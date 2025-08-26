Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Timo Tolkki

*



26 авг 2025 : 		 TIMO TOLKKI: «Больше нет смысла создавать новую музыку»

17 окт 2024 : 		 Демо 4th Dimension от TIMO TOLKKI

3 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TIMO TOLKKI

17 сен 2024 : 		 Видео с текстом от TIMO TOLKKI

11 июл 2024 : 		 Видео с выступления TIMO TOLKKI

14 июн 2024 : 		 Видео с текстом от TIMO TOLKKI

25 дек 2023 : 		 TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов

14 ноя 2023 : 		 TIMO TOLKKI присел. Пока условно

6 окт 2023 : 		 TIMO TOLKKI'S STRATO нашли лейбл

29 июн 2023 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в TIMO TOLKKI'S STRATO

2 июн 2023 : 		 Состав STRATOVARIUS'94 в TIMO TOLKKI'S STRATO

9 янв 2021 : 		 TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS всё

25 дек 2020 : 		 Новое видео TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

24 ноя 2020 : 		 Демо-видео от TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

20 окт 2020 : 		 TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS представили вокалиста

4 авг 2020 : 		 Превью нового материала TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

3 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик VADER / DECAPITATED в TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

27 май 2020 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в группе бывшего гитариста STRATOVARIUS

13 май 2020 : 		 TIMO TOLKKI выпустит альбом в 2021 году

8 апр 2020 : 		 Сольные альбомы TIMO TOLKKI появились в цифровом виде

1 мар 2020 : 		 INFINITE VISIONS нашли вокалиста

29 янв 2020 : 		 TIMO TOLKKI готовит альбом новой группы

18 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист STRATOVARIUS обвинил шведскую группу ECLIPSE в плагиате

7 мар 2017 : 		 TIMO TOLKKI отправляется в тур

23 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI записал песню с вокалисткой AMARANTHE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TIMO TOLKKI: «Больше нет смысла создавать новую музыку»



zoom
TIMO TOLKKI в недавнем интервью ответил на вопрос, работает ли он над новой музыкой:

«На самом деле больше нет смысла создавать новую музыку. Потому что это стоит денег, а CD больше не выпускаются. Никто их не покупает. В основном новые альбомы записывают для гастролей, но я уже записал, наверное, 25 альбомов. Поэтому сейчас я об этом не думаю. Мне хочется создавать качественные альбомы, а это стоит денег. Музыкальный бизнес сильно изменился».

На вопрос, не хочет ли он записывать музыку просто из любви к музыке, а не ради денег, Timo ответил:

«Любовь к музыке — это единственная причина, по которой стоит заниматься музыкой. Но создание альбома — это огромный труд, который занимает месяцы. И, честно говоря, я не хочу создавать так называемые "домашние записи". Мне нужно арендовать студию. А Finnvox, студия в Хельсинки, где мы записывали альбомы STRATOVARIUS, стоит 500 евро в день».

Он также рассказал о своих нынешних отношениях с участниками STRATOVARIUS:

«Мы очень хорошие друзья. Я иногда хожу на их концерты здесь, в Финляндии, что странно, потому что они всё ещё исполняют много моих песен. И когда я слышу, как аудитория поёт мои песни, это действительно странно.

Мне очень понравился последний альбом STRATOVARIUS. Я думаю, что они заслуживают успеха. Они очень много работали после моего ухода. Так что у меня только положительные эмоции в этой связи».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 авг 2025
ElectricRetard
Возможно еслиб ты записал хоть один не блевотный альбом после ухода из группы, у тебя были бы 500 евро на работу в студии.
просмотров: 36

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом