Профессиональное видео полного выступления APOCALYPTICA



Профессиональное видео полного выступления APOCALYPTICA, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:



Ride the Lightning (Metallica cover)

Enter Sandman (Metallica cover)

Creeping Death (Metallica cover)

For Whom the Bell Tolls (Metallica cover)

St. Anger (Metallica cover)

The Four Horsemen (Metallica cover)

Blackened (Metallica cover)

Master of Puppets (Metallica cover)

Nothing Else Matters (Metallica cover)

Seek & Destroy (Metallica cover) (with Tina Guo)

One (Metallica cover) http://www.apocalyptica.com







