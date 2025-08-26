сегодня



TIMO TOLKKI: «Больше нет смысла создавать новую музыку»



TIMO TOLKKI в недавнем интервью ответил на вопрос, работает ли он над новой музыкой:



«На самом деле больше нет смысла создавать новую музыку. Потому что это стоит денег, а CD больше не выпускаются. Никто их не покупает. В основном новые альбомы записывают для гастролей, но я уже записал, наверное, 25 альбомов. Поэтому сейчас я об этом не думаю. Мне хочется создавать качественные альбомы, а это стоит денег. Музыкальный бизнес сильно изменился».



На вопрос, не хочет ли он записывать музыку просто из любви к музыке, а не ради денег, Timo ответил:



«Любовь к музыке — это единственная причина, по которой стоит заниматься музыкой. Но создание альбома — это огромный труд, который занимает месяцы. И, честно говоря, я не хочу создавать так называемые "домашние записи". Мне нужно арендовать студию. А Finnvox, студия в Хельсинки, где мы записывали альбомы STRATOVARIUS, стоит 500 евро в день».



Он также рассказал о своих нынешних отношениях с участниками STRATOVARIUS:



«Мы очень хорошие друзья. Я иногда хожу на их концерты здесь, в Финляндии, что странно, потому что они всё ещё исполняют много моих песен. И когда я слышу, как аудитория поёт мои песни, это действительно странно.



Мне очень понравился последний альбом STRATOVARIUS. Я думаю, что они заслуживают успеха. Они очень много работали после моего ухода. Так что у меня только положительные эмоции в этой связи».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 36

