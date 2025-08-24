Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 59
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 59
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Mastodon

*



24 авг 2025 : 		 MASTODON почтили память Брента Хиндса

23 авг 2025 : 		 Атланта скорбит по бывшему гитаристу MASTODON

21 авг 2025 : 		 Погиб бывший гитарист MASTODON

10 июл 2025 : 		 Барабанщик MASTODON о финальном шоу BLACK SABBATH

7 июл 2025 : 		 Группа MASTODON выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

26 июн 2025 : 		 Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасными людьми»

13 май 2025 : 		 NICK JOHNSTON поедет в тур с MASTODON

26 мар 2025 : 		 BRENT HINDS отыграл первое шоу после MASTODON

22 мар 2025 : 		 Гитарист MASTODON: «Заменить Brent'a будет непросто»

17 мар 2025 : 		 Кого ищут MASTODON?

13 мар 2025 : 		 BEN ELLER о выступлении с MASTODON

13 мар 2025 : 		 Гитарист MASTODON об уходе Brent'a Hinds'a

10 мар 2025 : 		 MASTODON пригласили YouTube'ра

10 мар 2025 : 		 MASTODON расстались с гитаристом

8 дек 2024 : 		 Гитарист MASTODON: «Ой как всё дорого!»

27 окт 2024 : 		 MASTODON вкатываются в новый материал

6 окт 2024 : 		 Вокалист MASTODON: «Мы не собираемся идти на поводу у фанатов»

13 сен 2024 : 		 Новая песня MASTODON/LAMB OF GOD

4 сен 2024 : 		 MASTODON намекнули на новую песню

21 авг 2024 : 		 Юбилейное издание от MASTODON

8 авг 2024 : 		 MASTODON выпускают кофе

26 июл 2024 : 		 Видео полного выступления MASTODON

23 июл 2024 : 		 MASTODON работают над двумя проектами

19 июл 2024 : 		 Секретное шоу MASTODON

21 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON

2 май 2024 : 		 BRANN DAILOR исполняет MASTODON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MASTODON почтили память Брента Хиндса



zoom
MASTODON почтили память Брента Хиндса в рамках выступления 22 августа на Alaska State Fair:

«Вчера мы потеряли очень дорогого нам человека. Брент Хиндс, гитарист, проработавший с нами 25 лет, один из самых творческих и прекрасных людей, которых мы когда-либо встречали в этом мире, трагически покинул нас. Очень, очень жаль. Мы любили его очень, очень, очень сильно. И за 25 лет наших отношений у нас были взлеты и падения. Понимаете, о чем я? Это не всегда идеально, не всегда прекрасно, но мы были братьями до конца. И мы действительно любили друг друга, и вместе сочинили много-много очень красивой музыки. И я думаю, что это выдержит испытание временем, о чем свидетельствуют вы, собравшиеся здесь сегодня вечером.

Итак, мы продолжим играть прекрасную музыку Брента, которую он помогал нам создавать, благодаря которой мы вместе создали эту группу и вместе путешествовали по миру, вместе спали в фургоне, укладывались на кровати с гребаным кошачьим наполнителем, были слишком пьяны, чтобы помнить что-либо больше чем за день, тысячу, миллион раз, снова и снова, с любовью, которой мы делились, и красотой, со всеми аудиториями, перед которыми мы выступали, со всеми сценами, на которые мы выходили.

Я не знаю. Мы просто не можем подобрать слов. Мы абсолютно опустошены и раздавлены тем, что потеряли его и что он больше никогда не вернется к нам. Но благодаря вам, ребята, мы смогли выйти на сцену и сделать это сегодня вечером. Так что это было для гребаного Брента, ясно?! Спасибо вам, ребята, огромное. Мы очень скоро увидимся с вами. Хорошо? Я дам вам, ребята, несколько долбаных деревяшек, хорошо? Мы вас любим.

Спасибо тебе, Аляска, за то, что пригласила нас. Это 50-й штат, который мы вычеркиваем из нашего списка. Так что спасибо тебе за потрясающую веху и за то, что помогла нам преодолеть ее. Нам было чертовски тяжело, но вы, ребята, просто потрясающие, так что спасибо вам, спасибо, спасибо еще раз. Мы очень скоро увидимся, хорошо?! Мы любим вас, мы любим вас, любим вас, очень сильно любим. Все пока».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 авг 2025
WahrandPhain
когда было не ценило, потерявши - плачем. Классика.
просмотров: 63

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом