15 сен 2025 : 		 MIKE TRAMP: «Новой музыки от VITO BRATTA не ждите»

MIKE TRAMP: «Новой музыки от VITO BRATTA не ждите»



MIKE TRAMP в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ждать новой музыки от VITO BRATTA:

«Нет. Вы видели, какой быстрой была реакция? И я, наверное, самый расстроенный человек, потому что чувствую, что мне постоянно приходится защищаться. Потому что он решил уйти в свою пещеру. Фотографий не существует. Нет вообще ничего. Он даже не хочет выйти и просто что-то прокомментировать или что-то в этом роде. Поэтому он решил, что лучше хранить тайну и молчать, но эта тайна и молчание могут длиться недолго, потому что дни идут, и я вынужден раскрывать больше, чем мне на самом деле хотелось бы, потому что правда в том, что я действительно знаю факты. Я знаю правду обо всем, что касается Vito. Я просто хочу, чтобы он сам что-то рассказал. Он может унизить меня, он может делать все, что [захочет]. Но он не заставит меня замолчать. Он не помешает мне заниматься музыкой.

Я приглашал его разными способами. Я даже спросил его: "Не хотел бы ты заняться проектом, который не назывался бы WHITE LION", вроде как — не сравнивая нас, но что-то по типу Page/Plant, когда они впервые собрались вместе [после распада LED ZEPPELIN], то не стали называть это LED ZEPPELIN. Они записали "Walking Into Clarksdale", просто чтобы посмотреть, к чему приведет их сочинение песен».

На вопрос, как отреагировал Vito, когда Tramp предложил ему снова заняться музыкой вместе, Mike ответил:

«[Он сказал мне] "О, я не хочу это даже обсуждать". Вот как быстро все и закончилось».




просмотров: 128

