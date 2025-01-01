сегодня



Профессиональное видео полного выступления MASTODON'12



Профессиональное видео полного выступления MASTODON, состоявшегося в рамках выступления на фестивале Pinkpop 2012, доступно для просмотра ниже:



00:00🦣Black Tongue

03:25🦣Crystal Skull

06:55🦣Thickening

12:06🦣Octopus Has No Friends

15:55🦣Stargasm

20:41🦣Blasteroid

23:28🦣Crack the Skye

29:27🦣All the Heavy Lifting

33:54🦣Spectrelight

37:15🦣Curl of the Burl

40:44🦣Bedazzled Fingernails

44:09🦣Blood and Thunder

48:05🦣Creature Lives







+0 -0



просмотров: 33

