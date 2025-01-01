Гитарист SLAYER о финальном шоу BLACK SABBATH

20 сен 2024 :
|
Соус от SLAYER
11 сен 2024 :
|
KERRY KING обещает грандиозное шоу SLAYER
27 авг 2024 :
|
Как барабанщик TESTAMENT помогал барабанщику SLAYER
9 авг 2024 :
|
KERRY KING: «А SLAYER и не говорили, что играть не будут»
5 авг 2024 :
|
PAUL BOSTAPH о новых концертах SLAYER
20 июл 2024 :
|
KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет»
18 июл 2024 :
|
GARY HOLT обещает интересные концерты SLAYER
3 июл 2024 :
|
KERRY KING: «Я удивился, когда SLAYER анонсировали концерты»
12 июн 2024 :
|
Вокалист SLAYER несколько месяцев не говорил участникам группы, что решил завязать
8 июн 2024 :
|
Гитарист SLAYER: «Все думают, что мы можем долго, но это не так»
7 июн 2024 :
|
Охладись со SLAYER
6 июн 2024 :
|
KERRY KING о SLAYER: «Мы никогда больше не будем гастролировать»
4 июн 2024 :
|
Какой лучший рифф у гитариста SLAYER?
3 июн 2024 :
|
Гитарист SLAYER: «Мне не нравится то, что мы делали в 1990-е»
30 май 2024 :
|
Какими будут концерты SLAYER?
21 май 2024 :
|
DAVID ELLEFSON о возвращении SLAYER: «Это было неизбежно»
20 май 2024 :
|
SCOTT IAN сдал назад по теме о SLAYER
17 май 2024 :
|
KERRY KING: «SLAYER альбом не запишут, зуб даю!»
16 май 2024 :
|
KERRY KING о предстоящих концертах SLAYER: «Будет здорово снова сыграть для фанатов»
22 мар 2024 :
|
Новая фигурка SLAYER
19 мар 2024 :
|
Басист LAMB OF GOD: «Видел я однажды SLAYER, так там мужика...»
25 фев 2024 :
|
Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах
22 фев 2024 :
|
Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах
22 фев 2024 :
|
SLAYER вернулись!
19 янв 2024 :
|
KERRY KING: «Звучание моего проекта похоже на то, что мы делали на последних альбомах SLAYER»
10 янв 2024 :
|
KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER»
14 дек 2023 :
|
GARY HOLT не слышал новую музыку гитариста SLAYER, но ждёт её с нетерпением
24 ноя 2023 :
|
DAVE LOMBARDO: «Ну какие SLAYER нацисты, ну?!»
21 ноя 2023 :
|
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце 1990-х: «Мы были чертовски напуганы»
20 ноя 2023 :
|
GARY HOLT не будет играть с KERRY KING
16 ноя 2023 :
|
Юбилейный винил от SLAYER
10 ноя 2023 :
|
DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAYER: «Я не хочу отвечать на этот вопрос»
7 ноя 2023 :
|
KERRY KING вернётся в 2024!
2 ноя 2023 :
|
Шузы от SLAYER x DC
23 окт 2023 :
|
DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четвёрки»
13 окт 2023 :
|
Новая фотокнига о SLAYER
4 окт 2023 :
|
Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War"
20 авг 2023 :
|
Поставь логотип SLAYER на любимое мясо
17 авг 2023 :
|
SLAYER на кассете!
23 июл 2023 :
|
GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё»
13 июл 2023 :
|
Видео полного выступления SLAYER
30 май 2023 :
|
DAVE LOMBARDO не хотел участвовать в прощальном туре SLAYER
29 май 2023 :
|
DAVE LOMBARDO — о записи альбомов SLAYER: «Это была настоящая человеческая игра, без помощи компьютеров»
15 май 2023 :
|
Гитарист SLAYER скинул 500 000
11 май 2023 :
|
PAUL BOSTAPH — о худшем выступлении со SLAYER
5 май 2023 :
|
DAVE LOMBARDO — об участии в SLAYER: «Это имело смысл»
2 май 2023 :
|
Подкаст про SLAYER
9 апр 2023 :
|
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
18 мар 2023 :
|
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
25 янв 2023 :
|
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
20 янв 2023 :
|
RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blood"
6 янв 2023 :
|
KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили существование
5 янв 2023 :
|
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
31 дек 2022 :
|
Drum-cam от SLAYER
21 дек 2022 :
|
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
20 дек 2022 :
|
Бывший барабанщик SLAYER записал песню с женой
21 ноя 2022 :
|
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
10 ноя 2022 :
|
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
4 ноя 2022 :
|
DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER?
