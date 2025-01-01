сегодня



Вокалист RAVEN обещает вернуться на сцену



JOHN GALLAGHER опубликовал видео из больницы менее чем через день после анонса отмены европейского тура:



«Всем привет. Это не то видео, которое я хотел снять, но вышло как вышло. Итак, как вы можете видеть, я в больнице, и вот моя коза. Я поступил туда 12 августа с сильными головными болями. На следующий день меня отправили на операцию. Выяснилось, что у меня кровоизлияние в мозг. Так что мы не хотим никаких аневризм, инсультов и тому подобного дерьма. Они пришли и сделали это. 19-го [им] пришлось повторить все снова, уже более основательно, и потом все наладилось. Я добиваюсь успеха, но, как бы печально это ни звучало, мы не сможем отправиться в европейское турне. Мне просто не хватает сил, а, как вы знаете, в нашем шоу главное — сила. И как только я буду готов, мы вернемся лучше, чем когда-либо. Так что спасибо вам всем и до скорой встречи. Отрывайтесь!»







