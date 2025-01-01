25 авг 2025



Вокалист LAMB OF GOD почтил память Брента Хиндса



RANDY BLYTHE 23 августа опубликовал следующее сообщение:



«Последние несколько дней ураган "Эрин" бушевал вдоль побережья, принося на наши пляжи огромные волны — именно этого мы, серфингисты Восточного побережья, ждем весь год. В четверг утром я с друзьями отправился в Северную Каролину покататься на монстрах. Они гремели высоко над головой, и у меня возникло то возбужденное, нервозное чувство внизу живота, которое возникает, когда ты выходишь на большую волну, чтобы покорить её. Я получил несколько ударов по голове, когда выбирался, затем был полностью уничтожен, упав на гигантскую бомбу, и, наконец, мне удалось поймать 3 или 4 большие волны, которые превзошли мой ограниченный уровень мастерства. Я вышел из воды с широкой улыбкой на лице, вне себя от радости, что остался жив в тот момент, и очень рад, что мне 54 года, и я все еще могу делать такие вещи. Час спустя я получил известие, что Брент Хиндс погиб в аварии на мотоцикле. Ему был 51 год, он был всего на 3 года моложе меня...



Во многих отношениях Брент был подобен урагану — дикой и неконтролируемой силе, хорошо известной тем, что сеяла хаос везде, где бы он ни появлялся. Как ураган, Брент временами мог быть разрушительным. Но также, подобно урагану, он создавал редкие вещи чистой красоты; эти мощные, великолепные волны звука, которые доставляли людям столько радости. У каждого, кто когда-либо встречался с ним, есть история о Бренте, потому что он был бескомпромиссным самим собой, с позицией "бери или вали". Я знал его и путешествовал с ним по миру в турне более 20 лет, и в первые дни я совершал с ним довольно безумные поступки. У меня есть бесчисленное множество историй о Бренте, но сейчас ни одна из них не имеет особого значения.



Через несколько часов после того, как я узнал, что он умер, я вернулся в океан — волнение немного спало, но все еще было достаточно сильным, чтобы вызвать у нескольких бабочек трепет в животе. Пока я греб, в моей голове звучала песня "Floods Of Triton", которую моя группа исполнила с MASTODON. Одна строчка, "Призрак урагана...", не выходила у меня из головы. Насколько мне известно, соло к этой песне было последним, что Брент записал с MASTODON. Я немного спел, сидя на своей доске в океане, затем повернулся и поймал для него приличных размеров волну, буквально оседлав призрак урагана. Когда я вылез из воды, в моей голове все еще звучала песня, которую мы сочинили вместе. Буря миновала, но музыка осталась. Она все еще звучит.



Когда вы создаете музыку с другими людьми, вместе вы создаете нечто большее, чем отдельные музыканты, формируя нечто вечное. Музыка состоит из звуковых волн, одной из форм энергии. Энергию нельзя ни создать, ни уничтожить — она только меняет форму. Вся музыка вечно путешествует по космосу — в этом смысл другой строчки, которую я написал для "Floods Of Triton": "Кричи в вечность, помни об этом — все реки стремятся к морю". Как отдельные музыканты, мы просто каналы, вливающиеся в большой океан, который мы называем музыкой. И как отдельные музыканты, мы всего лишь люди, со всеми сопутствующими проблемами и недостатками, моментами красоты и радости, которые сопутствуют человеческому состоянию. Я такой, мои товарищи по группе такие, ребята из MASTODONT такие, и Брент, безусловно, был таким — люди с прекрасными недостатками. Что бы мы ни создавали вместе, в конечном счете, мы всего лишь люди. Важно помнить об этом.



Итак, последние несколько дней мне было как-то странно грустно — ушел тот, с кем я провел так много времени, и, как это часто бывает, когда умирает друг, я до сих пор этого по-настоящему не осознаю. Но моя печаль становится еще острее, когда я думаю о семье Брента, других его друзьях, которых я знаю, и о моих братьях из MASTODON. Это действительно ужасная ситуация для всех, кто в ней оказался, то, чего НИКТО не хотел, — вот в чем суть. Это не мыльная опера, ясно? Запомни это.



За эти годы я сделал много фотографий Брента § это его последний портрет, который я когда-либо снимал. На всех моих портретах его глаза сверкают дьявольским блеском, и этот ничем не отличается. Я нашел его в тот день, когда узнал, что он умер, но мне не хотелось публиковать его или вообще что-то говорить — иногда лучше помолчать. Вместо этого я отправился в море, катался на волнах и слушал разные мелодии, которые он сочинял в моей голове. Закат в тот день был прекрасен, и я наблюдал за ним с лодки в море. Даже в лодке внизу было сильное волнение, и я немного нервничал — Брент бы наслаждался этой поездкой, потому что ему нравились такие моменты.



Покойся с миром, Брент — ты был НАСТОЯЩИМ рок-н-ролльным безумцем. Спасибо за мелодии, за сумасшедшее времяпрепровождение и за много-много смеха. Нам будет тебя не хватать.



"Помните это — все реки стремятся к морю..."»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 127

