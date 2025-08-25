×
Septicflesh
Греция
Death Metal
http://www.septicflesh.com
Myspace:
http://www.myspace.com/septicfleshband
Facebook:
https://www.facebook.com/septicfleshband
25 авг 2025
:
Профессиональное видео полного выступления SEPTICFLESH
14 мар 2025
:
Видео с текстом от SEPTICFLESH
12 фев 2025
:
Новое видео SEPTICFLESH
12 янв 2025
:
Новое видео SEPTICFLESH
29 дек 2024
:
Профессиональное видео полного выступления SEPTICFLESH
26 ноя 2024
:
Профессиональное видео с выступления SEPTICFLESH
19 июн 2024
:
SEPTICFLESH выступят с оркестром
8 апр 2023
:
Вышел новый ЕР SEPTICFLESH
20 май 2022
:
Видео с текстом от SEPTICFLESH
22 апр 2022
:
Видео с текстом от SEPTICFLESH
25 мар 2022
:
Новое видео SEPTICFLESH
4 мар 2022
:
Новое видео SEPTICFLESH
23 окт 2020
:
SEPTICFLESH завершили запись детского хора
3 сен 2020
:
SEPTICFLESH завершили запись ударных
20 авг 2020
:
Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2021
17 июл 2020
:
Концертное видео SEPTICFLESH
2 июн 2020
:
Видео с выступления SEPTICFLESH
21 май 2020
:
SEPTICFLESH выпускают концертный релиз
20 авг 2019
:
Вышел бокс-сет SEPTICFLESH
7 фев 2019
:
SEPTICFLESH сняли выступление в Мексике для DVD
30 авг 2018
:
Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2019 году
7 янв 2018
:
SEPTICFLESH опубликовали новое видео 'Martyr'
2 сен 2017
:
Новое видео SEPTICFLESH
1 сен 2017
:
Новый альбом SEPTICFLESH доступен для прослушивания
10 авг 2017
:
Видео с текстом от SEPTICFLESH
14 июл 2017
:
Видео с текстом от SEPTICFLESH
15 июн 2017
:
Новый альбом SEPTICFLESH выйдет осенью
7 июн 2016
:
SEPTICFLESH приступили к сочинению нового альбома
20 авг 2015
:
SEPTICFLESH, MOONSPELL о проделках в туре
2 апр 2015
:
Новое видео SEPTICFLESH
16 дек 2014
:
Бывший ударник DECAPITATED присоединился к SEPTICFLESH
29 май 2014
:
Новая песня SEPTICFLESH
7 май 2014
:
Новая песня SEPTICFLESH
16 апр 2014
:
Новая песня SEPTICFLESH
1 апр 2014
:
Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в июне
30 янв 2014
:
SEPTICFLESH завершили запись
10 окт 2013
:
SEPTICFLESH начали запись
29 июл 2013
:
Переиздание "Ophidian Wheel" SEPTICFLESH выйдет в октябре
22 ноя 2012
:
Обложка переиздания первого альбома SEPTICFLESH
16 окт 2012
:
Ранние альбомы SEPTICFLESH будут переизданы
12 апр 2012
:
SEPTICFLESH на PROSTHETIC RECORDS
15 апр 2011
:
Новая песня SEPTICFLESH
6 апр 2011
:
Обложка лимитированного издания SEPTICFLESH
12 мар 2011
:
Тизер нового альбома SEPTICFLESH
4 мар 2011
:
SEPTICFLESH выступят с оригинальными участниками на французском фестивале
17 фев 2011
:
Трек-лист нового альбома SEPTICFLESH
10 фев 2011
:
Обложка нового альбома SEPTICFLESH
2 фев 2011
:
Новая песня SEPTICFLESH
11 янв 2011
:
Название нового альбома SEPTICFLESH
15 дек 2010
:
Семпл новой песни SEPTICFLESH
6 ноя 2010
:
Christos Antoniou (SEPTICFLESH) о своем сотрудничестве с MODERN-E-QUARTET
4 ноя 2010
:
SEPTICFLESH завершили запись альбома
16 июл 2010
:
SEPTICFLESH о новом диске
27 июн 2010
:
Новый альбом SEPTIC FLESH выйдет в 2011
17 апр 2010
:
SEPTICFLESH работают над новым материалом
2 дек 2009
:
Альбом SEPTICFLESH "Communion" вышел на виниле
11 сен 2009
:
SEPTICFLESH работают над новым материалом
20 мар 2009
:
Составь свой вариант сет-листа концерта SEPTICFLESH!
8 дек 2008
:
SEPTIC FLESH выступят на фестивале Чайка в 2009 году
11 фев 2008
:
SEPTICFLESH: новая песня в сети
16 окт 2002
:
Новый альбом у SEPTICFLESH
сегодня
Профессиональное видео полного выступления SEPTICFLESH
Профессиональное видео полного выступления SEPTICFLESH, которое состоялось в рамках фестиваkя Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:
The Collector
The Vampire from Nazareth
Hierophant
Neuromancer
Portrait of a Headless Man
Coming Storm
Virtues of the Beast
Martyr
A Desert Throne
Anubis
Dark Art
25 авг 2025
P
Papa
Дебильный плейлист.
25 авг 2025
Corpsegrinder04
Papa
,
согласен. Почти всё с последних альбомов. Virtues of the Beast каким-то чудом воткнули ну и стандартный Anubis, который у них как Trooper в Iron Maiden на каждом выступлении.
Когда последний раз играли что-либо с Эзоптрона или Ophidian Wheel и сами не помнят наверно.
А могли бы. Эзоптрону 30 лет в этом году. Лучше бы его играли и перезаписали, толку в разы было бы больше.
просмотров: 110