1 ноя 2022 :
|
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
14 окт 2022 :
|
Фронтмен BODY COUNT — о сотрудничестве со SLAYER: «Это был важный момент для меня»
2 авг 2022 :
|
«Новая группа гитариста SLAYER — просто бомба»
20 июл 2022 :
|
Гитарист SLAYER — о своём новом проекте
16 июл 2022 :
|
Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки»
25 апр 2022 :
|
DAVE LOMBARDO — о ранних годах SLAYER
21 мар 2022 :
|
Drum-cam от SLAYER
17 янв 2022 :
|
Гитарист SLAYER прикупил квартиру
2 янв 2022 :
|
Барабанщик ANTHRAX джемует со SLAYER
24 дек 2021 :
|
Рождественский SLAYER от членов DREAM THEATER, PROTEST THE HERO, CRADLE OF FILTH
9 дек 2021 :
|
Гитарист EXODUS — о гитаристе SLAYER
29 ноя 2021 :
|
JON DETTE обучает исполнению SLAYER
15 ноя 2021 :
|
Гитарист SLAYER — об альбоме METALLICA 1991 года
2 ноя 2021 :
|
Gary Holt согласен, что SLAYER ушли раньше времени
21 окт 2021 :
|
Гитарист EXODUS сомневается, что SLAYER воссоединятся
15 окт 2021 :
|
KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...»
10 окт 2021 :
|
DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевром
3 сен 2021 :
|
Альбомы SLAYER выйдут на кассетах
21 июл 2021 :
|
Барабанщик ARCH ENEMY исполняет SLAYER
9 июл 2021 :
|
Мать из Новой Зеландии назвала детей METALLICA, SLAYER и PANTERA
4 июл 2021 :
|
Музыканты TYPE O NEGATIVE, MUNICIPAL WASTE, VIO-LENCE And CADAVER исполняют SLAYER
4 июл 2021 :
|
Музыканты CATTLE DECAPITATION, THE BLACK DAHLIA MURDER, BROKEN HOPE и ONCE HUMAN исполняют SLAYER
27 июн 2021 :
|
DAVE LOMBARDO вспоминает об инцидентах в туре со SLAYER в начале их пути
16 апр 2021 :
|
DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER выпустили первый альбом, группа бы перестала существовать»
9 мар 2021 :
|
Когда SLAYER соберутся вновь? Отвечает GARY HOLT
26 окт 2020 :
|
Дэйв Ломбардо не жалеет, что не поехал в финальный тур со SLAYER
8 окт 2020 :
|
Вокалист SLAYER вновь выступает против демократов
14 сен 2020 :
|
Участники DANKO JONES, EXCITER и DEATH ANGEL исполняют SLAYER
4 сен 2020 :
|
Вокалист SLAYER разместил видео с Байденом
31 авг 2020 :
|
PAUL BOSTAPH о проекте с KERRY KING'ом: «Он звучит как SLAYER, не являясь SLAYER'ом»
31 авг 2020 :
|
SLAYER больше не будет!
