Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Mastodon

*



26 авг 2025 : 		 BILL KELLIHER почтил память бывшего коллеги по MASTODON

26 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MASTODON'12

24 авг 2025 : 		 MASTODON почтили память Брента Хиндса

23 авг 2025 : 		 Атланта скорбит по бывшему гитаристу MASTODON

21 авг 2025 : 		 Погиб бывший гитарист MASTODON

10 июл 2025 : 		 Барабанщик MASTODON о финальном шоу BLACK SABBATH

7 июл 2025 : 		 Группа MASTODON выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

26 июн 2025 : 		 Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасными людьми»

13 май 2025 : 		 NICK JOHNSTON поедет в тур с MASTODON

26 мар 2025 : 		 BRENT HINDS отыграл первое шоу после MASTODON

22 мар 2025 : 		 Гитарист MASTODON: «Заменить Brent'a будет непросто»

17 мар 2025 : 		 Кого ищут MASTODON?

13 мар 2025 : 		 BEN ELLER о выступлении с MASTODON

13 мар 2025 : 		 Гитарист MASTODON об уходе Brent'a Hinds'a

10 мар 2025 : 		 MASTODON пригласили YouTube'ра

10 мар 2025 : 		 MASTODON расстались с гитаристом

8 дек 2024 : 		 Гитарист MASTODON: «Ой как всё дорого!»

27 окт 2024 : 		 MASTODON вкатываются в новый материал

6 окт 2024 : 		 Вокалист MASTODON: «Мы не собираемся идти на поводу у фанатов»

13 сен 2024 : 		 Новая песня MASTODON/LAMB OF GOD

4 сен 2024 : 		 MASTODON намекнули на новую песню

21 авг 2024 : 		 Юбилейное издание от MASTODON

8 авг 2024 : 		 MASTODON выпускают кофе

26 июл 2024 : 		 Видео полного выступления MASTODON

23 июл 2024 : 		 MASTODON работают над двумя проектами

19 июл 2024 : 		 Секретное шоу MASTODON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BILL KELLIHER почтил память бывшего коллеги по MASTODON



zoom
BILL KELLIHER опубликовал следующее сообщение:

«На этой неделе мне было трудно справиться с эмоциями.

У нас были хорошие и плохие времена, как и в любых отношениях. Всего этого мы достигли после той первой драки в фургоне 25 лет назад.

Я не думал, что тебя вот так разлучат с нами, что потеряем настоящего, единственного в своем роде, экстраординарного гитарного волшебника.

Общение с тобой многому меня научило. Ты был братом, мы были семьей, ты был дикарем, которого нельзя было приручить, ты мог разнести шар для боулинга одним ударом.

Ты не был идеальным, но ты всегда был DIRTY, Черт возьми!! Твой бродяга/цыган/дикий ребенок продолжает жить благодаря твоей музыке, я буду скучать по тебе, сумасшедший ты Маньяк!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 170

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом