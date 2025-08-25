Arts
25 авг 2025 : 		 Вокалист STAIND: «SPRINGSTEEN одурачил многих американцев»

21 апр 2025 : 		 Гитарист STAIND: «Я не получал чеков от лейбла за 25 лет»

15 авг 2024 : 		 Вокалист STAIND получил награду

11 авг 2024 : 		 STAIND перевыпустили альбом

31 июл 2024 : 		 Вокалист STAIND: «Дерьма в моей жизни было много»

31 май 2024 : 		 STAIND первые

20 май 2024 : 		 AARON LEWIS почтил память барабанщика STAIND

20 май 2024 : 		 Умер один из основательй STAIND

1 май 2024 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

19 апр 2024 : 		 DOROTHY в новом видео STAIND

12 апр 2024 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

17 мар 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

26 фев 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

29 янв 2024 : 		 Гитарист STAIND: «Электроника пошла нам на пользу!»

19 янв 2024 : 		 STAIND опять первые

14 янв 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

2 дек 2023 : 		 Гитарист STAIND о поборах площадок с артистов

2 ноя 2023 : 		 Гитарист STAIND о важности заботы о душевном состоянии

27 окт 2023 : 		 Рабочие отношения в STAIND не меняются

25 сен 2023 : 		 Вокалист STAIND о разнице между сольными концертами и основной группой

23 сен 2023 : 		 Гитарист STAIND о создании "14 Shades Of Grey"

14 сен 2023 : 		 Новое видео STAIND

26 авг 2023 : 		 Новая песня STAIND

18 авг 2023 : 		 Гитарист STAIND: «Я всегда знал, что мы ещё вернёмся»

28 июл 2023 : 		 Видео с выступления STAIND

26 июл 2023 : 		 STAIND первые
Вокалист STAIND: «SPRINGSTEEN одурачил многих американцев»



AARON LEWIS в программе "The Tucker Carlson Show" спросили о его мнении о Брюсе Спрингстине, которого лучше всего можно охарактеризовать как политическую противоположность Aaron'a, который во многих случаях был ярым противником президента США Дональда Трампа

«Vмне кажется, что он отвратительный образчик, который не ценит того, что вручили ему в этой стране как американцу, тот успех, который он имел. Тот факт, что он одурачил нас всех одной из самых антиамериканских песен в истории и назвал ее "Born In The USA" как своего рода празднование того, как здорово родиться в США. Я злюсь на себя за то, что так долго этого не замечал, и на самом деле, по моему мнению, ставлю ему в заслугу то, что он олицетворяет "синих воротничков" Америки.

Я думаю, что [Спрингстин] забыл, откуда он родом. Я думаю, что если вы не будете осторожны, занимаясь этим, то та карьера, которая была построена, может с головой поглотить вас если вы не проявите осторожности. И очевидно, что это создает ситуацию, когда вы теряете из виду реальность страны, в которой живете, потому что вы прожили такую жизнь… у тебя так много всего было, ты так много имеешь, что очень легко занять позицию, противоположную всему, что тебе посчастливилось иметь, что посчастливилось создать, что посчастливилось изменить свою жизненную ситуацию. И он просто потерял связь с трудностями. Он потерял связь с ходом борьбы».

Ссылаясь на тот факт, что Спрингстин давно и активно поддерживает кандидатов в президенты от Демократической партии, Aaron добавил:

«Похоже, что большинство людей, потерявших связь с истинной жизненной борьбой, голосуют за этих гребаных идиотов. Это люди, которые чувствуют, что они должны подавать сигнал добродетели. Это люди, которые где-то на своем пути чувствуют вину за достигнутый успех, поэтому им как-то приходится мириться с этой бессмысленной ерундой, которая… Вы росли в одно и то же время… Я сделал. Это было самое нерасовое мероприятие... Словесные побои, которым мы подвергались снова и снова, все наше детство, когда мы говорили, что нельзя судить о человеке по цвету его кожи, о человеке судят по его характеру… Это было лучшее, что когда-либо было в нашей стране. И я думаю, что это не очень хорошо сработало для демократов и коммунистов, потому что они процветают в хаосе. Они хотят, чтобы мы вцепились друг другу в глотки. Они хотят, чтобы мы ссорились внутри страны, чтобы у нас не было чувства общей гордости за страну, чтобы у нас не было чувства общей морали, потому что они искусственно создали для нас так много поводов для ссор».




