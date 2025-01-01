сегодня



VIXEN не используют подкладок



Барабанщица VIXEN Roxy Petrucci недавно была гостей программы "Back To The 80s", где у нее спросили что значит для нее лично «все еще играть эти великие песни и общаться с фанатами все эти годы спустя»:



«Такова я. Дело не только в том, что я делаю. У меня все еще сохраняется энтузиазм. У меня по-прежнему есть желание. Я люблю группу. Мне нравится играть с этими девушками. Мы отлично проводим время. Так что думаю, что это потому, что я люблю VIXEN, я люблю музыку. Я просто люблю эту группу, и я хочу продолжать заниматься ею. И пока фанаты хотят продолжать слушать ее, я буду делать это, пока не смогу - физически не смогу. Но сейчас я все еще в хорошей форме, у меня все еще куча энергии, и я собираюсь продолжать!»



Что касается того, каково это — видеть, как новое поколение открывает для себя VIXEN и рок 1980-х в целом, Roxy сказала:



«О, это потрясающе. Мы играем на концертах, иногда выходим на встречи, и есть люди, которые говорят: "Мы видели вас с Оззи [Осборном] в 1989 году. Это моя дочь, и ее познакомили с вами, и она вас обожает". Так что мы часто с таким встречаемся — очень часто. Много ребят из колледжей, которые сейчас полностью погрузились в 80-е. Потому что 80-е ни с чем не сравнить. Эта музыка, веселье, гимны — как вы можно это не любить? Потому что люди хотят это слышать, молодые ребята хотят это слышать, и сейчас они с головой в этом. Люди этого хотят, им интересно. Они приходят на концерты. Вот он — пройденный тест».



Далее Petrucci подчеркнула, что VIXEN не используют никаких бэк-треков во время живых выступлений.



«Да, черт возьми. Ничего подобного. Мы этого не делаем. Нам это не нужно. Когда ты идешь на концерт группы, тебе хочется откровенности. Когда я иду на концерт, я не хочу, чтобы они звучали так же, как на CD или в записи. Я хочу услышать какую-то необработанность. Мы даем ее вам. Но вокал невероятный. Да, Rosa [Laricchiuta, вокалистка VIXEN] делает это каждый вечер, а Britt [Lightning, она же Brittany Denaro, гитаристка VIXEN], Julia [Lage, басистка VIXEN] и Tyson [Leslie, клавишник VIXEN], мы все исполняем бэк-вокал, и всё получается как надо».







