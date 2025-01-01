сегодня



Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен



STEVE 'ZETRO' SOUZA, ранее анонсировавший на сентябрь тур по Латинской Америке, в рамках которого было запланировано десять выступлений, в рамках нового эпизода Zetro's Toxic Vault сообщил, промоутер отменил эти выступления:



«Пару месяцев назад мы делали эпизод [Zetro's Toxic Vault], где я получил предложение выступить в Южной Америке, и я помню, как говорил всем, что поверю в это, когда это произойдет. А потом, в промежутке между этим эпизодом, мы сняли еще один эпизод, в значительной степени посвященный Южной Америке, где все выглядело так, будто я еду в Южную Америку на 10 концертов. Ну, это уже не обсуждается… Но я просто хочу, чтобы вы знали, что это никоим образом не из-за меня, ни в каком виде.



Я люблю вас, ребята. Я люблю всех вас, кто там работает. Вы всегда были добры ко мне. Вы отличные, бешеные фанаты. Я действительно надеялся запустить Zetro в Южной Америке, но с этим у меня ничего не вышло… Я хотел приехать.



Я собираюсь отложить это до следующего года, но мне нужно найти другого уважаемого промоутера, потому что я больше не хочу так поступать с вами, ребята. Именно по этой причине я с самого начала не хотел этого делать. Я не хотел вас разочаровывать.



Так что для всех моих южноамериканских фанатов, для всех парней в Бразилии, Перу, Чили, Колумбии, Аргентине, Уругвае и Парагвае, повсюду, и в Центральной Америке тоже — в Гондурасе, Коста-Рике, Гватемале, вы, ребята, все замечательные, я постараюсь сделать что-нибудь, чтобы я смог приехать и воздать вам должное, ребята, и сделать это правильно!»



Первые сольные концерты музыканта намечены на конец сентября во Флориде.







+0 -0



просмотров: 100

