СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Exodus

26 авг 2025 : 		 Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен

24 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»

14 июл 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»

7 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Я рад был вспомнить старое»

5 июл 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Сыграю 17 песен, много редких»

22 июн 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

21 июн 2025 : 		 RICK HUNOLT: «EXODUS сильно повлияли на SLAYER и METALLICA»

13 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS о новом материале: «Вы точно скажете: "Ну ни хрена ж себе!"»

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления EXODUS

8 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Как круто, что Rob вернулся!»

20 май 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

15 май 2025 : 		 Гитарист EXODUS: «Возвращение Rob'a меня перезагрузило»

4 май 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года

29 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS

28 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я записал уже песен 17-18»

28 апр 2025 : 		 RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS

25 апр 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Я не уходил, но решение верное!»

23 апр 2025 : 		 Какой альбом METALLICA выбрал барабанщик EXODUS?

22 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA и EXODUS исполнили SCORPIONS

20 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS о состоянии здоровья

17 апр 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «На новом альбоме будет немного от MOTÖRHEAD!»

16 апр 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе STEVE "ZETRO" SOUZA

8 апр 2025 : 		 EXODUS отыграли первое за 11 лет шоу с ROB DUKES

28 мар 2025 : 		 Лидер EXODUS о смене вокалиста

16 мар 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома»

24 фев 2025 : 		 Лидер EXODUS: «James — непревзойденный GOAT!»
Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен



STEVE 'ZETRO' SOUZA, ранее анонсировавший на сентябрь тур по Латинской Америке, в рамках которого было запланировано десять выступлений, в рамках нового эпизода Zetro's Toxic Vault сообщил, промоутер отменил эти выступления:

«Пару месяцев назад мы делали эпизод [Zetro's Toxic Vault], где я получил предложение выступить в Южной Америке, и я помню, как говорил всем, что поверю в это, когда это произойдет. А потом, в промежутке между этим эпизодом, мы сняли еще один эпизод, в значительной степени посвященный Южной Америке, где все выглядело так, будто я еду в Южную Америку на 10 концертов. Ну, это уже не обсуждается… Но я просто хочу, чтобы вы знали, что это никоим образом не из-за меня, ни в каком виде.

Я люблю вас, ребята. Я люблю всех вас, кто там работает. Вы всегда были добры ко мне. Вы отличные, бешеные фанаты. Я действительно надеялся запустить Zetro в Южной Америке, но с этим у меня ничего не вышло… Я хотел приехать.

Я собираюсь отложить это до следующего года, но мне нужно найти другого уважаемого промоутера, потому что я больше не хочу так поступать с вами, ребята. Именно по этой причине я с самого начала не хотел этого делать. Я не хотел вас разочаровывать.

Так что для всех моих южноамериканских фанатов, для всех парней в Бразилии, Перу, Чили, Колумбии, Аргентине, Уругвае и Парагвае, повсюду, и в Центральной Америке тоже — в Гондурасе, Коста-Рике, Гватемале, вы, ребята, все замечательные, я постараюсь сделать что-нибудь, чтобы я смог приехать и воздать вам должное, ребята, и сделать это правильно!»

Первые сольные концерты музыканта намечены на конец сентября во Флориде.




просмотров: 100

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом