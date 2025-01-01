Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 59
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Bumblefoot

24 авг 2025 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL не собирается в тур

25 май 2025 : 		 BUMBLEFOOT: «Музыка может то, чего не может политика»

14 янв 2025 : 		 BUMBLEFOOT: «JOE WALSH мне отказал»

7 янв 2025 : 		 BUMBLEFOOT: «В работе музыканта только 5 % создание музыки, всё остальное — другие задачи»

29 дек 2024 : 		 BUMBLEFOOT о стримингах

22 дек 2024 : 		 BUMBLEFOOT: «В пять лет услышал KISS и привет»

13 дек 2024 : 		 Как BRIAN MAY и STEVE VAI оказались на альбоме BUMBLEFOOT

8 дек 2024 : 		 BUMBLEFOOT выпустит альбом зимой

13 ноя 2023 : 		 BUMBLEFOOT завершил работу над альбомом

24 сен 2023 : 		 BUMBLEFOOT: «Я слишком много ездил»

5 авг 2022 : 		 BUMBLEFOOT работает над новым альбомом

6 янв 2022 : 		 BUMBLEFOOT — о Курте Кобейне

15 окт 2021 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Когда я услышал Эдди, мне снесло крышу»

13 сен 2021 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL поменял мой взгляд на вещи

19 авг 2021 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL — о новой песне GUNS N' ROSES

6 май 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «В музыкальном бизнесе 99 % людей полны дерьма»

3 фев 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «Удивительно, насколько хрупкое наше общество»

20 янв 2021 : 		 Какое соло GUNS N' ROSES милее всех для RON'а BUMBLEFOOT'а THAL'а?

2 окт 2020 : 		 BUMBLEFOOT исполняет JOE SATRIANI

5 авг 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от BUMBLEFOOT

19 июл 2020 : 		 Кавер-версия ASIA от RON 'BUMBLEFOOT' THAL

4 июн 2020 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL выпускает новый ЕР

3 июн 2020 : 		 MILAN POLAK & RON "BUMBLEFOOT" THAL выпустили сингл

10 май 2020 : 		 Новый ЕР BUMBLEFOOT доступен для прослушивания

10 май 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES заявил, что пандемия коронавируса — это «напоминание о том, что все мы — всего лишь гости в этом мире»

8 май 2020 : 		 BUMBLEFOOT записал кавер-версию IRON MAIDEN
RON 'BUMBLEFOOT' THAL не собирается в тур



RON 'BUMBLEFOOT' THAL 21 августа гостил в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которой его спросили, собирается ли он в тур в поддержку альбома "Bumblefoot ...Returns!":

«Я думал об этом. Я так часто избегал гастролей. Никогда не знаешь наверняка. На данный момент я говорю "нет", я не планирую этого делать, но если бы кто-нибудь позвонил и сказал: "Эй, у меня намечается тур, и мы бы хотели, чтобы ты выступал на разогреве", — это могло бы произойти, но на данный момент это не то, к чему я стремлюсь. потому что мне просто нравится продюсировать группы и заниматься преподавательской деятельностью. В ноябре я собираюсь провести рок-н-ролльный лагерь с Alice Cooper и Rob Halford в Финиксе. Это будет в первые две недели ноября. И тому подобное. На чем я реально сосредоточен — лагеря, преподавание и продюсирование, а также то, чем я еще могу заниматься в музыкальном плане, помимо выступления на сцене. И я все равно буду выходить на сцену.

[Я] не очень люблю гастроли, особенно для себя и своего уровня. Это не будет частный самолет. Хочу ли я каждый вечер разъезжать в два часа ночи на машине с гитарой в багажнике? Я не знаю. И в этом все дело. Я понимаю, как много в своей жизни я пропустил в турах, сколько всего интересного, сколько свадеб и похорон я пропустил, и я больше не хочу этого делать. Я хочу быть там. Я хочу присутствовать в жизни ради людей, которые есть в моей жизни. Именно поэтому для меня в этом и есть приоритет».




