BILL KELLIHER почтил память бывшего коллеги по MASTODON



BILL KELLIHER опубликовал следующее сообщение:



«На этой неделе мне было трудно справиться с эмоциями.



У нас были хорошие и плохие времена, как и в любых отношениях. Всего этого мы достигли после той первой драки в фургоне 25 лет назад.



Я не думал, что тебя вот так разлучат с нами, что потеряем настоящего, единственного в своем роде, экстраординарного гитарного волшебника.



Общение с тобой многому меня научило. Ты был братом, мы были семьей, ты был дикарем, которого нельзя было приручить, ты мог разнести шар для боулинга одним ударом.



Ты не был идеальным, но ты всегда был DIRTY, Черт возьми!! Твой бродяга/цыган/дикий ребенок продолжает жить благодаря твоей музыке, я буду скучать по тебе, сумасшедший ты Маньяк!»





