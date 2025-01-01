25 авг 2025



BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью FOX5 Las Vegas рассказал о задаче совмещения своих сольных проектов и обязательств по записи и гастролям с IRON MAIDEN:



«Мы только что закончили выступать на стадионах в Европе [с MAIDEN]. Итак, мы собирали около 75 000 человек и все такое. А сейчас я выступаю в House Of Blues [в Лас-Вегасе со своей сольной группой]. Так что все индивидуально. В такой обстановке, например, в клубе, маленьком театре и тому подобном, происходят разные события, и это потрясающе, потому что это реально интимно, один на один.



На самом деле, у нас нет никаких проблем с планированием наших внеклассных мероприятий. Я имею в виду, что программа MAIDEN расписана на год или пару лет вперед. На самом деле, с этой же [сольной] группой я записываю новый альбом в январе следующего года, и я думаю о его выпуске в 2027 году, а также о туре и прочем. Таким образом, мы сможем организовать выступления по всему миру MAIDEN, что просто великолепно».



Касаясь сходства между его сольным материалом и музыкой MAIDEN, Bruce сказал:



«Мои работы, по понятным причинам, имеют определенную связь, потому что я пишу песни MAIDEN и все такое прочее. Но они немного более разнообразны. Я к тому, что в программе есть старые добрые баллады, такие как "Tears Of The Dragon" и тому подобное, которые я, конечно же, буду исполнять [в североамериканском туре]. Потому что у меня вышло уже семь сольных альбомов. Есть из чего выбирать».







