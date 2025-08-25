×
MEGADETH обещают последний альбом и тур
Новое видео CORONER
Погиб бывший гитарист MASTODON
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
MEGADETH обещают последний альбом и тур
Новое видео CORONER
Погиб бывший гитарист MASTODON
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
Brothers of Metal
Швеция
Power Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/brothersofmetalofficial/
25 авг 2025
:
Профессиональное видео полного выступления BROTHERS OF METAL
27 сен 2024
:
Новое видео BROTHERS OF METAL
25 авг 2024
:
Профессиональное видео с выступления BROTHERS OF METAL
19 авг 2024
:
Новая песня BROTHERS OF METAL
21 июн 2024
:
Новое видео BROTHERS OF METAL
17 окт 2023
:
Видео с выступления BROTHERS OF METAL
15 окт 2023
:
Видео с выступления BROTHERS OF METAL
2 дек 2022
:
Видео с текстом от BROTHERS OF METAL
21 мар 2022
:
Новая песня BROTHERS OF METAL
27 сен 2021
:
Новое видео BROTHERS OF METAL
15 янв 2021
:
Новое видео BROTHERS OF METAL
16 июн 2020
:
Видео с текстом от BROTHERS OF METAL
7 дек 2019
:
Новое видео BROTHERS OF METAL
21 окт 2019
:
Новое видео BROTHERS OF METAL
20 авг 2019
:
Новый альбом BROTHERS OF METAL выйдет зимой
1 май 2019
:
Новое видео BROTHERS OF METAL
18 апр 2019
:
Панорамное видео BROTHERS OF METAL
13 дек 2018
:
Новое видео BROTHERS OF METAL
8 ноя 2018
:
Новое видео BROTHERS OF METAL
6 сен 2018
:
Видео с текстом от BROTHERS OF METAL
сегодня
Профессиональное видео полного выступления BROTHERS OF METAL
Профессиональное видео полного выступления BROTHERS OF METAL, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Fimbulvinter
Prophecy of Ragnarök
Njord
Ride of the Valkyries
Flight of the Ravens
Hel
Yggdrasil
To the Skies and Beyond
Defenders of Valhalla
25 авг 2025
Corpsegrinder04
Им бы по уму двух куколдов убрать и одну тётку на вокале оставить. А то каша конкретная.
25 авг 2025
Вашингтон Ирвинг
Странно, что Вселенная не треснула из-за одновременного существования BROTHERS OF METAL и ALL FOR METAL
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).