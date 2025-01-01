Arts
Новости
Bruce Dickinson

25 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»

24 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

19 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON планирует живую запись

15 авг 2025 : 		 У BRUCE DICKINSON есть 18 треков

8 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027

26 июл 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания

16 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

3 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

11 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON переделал "Balls To Picasso"

4 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN

5 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON дал совет молодым

1 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня есть 18 демо...»

30 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON готов записывать новый альбом

30 мар 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON выйдет летом

23 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о самолете IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 ADRIAN SMITH о работе с BRUCE DICKINSON

29 окт 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я ценю каждый день на Земле»

30 июл 2024 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

23 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON не любит змей

22 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил Alexander The Great

21 июл 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему мужу»

14 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит новый сингл

10 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON с хором

9 июн 2024 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

4 июн 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о браке

30 май 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный голос»
BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью FOX5 Las Vegas рассказал о задаче совмещения своих сольных проектов и обязательств по записи и гастролям с IRON MAIDEN:

«Мы только что закончили выступать на стадионах в Европе [с MAIDEN]. Итак, мы собирали около 75 000 человек и все такое. А сейчас я выступаю в House Of Blues [в Лас-Вегасе со своей сольной группой]. Так что все индивидуально. В такой обстановке, например, в клубе, маленьком театре и тому подобном, происходят разные события, и это потрясающе, потому что это реально интимно, один на один.

На самом деле, у нас нет никаких проблем с планированием наших внеклассных мероприятий. Я имею в виду, что программа MAIDEN расписана на год или пару лет вперед. На самом деле, с этой же [сольной] группой я записываю новый альбом в январе следующего года, и я думаю о его выпуске в 2027 году, а также о туре и прочем. Таким образом, мы сможем организовать выступления по всему миру MAIDEN, что просто великолепно».

Касаясь сходства между его сольным материалом и музыкой MAIDEN, Bruce сказал:

«Мои работы, по понятным причинам, имеют определенную связь, потому что я пишу песни MAIDEN и все такое прочее. Но они немного более разнообразны. Я к тому, что в программе есть старые добрые баллады, такие как "Tears Of The Dragon" и тому подобное, которые я, конечно же, буду исполнять [в североамериканском туре]. Потому что у меня вышло уже семь сольных альбомов. Есть из чего выбирать».




просмотров: 142

