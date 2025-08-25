Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 59
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
*

Septicflesh

*



25 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPTICFLESH

14 мар 2025 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

12 фев 2025 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

12 янв 2025 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

29 дек 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPTICFLESH

26 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SEPTICFLESH

19 июн 2024 : 		 SEPTICFLESH выступят с оркестром

8 апр 2023 : 		 Вышел новый ЕР SEPTICFLESH

20 май 2022 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

25 мар 2022 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

4 мар 2022 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

23 окт 2020 : 		 SEPTICFLESH завершили запись детского хора

3 сен 2020 : 		 SEPTICFLESH завершили запись ударных

20 авг 2020 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2021

17 июл 2020 : 		 Концертное видео SEPTICFLESH

2 июн 2020 : 		 Видео с выступления SEPTICFLESH

21 май 2020 : 		 SEPTICFLESH выпускают концертный релиз

20 авг 2019 : 		 Вышел бокс-сет SEPTICFLESH

7 фев 2019 : 		 SEPTICFLESH сняли выступление в Мексике для DVD

30 авг 2018 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH выйдет в 2019 году

7 янв 2018 : 		 SEPTICFLESH опубликовали новое видео 'Martyr'

2 сен 2017 : 		 Новое видео SEPTICFLESH

1 сен 2017 : 		 Новый альбом SEPTICFLESH доступен для прослушивания

10 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH

14 июл 2017 : 		 Видео с текстом от SEPTICFLESH
Профессиональное видео полного выступления SEPTICFLESH



Профессиональное видео полного выступления SEPTICFLESH, которое состоялось в рамках фестиваkя Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:

The Collector
The Vampire from Nazareth
Hierophant
Neuromancer
Portrait of a Headless Man
Coming Storm
Virtues of the Beast
Martyr
A Desert Throne
Anubis
Dark Art




КомментарииСкрыть/показать 2 )

25 авг 2025
P
Papa
Дебильный плейлист.
25 авг 2025
Corpsegrinder04
Papa, согласен. Почти всё с последних альбомов. Virtues of the Beast каким-то чудом воткнули ну и стандартный Anubis, который у них как Trooper в Iron Maiden на каждом выступлении.
Когда последний раз играли что-либо с Эзоптрона или Ophidian Wheel и сами не помнят наверно.
А могли бы. Эзоптрону 30 лет в этом году. Лучше бы его играли и перезаписали, толку в разы было бы больше.
просмотров: 110

