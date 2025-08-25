Вокалист STAIND: «SPRINGSTEEN одурачил многих американцев»

|
|
|
все новости группы
|
США
19 июл 2023 :
|
STAIND исполнили новую песню
14 июл 2023 :
|
На новом альбоме STAIND нашлось место электронике
11 июл 2023 :
|
Видео с текстом от STAIND
16 июн 2023 :
|
Гитарист STAIND рад возвращению группы
1 июн 2023 :
|
Новое видео STAIND
11 май 2023 :
|
Почему пришло время для альбома STAIND
19 апр 2023 :
|
Новая песня STAIND
3 мар 2023 :
|
STAIND завершили запись
18 дек 2022 :
|
MIKE MUSHOK — о новом альбоме STAIND
7 дек 2022 :
|
Новая песня от вокалиста STAIND
23 ноя 2022 :
|
STAIND завершают работу над альбомом
13 сен 2022 :
|
Новый альбом STAIND выйдет в 2023 году
10 авг 2022 :
|
AARON LEWIS исполнил новую песню
28 июл 2022 :
|
Вокалист STAIND: «Я знаю, что, на, происходит, на!»
9 июл 2022 :
|
Вокалист STAIND: «Если не мы, то кто?»
22 июн 2022 :
|
Вокалист STAIND: «Что за хрень себе позволяет Дисней?»
19 июн 2022 :
|
Вокалист STAIND о стрельбе в школах
21 апр 2022 :
|
Лидер STAIND: «Не ведитесь на пропаганду»
13 апр 2022 :
|
Вокалист STAIND: «Никому не интересна правда»
7 фев 2022 :
|
Вокалист STAIND: «Самые развратные люди сейчас в нашем правительстве»
2 фев 2022 :
|
Вокалист STAIND отметил выход альбома
31 янв 2022 :
|
Вокалист STAIND снизил цену на дом
25 янв 2022 :
|
Вокалист STAIND избавился от аппендицита и камня в почках
30 дек 2021 :
|
Лидер STAIND: «Мы мало общаемся»
23 дек 2021 :
|
Вокалист STAIND призывает голосовать за сторонника Трампа
13 дек 2021 :
|
Вокалист STAIND вновь критикует демократов
8 дек 2021 :
|
Видео с текстом от вокалиста STAIND
23 ноя 2021 :
|
Вокалист STAIND победил COVID-19 за неделю
16 ноя 2021 :
|
Видео с текстом от вокалиста STAIND
26 окт 2021 :
|
Вокалист STAIND выпускает сольный альбом
22 окт 2021 :
|
Вокалист STAIND: «Демократы хотят похе...ть мою страну!»
14 окт 2021 :
|
Вокалист STAIND: «Мы позволили вирусу, созданному человеком, разрушить ткани мира!»
8 окт 2021 :
|
Новое видео вокалиста STAIND
2 окт 2021 :
|
Вокалист STAIND призвал фанатов скандировать «Байден х$$$о»
14 авг 2021 :
|
Видео с выступления STAIND
9 авг 2021 :
|
STAIND открыли тур
23 июл 2021 :
|
Вокалист STAIND дважды исполнил одну песню
21 июл 2021 :
|
Вокалист STAIND стал первым
21 июл 2021 :
|
Вокалист STAIND исполнил новую песню
5 июл 2021 :
|
Видео с текстом от вокалиста STAIND
21 июн 2021 :
|
У STAIND есть контракт
18 июн 2021 :
|
Вокалист STAIND: «Все шрамы Америке наносят демократы»
5 июн 2021 :
|
Вокалист STAIND: «Хватит это терпеть!»
22 май 2021 :
|
Вокалист STAIND: «Мы доверили самым тупым в нашей стране диктовать, что и как»
14 май 2021 :
|
AARON LEWIS — о новом материале STAIND
23 апр 2021 :
|
Вокалист STAIND исполнил новую песню
20 апр 2021 :
|
Фрагмент нового релиза STAIND
2 апр 2021 :
|
STAIND хотят записать альбом
31 мар 2021 :
|
Концертный релиз STAIND выйдет весной
25 ноя 2020 :
|
Акустика от музыкантов STAIND
10 июн 2020 :
|
STAIND работают над новым альбомом
8 мар 2020 :
|
Вокалист STAIND исполняет SKID ROW
2 окт 2019 :
|
Гитарист STAIND о первом за пять лет концерте
29 сен 2019 :
|
Видео с выступления STAIND
9 апр 2019 :
|
STAIND собрались в турне
11 мар 2019 :
|
Фронтмен STAIND не смог успокоить аудиторию и ушёл с концерта
19 фев 2019 :
|
Вокалист STAIND клеймит сенатора
5 фев 2019 :
|
Фронтмен STAIND — аудитории: «Я не знаю, как говорить по-испански. Я американец»
30 янв 2019 :
|
Фронтмен STAIND выпустит альбом весной
30 окт 2018 :
|
Фронтмен STAIND закончил работу над своим третьим кантри-альбомом
23 июл 2017 :
|
Вокалист STAIND почтил память вокалиста LINKIN PARK
5 июл 2017 :
|
Вокалист STAIND на диске с произведениями Джонни Кэша
15 июн 2017 :
|
Новая песня лидера STAIND
31 янв 2017 :
|
Вокалист STAIND: «Без проблем сыграл бы на инаугурации»
8 ноя 2016 :
|
Вокалист STAIND о выборах
7 ноя 2016 :
|
Вокалист STAIND в "The Late Show With Stephen Colbert"
23 авг 2016 :
|
MIKE MUSHOK: «Планов насчёт STAIND нет»
18 июн 2016 :
|
Новый альбом вокалиста STAIND выйдет осенью
15 май 2016 :
|
Вокалист STAIND почтил память Принса
9 мар 2016 :
