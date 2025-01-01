сегодня



RON 'BUMBLEFOOT' THAL не собирается в тур



RON 'BUMBLEFOOT' THAL 21 августа гостил в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которой его спросили, собирается ли он в тур в поддержку альбома "Bumblefoot ...Returns!":



«Я думал об этом. Я так часто избегал гастролей. Никогда не знаешь наверняка. На данный момент я говорю "нет", я не планирую этого делать, но если бы кто-нибудь позвонил и сказал: "Эй, у меня намечается тур, и мы бы хотели, чтобы ты выступал на разогреве", — это могло бы произойти, но на данный момент это не то, к чему я стремлюсь. потому что мне просто нравится продюсировать группы и заниматься преподавательской деятельностью. В ноябре я собираюсь провести рок-н-ролльный лагерь с Alice Cooper и Rob Halford в Финиксе. Это будет в первые две недели ноября. И тому подобное. На чем я реально сосредоточен — лагеря, преподавание и продюсирование, а также то, чем я еще могу заниматься в музыкальном плане, помимо выступления на сцене. И я все равно буду выходить на сцену.



[Я] не очень люблю гастроли, особенно для себя и своего уровня. Это не будет частный самолет. Хочу ли я каждый вечер разъезжать в два часа ночи на машине с гитарой в багажнике? Я не знаю. И в этом все дело. Я понимаю, как много в своей жизни я пропустил в турах, сколько всего интересного, сколько свадеб и похорон я пропустил, и я больше не хочу этого делать. Я хочу быть там. Я хочу присутствовать в жизни ради людей, которые есть в моей жизни. Именно поэтому для меня в этом и есть приоритет».







