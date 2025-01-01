сегодня



MAX CAVALERA: «Оззи будут помнить вечно!»



MAX CAVALERA в недавнем интервью спросили, какой была его реакция на известие о смерти Оззи Осборна:



«Половина меня была опечалена, но другая половина думала: "Чувак, у этого парня всё получилось. Он прожил полноценную жизнь". Если говорить о ком-то, кто прожил полноценную жизнь, то это Оззи. Невозможно было бы придумать лучший способ уйти из жизни. Это безумие. Он отыграл свой последний концерт всего две недели назад, и всё. Чертовски невероятно.



Я имел честь встретиться с ним несколько раз, и это было круто, и я буду хранить эти воспоминания в своём сердце навсегда. Это были одни из моих любимых моментов в жизни — мы просто проводили с ним время и разговаривали. И даже в начале SOULFLY он помог мне воплотить эту задумку в реальность, сказав мне: "Да пофиг. Вперёд. Создай свою новую группу. Иди за своей мечтой", — что-то в этом роде. Это прозвучало от Оззи. Если бы молодому Max'y, подростку из Бразилии, сказали: "Да, Оззи поможет тебе создать новую группу", я бы ответил: "Да иди ты. Ты с ума сошёл".



Всегда отстойно, когда мы теряем такого великого человека. Вчера ушёл из жизни Брент [Хайндс из MASTODON], пусть земля ему будет пухом. Ещё один великий человек. Я участвовал в нескольких фестивалях с MASTODON, и Брент всегда был чертовски весёлым парнем. Он был из тех людей, которые всегда в центре внимания. Это было очень неожиданно. Очень неожиданная фигня.



Кончина Оззи сильно ударила по мне из-за всего того времени, которое я провёл с ним, когда SEPULTURA открывала концерты BLACK SABBATH. Были только мы и ALICE IN CHAINS. А потом мы вместе выступали на Ozzfest. Думаю, мы были там дважды. Мы много тусовались. Он пару раз заходил в наш автобус — он всегда был классным, весёлым. А потом мы дали кучу действительно классных концертов. Мы играли с BLACK SABBATH в... Это был сумасшедший состав, BLACK SABBATH в Лондоне, в Гайд-парке. Это были MOTÖRHEAD, SOUNDGARDEN, FAITH NO MORE, BLACK SABBATH и SOULFLY. И я думал о том, что половины этих групп уже нет. Это невероятно.



Я разместил небольшую запись в соцсетях для Оззи. Я взял свой iPad, сел под деревом и просто сделал запись. Я подумал, что для меня это был лучший способ выразить свои чувства. Никто меня не снимал, никто не держал камеру. Я сам взял iPad и просто нажал "play". Как будто я разговариваю с ним напрямую. Это было от всего сердца.



Оззи навсегда останется в памяти. Он был одним из величайших, это точно». http://www.ozzy.com







