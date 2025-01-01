сегодня



Лидер ICED EARTH о событиях шестого января



JON SCHAFFER недавно пообщался с Attorneys On Retainer о событиях шестого января 2021 года. В частности, про свою политическую активность до шестого января, он сказал:



«Я ярый сторонник принципа основания Америки, но мы, очевидно, довольно далеко ушли от них. По какой-то причине это беспокоило меня долгое время. Вероятно, это во многом связано с моим отцом и учебой. И мне просто нравится история основания этой страны. Какими бы несовершенными мы ни были, это лучшее. И мы можем стать лучше — мы определенно можем стать лучше, чем сейчас.



Я не люблю разбивать все на левых и правых, потому что это не то, к чему я стремлюсь. Я выступаю за свободу. И я хочу, чтобы наша страна и весь мир вернулись к этому, и это то, что я пытался выразить. И пусть многие люди считают меня правым экстремистом и тому подобное, я же не считаю, что свобода — это крайность».



Во время слушания дела о задержании Schaffer'а в окружном суде США в июле 2021 года его адвокат Марк Дж. Виктор сообщил федеральному судье, что гитарист пережил "два месяца ада" после того, как его задержали, а другие заключенные, как утверждается, угрожали Jon'y убийством и якобы забрасывали его человеческими экскрементами пока он был за решеткой.



«Это было непросто", — сказал Jon адвокатам в интервью телеканалу "Аванс". «Я к тому, что это и правда было напряженно. Пару дней я находился в общей камере, но поскольку обо мне писали во всех новостях, меня перевели в одиночку.



В моей жизни было много напряженных событий, я жил хардкором, подростком ушел из дома, основал хэви-металлическую группу и делал то, что нужно, чтобы это произошло. Но, чувак, ничто не сравнится с J6. Так что это было суровое испытание. И я благодарен за это. Я чувствую себя счастливым во многих отношениях, потому что ты узнаешь, кто действительно любит тебя, кто паразиты, кто те, кто искренне за тебя. И я счастлив, чувак, потому что рядом со мной было много людей, которые поддерживали меня, даже если они этого не делали публично. И я понимаю это, но это не имеет значения… Это было благословением, все это было так, потому что это помогло мне… Я сошел с катушек музыкального бизнеса и смог взглянуть на свою жизнь и поразмыслить, и как бы жестко все не вышло, это было время саморефлексии… Я к тому, что мне потребовалось, наверное, недели три, чтобы раздобыть Библию. Нам не разрешали ходить в библиотеку. Нам отказали в доступе в юридическую библиотеку. Там буквально ничего не было. И это было невероятное путешествие, которое изменило мою жизнь в лучшую сторону. И это все, что я могу сказать по этому поводу».



Размышляя о своем успехе в качестве лидера группы, которая считалась одной из ведущих американских пауэр-метал-групп конца 1990-х и начала 2000-х, он сказал:



«Я все равно никогда не был из тех, кто привык к образу жизни рок-звезд. Мне не нужно поклонение героям, я не желаю этого, но я автор песен. Это было моей движущей силой. Именно это заставило меня преодолеть все горы дерьма, которые я преодолевал десятилетиями. Именно из-за этого. Я был полностью поглощен этими идеями, сердцем и душой, и возможность воплотить это в постановке и увидеть конечный результат доставила мне огромное удовлетворение. Это была самая приятная часть моей карьеры. Все остальное было… На самом деле мне это не понравилось. Мне не нравился этот бизнес. Мне не нравится иметь дело со средствами массовой информации. Мне все это не нравится. Мне не нравится эта драма. Мне не нравится нарциссизм. Мне не нравится вся эта его часть. Это чересчур. Это очень эгоистичный образ жизни, и на самом деле это очень поверхностный образ жизни. Написание песен и мастерство исполнения — это не то же самое, что страсть и любовь к игре — это не то же самое, но когда ты занимаешься этим делом профессионально, все меняется, и ты становишься немного пресыщенным. По крайней мере, у меня так было. И это была потрясающая карьера, это была потрясающая жизнь. Я пережил много удивительных событий, путешествовал по всему миру, встречался с невероятными людьми и познакомился с разными культурами. И это было потрясающе. И, может быть, желание писать песни вернется, но на данном этапе моей жизни, когда у меня нет желания писать песни, этой искры нет, и я не хочу заниматься всем остальным. Единственная причина, по которой я все это терпел, была в мастерстве исполнения песен».







