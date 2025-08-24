Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 59
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 59
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



24 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Песен с Ripper'ом на стримах нет...»

22 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»

28 июл 2025 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

25 июл 2025 : 		 JUDAS PRIEST почтили память Оззи

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 июл 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

2 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

13 июн 2025 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"

22 май 2025 : 		 В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST

18 май 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У меня был инсульт»

3 май 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мне нравится сочинять»

26 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST назвал своих любимых музыкантов

24 апр 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

21 апр 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!»

20 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Надеюсь, в следующем году запишем новый альбом»

18 апр 2025 : 		 Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a?

16 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о Glenn'e Tipton'e

15 апр 2025 : 		 Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST

13 апр 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Большую часть концертов мы записываем»

3 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы уже думаем над новым материалом»

22 мар 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «K. K. заменить невозможно!»

4 фев 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об эволюции

19 янв 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все друзья!»

8 янв 2025 : 		 RICHIE FAULKNER именно та причина, почему JUDAS PRIEST все еще продолжают

4 янв 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы постоянно идем вперед»
Показать далее
| - |

|||| 24 авг 2025

Барабанщик JUDAS PRIEST: «Песен с Ripper'ом на стримах нет...»



zoom
SCOTT TRAVIS в интервью "Rock Of Nations With Dave Kinchen & Shane McEachern" ответил на вопрос, почему "Jugulator" и "Demolition" отсутствуют на стриминговых сервисах:

«Полагаю, что звукозаписывающий лейбл обанкротился. А с возвращением в группу Rob'a ситуация, вероятно, стала довольно щекотливой: "Эй, мы хотим переиздать эти пластинки". Но, честно говоря, я даже не уверен, кому принадлежат права [на них], как я уже сказал, потому что звукозаписывающий лейбл прекратил свою деятельность. Но сейчас у нас другие времена.

Rob — вокалист JUDAS PRIEST, и, очевидно, он был одним из первых, кто стал легендой в своем роде. Но в годы нахождения Ripper в группе было несколько хороших песен, определенно несколько хороших песен. Но чтобы [переиздать] все записи целиком, я не знаю...»




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 авг 2025
ElectricRetard
Действительно, для группы такого калибра это какая-то невыполнимая задача, так и скажите - нам похуй, играли что было модно, альбомы не любим, у Роба горит жопа (ха).
25 авг 2025
gravitgroove
SPV существуют под крылом Napalm, так что он ошибается, если не врет.
просмотров: 356

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом