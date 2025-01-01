сегодня



Барабанщик BAD COMPANY о ЗСРнР



SIMON KIRKE в недавнем интервью обсудил будущее введение в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Мы очень рады. Для нас это большая честь. Честно говоря, я думаю, что пришло время [смеется], но я не хочу показаться неблагодарным.



BAD COMPANY, как вы знаете, существует уже около 50 лет. Мы оказали влияние на несколько поколений групп, так что пришло время, и мы очень счастливы. Я также счастлив, потому что наш дорогой старина Мик Ральфс, гитарист, который скончался пару месяцев назад, узнал о том, что BAD COMPANY сбудут включены всего за пару недель смерти. Для нас это было очень важно».



На вопрос, могут ли фанаты ожидать, что он и вокалист BAD COMPANY Paul Rodgers исполнит одну-две песни на церемонии вступления, которая состоится 8 ноября в театре Peacock в Лос-Анджелесе, тот ответил:



«Я не знаю. Я знаю, что к нам обратились с просьбой исполнить пару песен. Я поговорил с Paul'ом. Здоровье Paul'a, как вы знаете, неважное, но я думаю, что…Я скрещиваю пальцы, чтобы мы смогли сыграть хотя бы одну песню. Я еще не знаю, что и как, и я даже не знаю, кто будет нас представлять. Я знаю, что у них есть местная группа, и они, наверное, разучивают несколько песен BAD COMPANY на всякий случай. Будет введена Синди Лаупер. Там будет выступать целая куча других артистов. Но я считаю, что шансы на то, что мы выступим, очень высоки».







+0 -0



просмотров: 53

