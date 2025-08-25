Arts
Новости
TOP5
Профессиональное видео полного выступления BROTHERS OF METAL



Профессиональное видео полного выступления BROTHERS OF METAL, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Fimbulvinter
Prophecy of Ragnarök
Njord
Ride of the Valkyries
Flight of the Ravens
Hel
Yggdrasil
To the Skies and Beyond
Defenders of Valhalla




25 авг 2025
Corpsegrinder04
Им бы по уму двух куколдов убрать и одну тётку на вокале оставить. А то каша конкретная.
25 авг 2025
Вашингтон Ирвинг
Странно, что Вселенная не треснула из-за одновременного существования BROTHERS OF METAL и ALL FOR METAL
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