28 авг 2020 :
|
У гитариста SLAYER музыки на два альбома
19 авг 2020 :
|
PHIL DEMMEL: «Меня прекрасно приняли в SLAYER»
19 авг 2020 :
|
Новые фигурки SLAYER
23 июл 2020 :
|
Фронтмен SLAYER: «Я на самом деле не думаю о нас как об успешной группе»
2 июл 2020 :
|
SLAYER и PUCK HCKY выпустили специальный мерч
11 июн 2020 :
|
Гитарист SLAYER: «Насколько я знаю, это конец»
5 июн 2020 :
|
"International Day Of Slayer" отметят специальным предложением
26 май 2020 :
|
Гитарист SLAYER купил дом за почти четыре миллиона
2 май 2020 :
|
Барабанщик HATEBREED исполняет композицию SLAYER
14 апр 2020 :
|
Доступны фигурки SLAYER
2 апр 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Никто не займёт место SLAYER»
28 мар 2020 :
|
Гитарист ARCH ENEMY хвалит SLAYER
16 мар 2020 :
|
SLAYER и DIAMOND SUPPLY CO. выпускают линию одежды
11 фев 2020 :
|
Drum-cam от SLAYER
3 фев 2020 :
|
Гитарист LAMB Of GOD о решении SLAYER уйти
24 янв 2020 :
|
SLAYER предупреждают о фальшивых билетах
12 дек 2019 :
|
PHIL DEMMEL сказал, что отыграл первое шоу со SLAYER сразу после саундчека
3 дек 2019 :
|
GARY HOLT: «Истинная честь быть частью SLAYER»
3 дек 2019 :
|
Жена гитариста SLAYER: «На возвращение нет шансов»
3 дек 2019 :
|
Менеджер SLAYER: «Они вряд ли передумают»
2 дек 2019 :
|
SLAYER простились со зрителями
28 ноя 2019 :
|
Лимитированная серия гитар от SLAYER
26 ноя 2019 :
|
DAVE LOMBARDO: «Планы на финальный концерт SLAYER? Конечно... нет!»
12 ноя 2019 :
|
FRANK BELLO о решении SLAYER уйти
12 ноя 2019 :
|
Менеджер SLAYER: «Прощальный тур вовсе не означает конец»
11 ноя 2019 :
|
Видео с выступления SLAYER
8 ноя 2019 :
|
Видео с выступления SLAYER
7 ноя 2019 :
|
Видео полного выступления SLAYER
5 ноя 2019 :
|
DISTURBED, RAGE AGAINST THE MACHINE, LAMB OF GOD, ALTER BRIDGE воздают должное SLAYER
3 ноя 2019 :
|
Гитарист SLAYER о том, почему группа актуальна
31 окт 2019 :
|
Участники SLAYER обсуждают "Slayer: The Repentless Killogy"
10 окт 2019 :
|
Трейлер нового релиза SLAYER
9 окт 2019 :
|
Футболка SLAYER спровоцировала массовую скупку сувенирной продукции группы на десять миллионов долларов?
9 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления SLAYER
8 окт 2019 :
|
Концертный фильм SLAYER покажут в кинотеатрах
26 сен 2019 :
|
Фрагмент нового релиза SLAYER
19 сен 2019 :
|
Бывший барабанщик SLAYER: «Tom хотел уйти когда я ещё был в группе»
17 сен 2019 :
|
Новый релиз SLAYER выйдет осенью
5 авг 2019 :
|
SLAYER отыграли последний концерт в Европе
14 июн 2019 :
|
JASON MOMOA заявил, что встреча с «кумирами» из SLAYER и ANTHRAX стала исполнением «его детской мечты»
5 июн 2019 :
|
Гитарист SLAYER/EXODUS: «Почему рэп — музыкальная форма номер один в Америке»
27 май 2019 :
|
Видео с выступления SLAYER
24 май 2019 :
|
Умер оформитель альбомов SLAYER
16 май 2019 :
|
Видео с выступления SLAYER
9 апр 2019 :
|
SLAYER подали иск против исландского фестиваля SECRET SOLSTICE
21 мар 2019 :
|
DAVE LOMBARDO: «Я не слежу за SLAYER»
10 дек 2018 :
|
Видео с выступления SLAYER
7 дек 2018 :
|
Видео с выступления SLAYER
4 дек 2018 :
|
PHIL DEMMEL о выступлении со SLAYER
3 дек 2018 :
|
