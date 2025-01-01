Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 101
*Новое видео TESTAMENT 50
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 19
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 101
*Новое видео TESTAMENT 50
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 19
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
[= ||| все новости группы



*

Iced Earth

*



15 сен 2025 : 		 Лидер ICED EARTH о событиях шестого января

8 сен 2025 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «На работе меня некоторые узнавали»

29 июн 2025 : 		 MATT BARLOW: «С нетерпением жду, когда услышу что-то от лидера ICED EARTH»

22 май 2025 : 		 STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED EARTH

20 май 2025 : 		 Лидер ICED EARTH: «Джизус — мой рулевой!»

13 май 2025 : 		 MATT BARLOW не против вновь оказаться в ICED EARTH

22 апр 2025 : 		 Альбом ICED EARTH выйдет с 3D-обложкой

12 апр 2025 : 		 Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!»

28 окт 2024 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь»

16 окт 2024 : 		 Лидеру ICED EARTH хотят дать трешку

13 сен 2024 : 		 Лидер ICED EARTH еще посидит

1 авг 2024 : 		 Лидер ICED EARTH посидит до осени

27 мар 2024 : 		 Лидер ICED EARTH посидит до лета

23 фев 2024 : 		 Слушания по делу лидера ICED EARTH перенесут

4 фев 2024 : 		 Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить

14 авг 2023 : 		 Лидер ICED EARTH узнает свою судьбу зимой

10 июн 2023 : 		 Когда же решат судьбу лидера ICED EARTH?

2 май 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon неправ, и он это знает»

12 апр 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

4 апр 2023 : 		 Просто так лидер ICED EARTH не соскочит

24 мар 2023 : 		 Юридические игры по делу гитариста ICED EARTH продолжаются

19 мар 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

15 мар 2023 : 		 Новые ЕР ICED EARTH выйдут весной

10 фев 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH думает о новой музыке

29 янв 2023 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

12 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Поступок Jon'a удивил»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер ICED EARTH о событиях шестого января



zoom
JON SCHAFFER недавно пообщался с Attorneys On Retainer о событиях шестого января 2021 года. В частности, про свою политическую активность до шестого января, он сказал:

«Я ярый сторонник принципа основания Америки, но мы, очевидно, довольно далеко ушли от них. По какой-то причине это беспокоило меня долгое время. Вероятно, это во многом связано с моим отцом и учебой. И мне просто нравится история основания этой страны. Какими бы несовершенными мы ни были, это лучшее. И мы можем стать лучше — мы определенно можем стать лучше, чем сейчас.

Я не люблю разбивать все на левых и правых, потому что это не то, к чему я стремлюсь. Я выступаю за свободу. И я хочу, чтобы наша страна и весь мир вернулись к этому, и это то, что я пытался выразить. И пусть многие люди считают меня правым экстремистом и тому подобное, я же не считаю, что свобода — это крайность».

Во время слушания дела о задержании Schaffer'а в окружном суде США в июле 2021 года его адвокат Марк Дж. Виктор сообщил федеральному судье, что гитарист пережил "два месяца ада" после того, как его задержали, а другие заключенные, как утверждается, угрожали Jon'y убийством и якобы забрасывали его человеческими экскрементами пока он был за решеткой.

«Это было непросто", — сказал Jon адвокатам в интервью телеканалу "Аванс". «Я к тому, что это и правда было напряженно. Пару дней я находился в общей камере, но поскольку обо мне писали во всех новостях, меня перевели в одиночку.

В моей жизни было много напряженных событий, я жил хардкором, подростком ушел из дома, основал хэви-металлическую группу и делал то, что нужно, чтобы это произошло. Но, чувак, ничто не сравнится с J6. Так что это было суровое испытание. И я благодарен за это. Я чувствую себя счастливым во многих отношениях, потому что ты узнаешь, кто действительно любит тебя, кто паразиты, кто те, кто искренне за тебя. И я счастлив, чувак, потому что рядом со мной было много людей, которые поддерживали меня, даже если они этого не делали публично. И я понимаю это, но это не имеет значения… Это было благословением, все это было так, потому что это помогло мне… Я сошел с катушек музыкального бизнеса и смог взглянуть на свою жизнь и поразмыслить, и как бы жестко все не вышло, это было время саморефлексии… Я к тому, что мне потребовалось, наверное, недели три, чтобы раздобыть Библию. Нам не разрешали ходить в библиотеку. Нам отказали в доступе в юридическую библиотеку. Там буквально ничего не было. И это было невероятное путешествие, которое изменило мою жизнь в лучшую сторону. И это все, что я могу сказать по этому поводу».

Размышляя о своем успехе в качестве лидера группы, которая считалась одной из ведущих американских пауэр-метал-групп конца 1990-х и начала 2000-х, он сказал:

«Я все равно никогда не был из тех, кто привык к образу жизни рок-звезд. Мне не нужно поклонение героям, я не желаю этого, но я автор песен. Это было моей движущей силой. Именно это заставило меня преодолеть все горы дерьма, которые я преодолевал десятилетиями. Именно из-за этого. Я был полностью поглощен этими идеями, сердцем и душой, и возможность воплотить это в постановке и увидеть конечный результат доставила мне огромное удовлетворение. Это была самая приятная часть моей карьеры. Все остальное было… На самом деле мне это не понравилось. Мне не нравился этот бизнес. Мне не нравится иметь дело со средствами массовой информации. Мне все это не нравится. Мне не нравится эта драма. Мне не нравится нарциссизм. Мне не нравится вся эта его часть. Это чересчур. Это очень эгоистичный образ жизни, и на самом деле это очень поверхностный образ жизни. Написание песен и мастерство исполнения — это не то же самое, что страсть и любовь к игре — это не то же самое, но когда ты занимаешься этим делом профессионально, все меняется, и ты становишься немного пресыщенным. По крайней мере, у меня так было. И это была потрясающая карьера, это была потрясающая жизнь. Я пережил много удивительных событий, путешествовал по всему миру, встречался с невероятными людьми и познакомился с разными культурами. И это было потрясающе. И, может быть, желание писать песни вернется, но на данном этапе моей жизни, когда у меня нет желания писать песни, этой искры нет, и я не хочу заниматься всем остальным. Единственная причина, по которой я все это терпел, была в мастерстве исполнения песен».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 307

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом