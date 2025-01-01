Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Slayer

*



26 авг 2025 : 		 Гитарист SLAYER о финальном шоу BLACK SABBATH

5 авг 2025 : 		 Юбилейный винил SLAYER выйдет осенью

8 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLAYER

6 июл 2025 : 		 Группа SLAYER выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

4 июл 2025 : 		 Видео с выступления SLAYER

26 май 2025 : 		 GARY HOLT: «Я был удивлен, что SLAYER вновь будут играть»

15 май 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о создании песни SLAYER «Raining Blood»

15 май 2025 : 		 Гитарист SLAYER о включении группы в ЗСРнР

29 апр 2025 : 		 Гитарист SLAYER: «Tom уже не торт»

8 апр 2025 : 		 EXODUS, SUICIDAL TENDENCIES, CAVALERA разогреют SLAYER

1 мар 2025 : 		 SLAYER сыграют в 51-м летом

28 фев 2025 : 		 ICE-T нахваливает SLAYER

24 фев 2025 : 		 DAVE LOMBARDO об уходе из SLAYER: «Семьи ссорятся»

13 фев 2025 : 		 Гитарист SLAYER: «Новый альбом выйдет с вероятностью...»

25 янв 2025 : 		 KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после последнего альбома SLAYER»

23 дек 2024 : 		 Альбом SLAYER выйдет на виниле

18 дек 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Концерты будут, но я рад, что не будет гастролей»

11 дек 2024 : 		 KERRY KING о будущем SLAYER

5 дек 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Отзывы на концерты были крутыми!»

12 ноя 2024 : 		 GARY HOLT: «В SLAYER, помню, хейтили только двое»

30 окт 2024 : 		 Новый концерт SLAYER

30 окт 2024 : 		 GARY HOLT о концертах SLAYER

17 окт 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о концертах SLAYER

11 окт 2024 : 		 Видео с выступления SLAYER

10 окт 2024 : 		 Цифровой музей SLAYER

23 сен 2024 : 		 Видео с выступления SLAYER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист SLAYER о финальном шоу BLACK SABBATH



zoom
KERRY KING в недавнем интервью рассказал о впечатлениях от финального шоу BLACK SABBATH:

«Да, я специально остался на весь день на шоу "Back To The Beginning". Мои друзья из MASTODON играли первыми, поэтому я хотел их увидеть. Я знал, что HALESTORM играли рано, их я тоже хотел увидеть. Я видел, как ALICE IN CHAINS проводили саундчек накануне. Я смотрел, как играли Оззи и BLACK SABBATH… У них было что-то вроде гигантского светодиодного экрана за сценой с собственной звуковой системой, так что я просто встал прямо перед ним и, по сути, находился в первом ряду на протяжении всего выступления этих двух групп. Я был на сцене во время выступления METALLICA.

Это был хороший день. Когда участвуешь в фестивале, как мы сегодня [на Brutal Assault], часто не знаешь, с кем будешь играть, но я знал о "Back To The Beginning" за несколько месяцев, поэтому у меня был запланирован целый день, чтобы посмотреть, как играют мои друзья. И это было круто. А поскольку Оззи скончался вскоре после этого, я очень рад, что смог принять участие в концерте».

На вопрос, помнит ли он свою первую встречу с Оззи, Kerry ответил:

«Наверное, это было в конце 1990-х. Потому что когда они тестировали Ozzfest, мы участвовали во всех первых фестивалях, когда они представляли собой всего один или два концерта, может быть, в Южной Калифорнии и Фениксе. Они хотели проверить, осуществима ли эта идея. Так что я предполагаю, что это было примерно в то время, но я этого не помню. [Смеётся]».

Когда его попросили назвать по-настоящему особенное воспоминание об Оззи, Kerry сказал:

«Несмотря на то, что мы участвовали во многих фестах Ozzfest, казалось, что мы всегда были на тех, которые проходили в то время, когда "The Osbournes" было популярным телешоу. И когда мы были в туре, я никого из них не видел. Как будто они были призраками. Я помню, как однажды в одном из отелей, потому что иногда все группы останавливались в одном отеле, а BLACK SABBATH были в нашем отеле, я открыл дверь, и Tony Iommi шёл по коридору с, я уверен, своим телохранителем, кем бы то ни было, и я, как настоящий фанат, просто опустил голову и сказал: "Привет, Tony", стараясь быть крутым, а не надоедливым. Но спустя годы мы стали чаще видеться, и я не уверен, что мы стали друзьями, но мы стали больше, чем просто знакомыми. Он один из моих супергероев, поэтому мне было трудно преодолеть этот барьер».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 177

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом