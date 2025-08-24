сегодня



MASTODON почтили память Брента Хиндса в рамках выступления 22 августа на Alaska State Fair:



«Вчера мы потеряли очень дорогого нам человека. Брент Хиндс, гитарист, проработавший с нами 25 лет, один из самых творческих и прекрасных людей, которых мы когда-либо встречали в этом мире, трагически покинул нас. Очень, очень жаль. Мы любили его очень, очень, очень сильно. И за 25 лет наших отношений у нас были взлеты и падения. Понимаете, о чем я? Это не всегда идеально, не всегда прекрасно, но мы были братьями до конца. И мы действительно любили друг друга, и вместе сочинили много-много очень красивой музыки. И я думаю, что это выдержит испытание временем, о чем свидетельствуют вы, собравшиеся здесь сегодня вечером.



Итак, мы продолжим играть прекрасную музыку Брента, которую он помогал нам создавать, благодаря которой мы вместе создали эту группу и вместе путешествовали по миру, вместе спали в фургоне, укладывались на кровати с гребаным кошачьим наполнителем, были слишком пьяны, чтобы помнить что-либо больше чем за день, тысячу, миллион раз, снова и снова, с любовью, которой мы делились, и красотой, со всеми аудиториями, перед которыми мы выступали, со всеми сценами, на которые мы выходили.



Я не знаю. Мы просто не можем подобрать слов. Мы абсолютно опустошены и раздавлены тем, что потеряли его и что он больше никогда не вернется к нам. Но благодаря вам, ребята, мы смогли выйти на сцену и сделать это сегодня вечером. Так что это было для гребаного Брента, ясно?! Спасибо вам, ребята, огромное. Мы очень скоро увидимся с вами. Хорошо? Я дам вам, ребята, несколько долбаных деревяшек, хорошо? Мы вас любим.



Спасибо тебе, Аляска, за то, что пригласила нас. Это 50-й штат, который мы вычеркиваем из нашего списка. Так что спасибо тебе за потрясающую веху и за то, что помогла нам преодолеть ее. Нам было чертовски тяжело, но вы, ребята, просто потрясающие, так что спасибо вам, спасибо, спасибо еще раз. Мы очень скоро увидимся, хорошо?! Мы любим вас, мы любим вас, любим вас, очень сильно любим. Все пока».







