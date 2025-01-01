сегодня



REVEREND HORTON HEAT в новом видео D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND



D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND выпустят новую работу, получившую название "Buckle Up", в сентября этого года. За сведение материала отвечал Micheal Frondelli (BILLY IDOL, PAT BENATAR, BIG BAD VOODOO DADDY, CHICAGO):



01. Lucky 13

02. If U Wanna Dance

03. Hey Mr. DJ

04. I Can Be Most Anything

05. Devil Dance

06. Jambalaya (On The Bayou)

07. These Days

08. Not That Kind Of A Guy

09. So Long

10. Just Like Magic To Me

11. Let's Go Crazy

12. Man With The Golden Arm

13. Two Of A Kind

14. I Want A Hippopotamus For Christmas



Автором этого трека являются Walden Cassotto и Johnny Mercer, он был записан Bobby Darin и Johnny Mercer и вошел в альбом "Two Of A Kind" 1961 года.



D.D.: «Работать над этой песней с великим Jim'ом Heath'ом было просто потрясающе! Он настоящий профессионал, мы легко поладили, смеялись, рассказывали истории и так далее. Забавно, что два человека из совершенно разных слоев общества — я итальянец из Нью—Джерси, а он южанин из Техаса — разделяют любовь к одной и той же музыке, что говорит о силе великих песен.



Впервые я увидел, как REVEREND HORTON HEAT играют в Mass. Они выступали на концерте накануне того, как OVERKILL выступали на фестивале металла и хардкора в Новой Англии, и я был потрясен. Отличная группа и отличный гитарист. Мы никогда раньше не встречались. Я позвонил ему совершенно неожиданно и сказал: "Я бы хотел, чтобы ты спел эту песню со мной", и он любезно согласился: "Давай сделаем это". Я узнал, что он большой поклонник Джонни Мерсера, а я большой поклонник Бобби Дэрина так что это показалось мне отличным знаком. На самом деле мы впервые встретились на съемках самого клипа! До этого были только телефонные звонки и смс-ки».



Heat: «Я очень рад, что D.D. попросил меня спеть дуэтом "Two Of A Kind". Оригинальная версия Бобби Дэрина и Джонни Мерсера мне очень нравилась. Когда я прослушал свою партию, исполнив партию Джонни Мерсера, я понял, что в некотором роде я звучу как Джонни Мерсер! Я считаю, что все старые записи Джея Мерсера, которые слушали мои родители, определенно на меня повлияли — зачем с этим бороться?



Я очень рад участвовать в этой записи и в видеоклипе. Для меня большая честь работать с D.D. и такими опытными музыкантами, звукорежиссерами и видеооператорами.



14. I Want A Hippopotamus For ChristmasАвтором этого трека являются Walden Cassotto и Johnny Mercer, он был записан Bobby Darin и Johnny Mercer и вошел в альбом "Two Of A Kind" 1961 года.D.D.: «Работать над этой песней с великим Jim'ом Heath'ом было просто потрясающе! Он настоящий профессионал, мы легко поладили, смеялись, рассказывали истории и так далее. Забавно, что два человека из совершенно разных слоев общества — я итальянец из Нью—Джерси, а он южанин из Техаса — разделяют любовь к одной и той же музыке, что говорит о силе великих песен.Впервые я увидел, как REVEREND HORTON HEAT играют в Mass. Они выступали на концерте накануне того, как OVERKILL выступали на фестивале металла и хардкора в Новой Англии, и я был потрясен. Отличная группа и отличный гитарист. Мы никогда раньше не встречались. Я позвонил ему совершенно неожиданно и сказал: "Я бы хотел, чтобы ты спел эту песню со мной", и он любезно согласился: "Давай сделаем это". Я узнал, что он большой поклонник Джонни Мерсера, а я большой поклонник Бобби Дэрина так что это показалось мне отличным знаком. На самом деле мы впервые встретились на съемках самого клипа! До этого были только телефонные звонки и смс-ки».Heat: «Я очень рад, что D.D. попросил меня спеть дуэтом "Two Of A Kind". Оригинальная версия Бобби Дэрина и Джонни Мерсера мне очень нравилась. Когда я прослушал свою партию, исполнив партию Джонни Мерсера, я понял, что в некотором роде я звучу как Джонни Мерсер! Я считаю, что все старые записи Джея Мерсера, которые слушали мои родители, определенно на меня повлияли — зачем с этим бороться?Я очень рад участвовать в этой записи и в видеоклипе. Для меня большая честь работать с D.D. и такими опытными музыкантами, звукорежиссерами и видеооператорами.Работать с D.D. было здорово. У D.D. VERNI и THE CADILLAC BAND уникальный подход к музыке в стиле свинг, и я считаю, что это довольно оригинально. Песня классная, а аранжировка хороша для музыкантов-хэви-хитов. Затем, когда мы снимали видео, во время перерывов, я подробно поговорил с DD о нашей карьере и обнаружил, что у нас много общего. Наши карьеры и жизни как бы идут параллельно, и у нас реально много общего!»







