Барабанщик JUDAS PRIEST: «Песен с Ripper'ом на стримах нет...»



SCOTT TRAVIS в интервью "Rock Of Nations With Dave Kinchen & Shane McEachern" ответил на вопрос, почему "Jugulator" и "Demolition" отсутствуют на стриминговых сервисах:



«Полагаю, что звукозаписывающий лейбл обанкротился. А с возвращением в группу Rob'a ситуация, вероятно, стала довольно щекотливой: "Эй, мы хотим переиздать эти пластинки". Но, честно говоря, я даже не уверен, кому принадлежат права [на них], как я уже сказал, потому что звукозаписывающий лейбл прекратил свою деятельность. Но сейчас у нас другие времена.



Rob — вокалист JUDAS PRIEST, и, очевидно, он был одним из первых, кто стал легендой в своем роде. Но в годы нахождения Ripper в группе было несколько хороших песен, определенно несколько хороших песен. Но чтобы [переиздать] все записи целиком, я не знаю...»







