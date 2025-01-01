сегодня



Гитарист SLAYER о финальном шоу BLACK SABBATH



KERRY KING в недавнем интервью рассказал о впечатлениях от финального шоу BLACK SABBATH:



«Да, я специально остался на весь день на шоу "Back To The Beginning". Мои друзья из MASTODON играли первыми, поэтому я хотел их увидеть. Я знал, что HALESTORM играли рано, их я тоже хотел увидеть. Я видел, как ALICE IN CHAINS проводили саундчек накануне. Я смотрел, как играли Оззи и BLACK SABBATH… У них было что-то вроде гигантского светодиодного экрана за сценой с собственной звуковой системой, так что я просто встал прямо перед ним и, по сути, находился в первом ряду на протяжении всего выступления этих двух групп. Я был на сцене во время выступления METALLICA.



Это был хороший день. Когда участвуешь в фестивале, как мы сегодня [на Brutal Assault], часто не знаешь, с кем будешь играть, но я знал о "Back To The Beginning" за несколько месяцев, поэтому у меня был запланирован целый день, чтобы посмотреть, как играют мои друзья. И это было круто. А поскольку Оззи скончался вскоре после этого, я очень рад, что смог принять участие в концерте».



На вопрос, помнит ли он свою первую встречу с Оззи, Kerry ответил:



«Наверное, это было в конце 1990-х. Потому что когда они тестировали Ozzfest, мы участвовали во всех первых фестивалях, когда они представляли собой всего один или два концерта, может быть, в Южной Калифорнии и Фениксе. Они хотели проверить, осуществима ли эта идея. Так что я предполагаю, что это было примерно в то время, но я этого не помню. [Смеётся]».



Когда его попросили назвать по-настоящему особенное воспоминание об Оззи, Kerry сказал:



«Несмотря на то, что мы участвовали во многих фестах Ozzfest, казалось, что мы всегда были на тех, которые проходили в то время, когда "The Osbournes" было популярным телешоу. И когда мы были в туре, я никого из них не видел. Как будто они были призраками. Я помню, как однажды в одном из отелей, потому что иногда все группы останавливались в одном отеле, а BLACK SABBATH были в нашем отеле, я открыл дверь, и Tony Iommi шёл по коридору с, я уверен, своим телохранителем, кем бы то ни было, и я, как настоящий фанат, просто опустил голову и сказал: "Привет, Tony", стараясь быть крутым, а не надоедливым. Но спустя годы мы стали чаще видеться, и я не уверен, что мы стали друзьями, но мы стали больше, чем просто знакомыми. Он один из моих супергероев, поэтому мне было трудно преодолеть этот барьер».







