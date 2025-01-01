Arts
26 авг 2025 : 		 Гитарист TOOL о финальном шоу BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Группа TOOL выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 TOOL планируют новую музыку

27 окт 2024 : 		 TOOL замутили свой фестиваль

14 мар 2024 : 		 Барабанщик TOOL о своем инструменте

14 фев 2024 : 		 TOOL не планируют ждать еще 13 лет

4 фев 2024 : 		 DANNY CAREY о новом TOOL

11 янв 2024 : 		 чОрный пояс вокалиста TOOL

10 янв 2024 : 		 YOYOKA исполняет TOOL

22 ноя 2023 : 		 ALEX LIFESON присоединился на сцене к TOOL

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления TOOL

12 окт 2023 : 		 У TOOL много идей

9 окт 2023 : 		 Видео полного выступления TOOL

6 сен 2023 : 		 Вокалист TOOL о Power Trip

31 авг 2023 : 		 Винодел из TOOL приглашает на дегустацию

23 май 2023 : 		 Вокалист TOOL прикинулся драг-квин

26 янв 2023 : 		 С барабанщика TOOL сняли обвинения

9 дек 2022 : 		 Барабанщик TOOL предстанет перед судом зимой

20 июл 2022 : 		 Новый трек от басиста TOOL

28 июн 2022 : 		 Винил TOOL выйдет летом

11 июн 2022 : 		 Вокалист TOOL четыре раза цеплял COVID-19

18 мар 2022 : 		 Новое видео TOOL

15 мар 2022 : 		 TOOL не будут ждать 13 лет, чтобы выпустить альбом

10 мар 2022 : 		 TOOL исполнили "Undertow"

1 мар 2022 : 		 Обновленный вариант от TOOL

1 мар 2022 : 		 Винил TOOL выйдет весной
Гитарист TOOL о финальном шоу BLACK SABBATH



ADAM JONES в интервью Hawai'i Public Radio рассказал о своих впечатлениях от финального шоу BLACK SABBATH. Говоря о влиянии SABBATH на музыку TOOL, он отметил:

«Ну, Tony Iommi оказал на меня огромное влияние, потому что он не только потрясающий музыкант, но и его игра была доступной. Это не похоже на Эдди Ван Халена, про которого ты думаешь: "О, я даже не собираюсь пытаться. Этот парень просто сумасшедший волшебник". Так что это стало источником вдохновения — для меня, очевидным источником вдохновения, по крайней мере, в моей игре… А затем и в шоу — это была огромная честь. Именно Шэрон [жена и менеджер Оззи], Оззи и их семья оказали невероятную поддержку нашей группе».

На вопрос, есть ли у него какая-нибудь "милая" история, которой он мог бы поделиться об Оззи, он ответил:

«Есть много… Очень много историй и хороших воспоминаний, по-настоящему позитивных. Но мне больше всего нравится та, что касается выступления в Донингтоне . Они сказали нам: "О, ребята, Осборны хотели бы пригласить вас на ужин". И мы такие: "Ух ты. Это было бы круто". Итак, мы сели и поужинали в этой огромной комнате в замке. Это был отель, так что там работали люди, но мы были там единственными. Это было действительно весело, по-настоящему вдохновляюще, как будто мы смотрели их шоу. [Это были] Шэрон, Оззи и Джек. И это было забавно, потому что Оззи был трезв, но он все время спускался в бар отеля, тайком брал выпивку и возвращался. А Шэрон перенесла операцию на желудке, так что ей нельзя было есть определенные продукты, и она ела картофель фри и другие продукты, от которых расширяется желудок, а после операции такие продукты есть нельзя. Так что она продолжала куда-то уходить, и, возвращаясь, говорила: "Да, меня только что стошнило от еды. Мне очень жаль". Но это было с юмором. И они были очень открыты. Джек просто замечательный. Я люблю его. Я видел, как он рос, и он был большим поклонником нашей группы и реально классным. Так что, да, тот ужин запомнился мне надолго».

На вопрос о том, удалось ли ему провести время с Оззи или другими участниками BLACK SABBATH на "Back To The Beginning", Adam ответил:

«Я не видел Оззи до тех пор, пока они не проехали мимо в какой-то момент, перед тем как выйти. И мне немного грустно из-за этого. У меня от этого перехватывает дыхание. Это было так хорошо и так плохо одновременно. Но хорошее действительно перевесило плохое. И это были сумасшедшие проводы. И та часть, где он благодарил — я думаю, это было во время выступления Оззи, Оззи благодарил публику за свою карьеру, и если бы не они… Я имею в виду, все плакали… Это были реально трогательно и одновременно тяжело. И ты думаешь о том, как рос, слушая всю эту музыку, и о том, как она повлияла на тебя, ты не часто слышишь, как люди выражают подобное. Я имею в виду, что они могут сказать "спасибо" в конце вечера. Они могут сказать: "Мы действительно ценим наших фанатов", но я просто не думаю, что это задевает так глубоко как его слова в тот вечер.

Что за день! Это было реально потрясающе — иметь возможность выступать и одновременно смотреть шоу других групп. Это был просто великолепный день. А потом, неделю спустя, Оззи умирает. И это было настоящим шоком. Но я продолжал рассказывать людям, что это было похоже на исторический момент, просто я рос, слушая это. Я имею в виду, я помню, как катался на скейтборде, слушал BLACK SABBATH и, возможно, курил травку. Я не собираюсь ни в чем признаваться. А потом я оказался там, где нахожусь сейчас, на сцене, играя их музыку для этих людей. Я не могу припомнить ничего подобного, чтобы я такое делал».




