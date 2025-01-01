Arts
Новости
25 авг 2025 : 		 Вокалист RAVEN обещает вернуться на сцену

19 янв 2025 : 		 Вокалист RAVEN: «METALLICA всё такие же!»

15 янв 2025 : 		 Видео с текстом от RAVEN

16 дек 2024 : 		 RAVEN готовят ЕР

29 май 2024 : 		 RAVEN планируют бокс-сет All For One

12 июл 2023 : 		 Вокалист RAVEN против подкладок

17 май 2023 : 		 Новое видео RAVEN

29 мар 2023 : 		 Новая песня RAVEN

5 ноя 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет весной

20 авг 2022 : 		 Видео с текстом от RAVEN

23 июл 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

27 дек 2021 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST в RAVEN

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео RAVEN

8 окт 2021 : 		 Вышел трибьют RAVEN

14 дек 2020 : 		 Новое видео RAVEN

29 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN: «История с COVID-19 непомерно раздута»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN — о «фанере» на концертах

2 сен 2020 : 		 Новое видео RAVEN

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от RAVEN

9 июн 2020 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

11 май 2020 : 		 Новый альбом RAVEN будет "безумным"

22 май 2019 : 		 Вокалист RAVEN о логотипе

6 янв 2019 : 		 Новое видео RAVEN

7 ноя 2018 : 		 Концертный альбом RAVEN выйдет зимой

17 май 2017 : 		 Барабанщик не присоединится к RAVEN

14 окт 2015 : 		 RAVEN в Словении
Вокалист RAVEN обещает вернуться на сцену



zoom
JOHN GALLAGHER опубликовал видео из больницы менее чем через день после анонса отмены европейского тура:

«Всем привет. Это не то видео, которое я хотел снять, но вышло как вышло. Итак, как вы можете видеть, я в больнице, и вот моя коза. Я поступил туда 12 августа с сильными головными болями. На следующий день меня отправили на операцию. Выяснилось, что у меня кровоизлияние в мозг. Так что мы не хотим никаких аневризм, инсультов и тому подобного дерьма. Они пришли и сделали это. 19-го [им] пришлось повторить все снова, уже более основательно, и потом все наладилось. Я добиваюсь успеха, но, как бы печально это ни звучало, мы не сможем отправиться в европейское турне. Мне просто не хватает сил, а, как вы знаете, в нашем шоу главное — сила. И как только я буду готов, мы вернемся лучше, чем когда-либо. Так что спасибо вам всем и до скорой встречи. Отрывайтесь!»




просмотров: 75

