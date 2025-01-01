Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
26 авг 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY о ЗСРнР

30 июл 2025 : 		 SLASH, HALESTORM, THE PRETTY RECKLESS, DEF LEPPARD на трибьюте BAD COMPANY

8 июл 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY о гитаристе группы

23 июн 2025 : 		 Умер гитарист BAD COMPANY и MOTT THE HOOPLE

28 апр 2025 : 		 Участники BAD COMPANY о включении в ЗСРнР

28 апр 2025 : 		 BAD COMPANY и SOUNDGARDEN введут в Зал Славы Рок-н-Ролла

26 апр 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY: «Источник сказал мне, что нас возьмут в ЗСРнР»

9 мар 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY: «Удивлен, что нас номинировали в ЗСРнР»

21 фев 2025 : 		 Трибьют BAD COMPANY выйдет осенью

3 дек 2023 : 		 SIMON KIRKE не понимает, почему FREE и BAD COMPANY не в ЗСРНР

30 июн 2020 : 		 Нереализованный трек BAD COMPANY с участием Брайана Хоуи

8 май 2020 : 		 Умер бывший вокалист BAD COMPANY

20 фев 2019 : 		 REX BROWN исполняет BAD COMPANY

1 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BAD COMPANY

29 апр 2017 : 		 Редкая песня от BAD COMPANY

30 мар 2017 : 		 Переиздания BAD COMPANY выйдут в мае

11 фев 2017 : 		 Новый альбом барабанщика BAD COMPANY доступен для прослушивания

19 ноя 2016 : 		 Барабанщик BAD COMPANY выпускает альбом

7 ноя 2016 : 		 Гитарист BAD COMPANY восстанавливается после приступа

17 окт 2016 : 		 Видео с выступления BAD COMPANY

4 май 2016 : 		 Трейлер концертного релиза BAD COMPANY

6 мар 2016 : 		 Концертный релиз BAD COMPANY выйдет в апреле

25 фев 2015 : 		 Редкие треки выйдут на переизданиях первых альбомов BAD COMPANY

18 июн 2013 : 		 BAD COMPANY в The Tonight Show With Jay Leno

16 июн 2011 : 		 Концертный релиз BAD COMPANY выйдет в июне

9 фев 2011 : 		 PAUL RODGERS о Гэри Муре
Барабанщик BAD COMPANY о ЗСРнР



SIMON KIRKE в недавнем интервью обсудил будущее введение в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Мы очень рады. Для нас это большая честь. Честно говоря, я думаю, что пришло время [смеется], но я не хочу показаться неблагодарным.

BAD COMPANY, как вы знаете, существует уже около 50 лет. Мы оказали влияние на несколько поколений групп, так что пришло время, и мы очень счастливы. Я также счастлив, потому что наш дорогой старина Мик Ральфс, гитарист, который скончался пару месяцев назад, узнал о том, что BAD COMPANY сбудут включены всего за пару недель смерти. Для нас это было очень важно».

На вопрос, могут ли фанаты ожидать, что он и вокалист BAD COMPANY Paul Rodgers исполнит одну-две песни на церемонии вступления, которая состоится 8 ноября в театре Peacock в Лос-Анджелесе, тот ответил:

«Я не знаю. Я знаю, что к нам обратились с просьбой исполнить пару песен. Я поговорил с Paul'ом. Здоровье Paul'a, как вы знаете, неважное, но я думаю, что…Я скрещиваю пальцы, чтобы мы смогли сыграть хотя бы одну песню. Я еще не знаю, что и как, и я даже не знаю, кто будет нас представлять. Я знаю, что у них есть местная группа, и они, наверное, разучивают несколько песен BAD COMPANY на всякий случай. Будет введена Синди Лаупер. Там будет выступать целая куча других артистов. Но я считаю, что шансы на то, что мы выступим, очень высоки».




просмотров: 53

