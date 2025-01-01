сегодня



BRAD STEWART ответил бывшему из SALIVA



BRAD STEWART в рамках интервью "The Vinyl Road" не прошел мимо недавнего высказывания бывшего вокалиста Josey Scott'a, что нынешняя версия SALIVA — это не более чем "поделка":



«Тогда он ушел так себе, но сам. И при этом, я полагаю, это решение теперь преследует его до определенной степени, потому что когда ты делаешь что-то подобное… Я не знаю, каковы были его намерения в отношении жизни других участников группы, которые все еще рассчитывали на группу в качестве источника средств к существованию. Надеюсь, они не были злонамеренными, чтобы попытаться как-то покончить и со своей карьерой или, по крайней мере, с их… Потому что вы должны представить себе, что после шести альбомов на Island Def Jam, всех гастролей, всех записей и всего, что вы делаете как группа, это предприятие, это машина для зарабатывания денег, и люди рассчитывают на эту машину в качестве источника средств к существованию. Когда что-то подобное закончится, что ты будешь делать? Станешь биржевым брокером в Нью-Йорке? Ты музыкант. Это то, что вы умеете, то, к чему вы привыкли, и вам за это платят, и это ваша страсть, и это то, как вы зарабатываете себе на жизнь. Поэтому, когда кто-то уходит, в большинстве случаев, конечно, певец становится лицом и голосом группы, а также творческой силой. Josey был отличным автором песен, и, конечно, у группы были хиты. Они надеялись, что он напишет отличные песни и сделает отличные записи этих песен. Так что, когда кто-то уходит, все может закончиться в этот момент. Все могло просто пойти прахом. Но по контракту это не было предусмотрено таким образом, чтобы кто-то из участников имел контрольный пакет акций группы или чего-то подобного. Все было поделено между участниками. Поэтому, когда это произошло, остальные имели право продолжить работу и заменить его. И именно это и произошло. И, когда он ушел, он утратил… Или любой уходящий участник — если вас уволили, или если вы сами уходите, вы теряете право использовать имя SALIVA. Итак, в дальнейшем, я думаю, он собирался начать сольную христианскую карьеру. Возможно, в то время он обрел Бога, возможно, в то время он думал, что группа виновата во всех его проблемах. И все это разумные вещи, которые можно понять. Ты через многое прошел. Для рок-группы, записавшей шесть пластинок всякого дерьма, это много, чувак. Через 10 или 12 лет, что бы это ни было, с того момента, как они фактически подписали контракт с группой, в 2001 году вышел "Every Six Seconds" [второй альбом SALIVA]. Так что, когда вы покидаете что-то подобное, это серьезное решение, и, к сожалению, пытаться вернуться и завладеть этим, независимо от ситуации... вы не можете просто вернуться, требовать имя и ожидать, что оно снова станет вашим. Вы просто не можете. И последним оставшимся в живых участником этой версии группы был [покойный гитарист SALIVA] Уэйн [Свинни]. Он основал корпорацию вместе с Бобби. Это было лет семь назад или около того. И в этой корпорации был пункт о смерти. Оставшийся в живых член этой корпорации принадлежит ее имя. Как мы знаем, Уэйн скончался в 2023 году. И намерение Уэйна было таким: "Я хочу, чтобы вы все использовали это имя. Это стало моим наследием. Я последний O.G., и я не хочу, чтобы вы, ребята, останавливались". Он сказал нам это дерьмо, чувак. Он все время повторял нам это. Он был такой: "Что бы вы ни делали, если со мной что-нибудь случится, не останавливайтесь».



Далее его спросил, какой была его первоначальная реакция, когда он прочитал комментарии Scott'a о правах на SALIVA:



«Я подумал: "Опять это? Я думал, мы вроде как разобрались с ситуацией. Я уверен, что бюро по защите авторских прав и товарных знаков уже уладило этот вопрос". И он потерял эту часть лицензии. Это 10-летняя лицензия на торговую марку, и у него был свой адвокат и команда юристов, как и у Bobby. И это касается только их двоих — названия и бренда.



