов TOQUE и прочего. И будет здорово поехать во Флориду и продолжить работу над альбомом».



На вопрос, есть ли рабочее название для предстоящего альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS, Brent ответил:



«Никакого - Нет. Это всегда будет делом Slash'a и Myles'a, названия песен и лирические идеи. Я скажу, что самое интересное — это то, когда мы пишем песни, это будет наш пятый совместный альбом, но у нас всегда есть комедийные рабочие названия. И Todd в этом обычно хорош — он и Slash — хороши в том, что придумывают фразы, которые не станут окончательным названием, потому что когда к ним добавятся тексты Myles'a это будет что-то совершенно иное. Но обычно мы просто даем чему-то название, чтобы можно было сказать: "Эй, давайте поработаем над этой песней". "Какая песня?" — "О, песня на букву "Е". "Нет, мы дадим ей название. Но со временем у нас появились всякие дурацкие названия, и я просто скажу, что иногда они серьезно прилипают. И по сей день, слушая некоторые из наших песен, я думаю: "О, она называется "Wicked Stone"". И я такой: "Но раньше это было что-то совершенно нелепое". Я все еще иногда думаю, когда смотрю на наш сет-лист вживую: "О, это "'Elephant Disorder". Просто забавно, как… Прямо сейчас у нас есть целая куча дурацких рабочих названий для песен».