|
Вокалист STAIND будет голосовать за Дональда Трампа
25 окт 2015 :
|
Вокалист STAIND исполнил новую песню
21 июл 2015 :
|
Вокалист STAIND: «Группа пока неактивна»
11 июн 2015 :
|
Вокалист STAIND готовится к записи
29 дек 2014 :
|
У STAIND нет ничего нового
9 июл 2014 :
|
Вокалист STAIND выбрал лучшие песни
8 авг 2012 :
|
Превью нового DVD STAIND
3 июл 2012 :
|
Выход сольного альбома вокалиста STAIND отложен
26 июн 2012 :
|
Концертный релиз STAIND выйдет в июле
27 апр 2012 :
|
Видео от вокалиста STAIND
3 мар 2012 :
|
Песня с сольного альбома вокалиста STAIND
1 мар 2012 :
|
Новое видео STAIND
30 янв 2012 :
|
Вокалист STAIND номинирован на две награды 'Academy Of Country Music'
15 сен 2011 :
|
STAIND в программе 'Jimmy Kimmel Live!'
1 сен 2011 :
|
Новое видео STAIND
28 авг 2011 :
|
Новая песня STAIND
11 авг 2011 :
|
Детали нового альбома STAIND
27 июл 2011 :
|
Обложка нового альбома STAIND
14 июл 2011 :
|
The lyric video STAIND
4 июл 2011 :
|
Детали нового альбома STAIND
30 июн 2011 :
|
Новая песня STAIND
24 май 2011 :
|
STAIND представиили новый трек
24 май 2011 :
|
Название нового альбома STAIND
22 май 2011 :
|
STAIND расстались с ударником
9 мар 2011 :
|
Вокалист STAIND о новом альбоме
9 июл 2010 :
|
По словам вокалиста STAIND, группа начнёт работу над новым альбомом этой осенью
27 фев 2010 :
|
Вокалист STAIND переосмыслил подход к сольному альбому
18 сен 2002 :
|
STAIND заканчивают запись нового CD
|
|
|
сегодня
Вокалист STAIND: «SPRINGSTEEN одурачил многих американцев»
AARON LEWIS в программе "The Tucker Carlson Show" спросили о его мнении о Брюсе Спрингстине, которого лучше всего можно охарактеризовать как политическую противоположность Aaron'a, который во многих случаях был ярым противником президента США Дональда Трампа
«Vмне кажется, что он отвратительный образчик, который не ценит того, что вручили ему в этой стране как американцу, тот успех, который он имел. Тот факт, что он одурачил нас всех одной из самых антиамериканских песен в истории и назвал ее "Born In The USA" как своего рода празднование того, как здорово родиться в США. Я злюсь на себя за то, что так долго этого не замечал, и на самом деле, по моему мнению, ставлю ему в заслугу то, что он олицетворяет "синих воротничков" Америки.
Я думаю, что [Спрингстин] забыл, откуда он родом. Я думаю, что если вы не будете осторожны, занимаясь этим, то та карьера, которая была построена, может с головой поглотить вас если вы не проявите осторожности. И очевидно, что это создает ситуацию, когда вы теряете из виду реальность страны, в которой живете, потому что вы прожили такую жизнь… у тебя так много всего было, ты так много имеешь, что очень легко занять позицию, противоположную всему, что тебе посчастливилось иметь, что посчастливилось создать, что посчастливилось изменить свою жизненную ситуацию. И он просто потерял связь с трудностями. Он потерял связь с ходом борьбы».
Ссылаясь на тот факт, что Спрингстин давно и активно поддерживает кандидатов в президенты от Демократической партии, Aaron добавил:
«Похоже, что большинство людей, потерявших связь с истинной жизненной борьбой, голосуют за этих гребаных идиотов. Это люди, которые чувствуют, что они должны подавать сигнал добродетели. Это люди, которые где-то на своем пути чувствуют вину за достигнутый успех, поэтому им как-то приходится мириться с этой бессмысленной ерундой, которая… Вы росли в одно и то же время… Я сделал. Это было самое нерасовое мероприятие... Словесные побои, которым мы подвергались снова и снова, все наше детство, когда мы говорили, что нельзя судить о человеке по цвету его кожи, о человеке судят по его характеру… Это было лучшее, что когда-либо было в нашей стране. И я думаю, что это не очень хорошо сработало для демократов и коммунистов, потому что они процветают в хаосе. Они хотят, чтобы мы вцепились друг другу в глотки. Они хотят, чтобы мы ссорились внутри страны, чтобы у нас не было чувства общей гордости за страну, чтобы у нас не было чувства общей морали, потому что они искусственно создали для нас так много поводов для ссор».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
- ваше политическое кредо ?
- всегда!