Для него это как бы удар наотмашь по тому, что мы сделали — я имею в виду, что мы выпускаем качественную музыку под названием SALIVA, мы выходим и надираем всем задницы. И я считаю, что мы сами создаем группу или бренд — я имею в виду, мы гордимся тем, что делаем, ради бренда. И, опять же, если кто-то подумает: "О, вы просто собираетесь вернуть себе название" — помните, что я говорил о "энтерпрайзе". Это бизнес, и этим бизнесом он больше не владеет.



Мой приятель посоветовал мне такой расклад и он оказался прав. Это как если бы вы открыли пиццерию Saliva pizza company, у вас есть множество людей, и даже если рецепт есть только у Josey, чувак, это рецепт денег. Это чертовски вкусная пицца. Вот и все. А потом, 11-12 лет спустя, он захотел основать христианскую пиццерийную компанию и ушел из нее. Но люди, которые все еще в этом деле, продолжают готовить пиццу со вкусом SALIVA, они по-прежнему готовят качественную пиццу. Затем некоторые из этих ребят уходят. Для управления бизнесом нанимаются новые люди. И вот, спустя 10 лет, генеральный директор Saliva pizza хочет вернуться и возглавить пиццерию. Вы больше не работаете в компании. Теперь ты можешь делать пиццу на соседней улице под каким угодно названием — "Пицца Скотта", — но ты не можешь использовать название "Пицца SALIVA" в своем бизнесе, ведь ты не сможешь вернуть его обратно. Ты оставил за собой право собственности, когда уходил. Вот и все, чувак… Это одна из тех ситуаций, когда, даже если законно вернуться и попытаться вернуть себе пиццерийную компанию, это уже не она».



На вопрос о том, что он лично чувствует, когда видит, что Josey называет нынешний состав SALIVA "Temu-версией группы" , Brad ответил:



«Меня это совсем не беспокоит. Ну может совсем чуть-чуть. И я скажу вам почему — потому что это, по сути, отчаянный способ привлечь внимание к ситуации, которую он долгое время не контролировал. Никто не приходит на его концерты на имя Josey Scott'a, поэтому ему нужен бренд, но я думаю, что бренд продолжает жить и развиваться благодаря нашей работе. Итак, что он собирается сказать… В этой статье он ведет себя так, будто даже не знает меня. И когда такое происходит, что вы будете делать? Он знает, кто я такой. Он знает, что я сделал, и частью чего я был, и о моем влиянии, и о людях, которых я знаю в этом бизнесе и не только. Итак, он пытается перечеркнуть то, что мы сделали — опять же, он должен быть благодарен нам за то, что мы сохранили то, что он пытался уничтожить, а в конечном итоге саботировать и покончить с этим так давно. И он изображает жертву. Таким образом, он выставляет нас плохими парнями за то, что мы продолжаем то дело, которому он, в конечном счете, пытался положить конец. Поэтому я совсем не чувствую себя виноватым из-за…



Слушай, чувак, мне платят за то, что я выступаю на концертах. Я занимаюсь этим чертовски давно. Ты понимаешь, о чем я? Я не состою в LLC на [SALIVA]. Но я был в этом деле, я знаю этих парней, я знаю эту группу 22-23 года или сколько там, не имеет значения. И я играю в этой версии группы уже 10 лет. Так что я знаю историю. Я знаю, как обстоят дела — от других, предыдущих участников — что происходило на самом деле. Я имею в виду, поверь мне, там происходило какое-то странное дерьмо, и я не думаю, что мне нужно об этом рассказывать.



Итак, отвечая на ваш вопрос, я просто подумал, что это что-то вроде того, что… С этим уже разобрались. Мы возьмем "свободную прессу" в любой день, и не думайте, что там не будет Temu-продуктов, на которых написано "Temu-SALIVA". Поверь мне, чувак. Мы отнесемся к этому с юмором. [Josey], наверное, думал, что он, возможно, умничает или что-то в этом роде, но, честно говоря, это забавно. Правда? Это все, на что ты способен? Я имею в виду, брось, братан. Temu-версия? Выступает наша Temu-версия… Посмотри, как мы исполняем песни в сравнении с их версией. Это все, что я могу сказать, чувак. Как скажешь, чувак — продолжай или нет, дело твое».







+0 -0



просмотров: 98