GARY HOLT пропустит концерты SLAYER, его заменит бывший гитарист MACHINE HEAD
12 ноя 2018 :
|
Видео полного выступления SLAYER
26 сен 2018 :
|
DAVE LOMBARDO: «Если Джефф Ханнеман был бы жив и оставался в SLAYER, он не захотел бы уходить»
5 сен 2018 :
|
Мультикамерная съемка с выступления SLAYER
29 авг 2018 :
|
Басист JUDAS PRIEST о решении SLAYER уйти
29 авг 2018 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH о решении SLAYER уйти
28 авг 2018 :
|
Вокалист MORBID ANGEL об уходе SLAYER
27 авг 2018 :
|
SLAYER продолжат прощаться и в 2019
1 авг 2018 :
|
Видео с выступления SLAYER
25 июн 2018 :
|
SLAYER сыграют финальное французское шоу на Hellfest
22 июн 2018 :
|
Видео с выступления SLAYER
15 июн 2018 :
|
Видео полного выступления SLAYER
7 июн 2018 :
|
SLAYER поздравили со днем SLAYER
5 июн 2018 :
|
Видео с выступления SLAYER
1 июн 2018 :
|
Фэн-видео с концерта SLAYER в Торонто
15 май 2018 :
|
SLAYER начали прощальный тур
11 май 2018 :
|
Даты европейских гастролей SLAYER
10 май 2018 :
|
SLAYER поедут в европейский тур с LAMB OF GOD, ANTHRAX и OBITUARY
9 май 2018 :
|
Рассказ о бокс-сете SLAYER
2 апр 2018 :
|
Гитарист SLAYER: «Последний тур будет главным туром этого лета»
29 мар 2018 :
|
Бокс-сет SLAYER выйдет летом
19 мар 2018 :
|
Вокалист MACHINE HEAD о решении SLAYER
24 фев 2018 :
|
История SLAYER в картинках
30 янв 2018 :
|
Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет
30 янв 2018 :
|
Барабанщик ANTHRAX знал заранее, что SLAYER собрались уходить
24 янв 2018 :
|
Жена гитариста SLAYER: «Да будет вам новая музыка от мужа»
23 янв 2018 :
|
SLAYER объявили даты тура по США
23 янв 2018 :
|
Лидер MEGADETH: «Надеюсь, будут еще шоу Big 4 до ухода SLAYER»
22 янв 2018 :
|
SLAYER собрались на покой?
28 ноя 2017 :
|
Съёмка исполнения барабанных партий барабанщиком SLAYER
15 сен 2017 :
|
Концертное видео SLAYER
25 авг 2017 :
|
Гитарист SLAYER хотел бы записать альбом в 2018 году
20 авг 2017 :
|
Лидер BEHEMOTH присоединился на сцене к SLAYER
17 авг 2017 :
|
SLAYER исполнили каверы LED ZEPPELIN и ZZ TOP во время саундчека
16 авг 2017 :
|
Гитарист SLAYER: «JUDAS PRIEST — мои герои»
7 авг 2017 :
|
SLAYER сняли шоу для DVD
7 авг 2017 :
|
Видео с выступления SLAYER
31 июл 2017 :
|
Видео с выступления SLAYER
28 июл 2017 :
|
SLAYER в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"
25 июл 2017 :
|
Вокалист SLAYER о Джеффе Ханнемане: «Я должен был больше ему помогать»
11 июл 2017 :
|
KERRY KING заявил, что SLAYER, возможно, выпустят новый альбом в 2018 году
27 июн 2017 :
|
Видео с выступления SLAYER
15 июн 2017 :
|
GARY HOLT готов писать для SLAYER
25 апр 2017 :
|
KERRY KING заверил поклонников, что SLAYER "на покой не собираются"
19 апр 2017 :
|
TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать альбомы
18 апр 2017 :
|
Вокалист SLAYER: «Америка превратилась в нацию нытиков»
25 фев 2017 :
|
RACHEL MADDOW извинилась перед SLAYER
31 янв 2017 :
|
Вышли носки SLAYER, MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN
30 янв 2017 :
|
Дочь вокалиста SLAYER защищает отца
30 янв 2017 :
|
Гитарист SLAYER о своем видении проблемы с фотографией группы и Трампа
26 янв 2017 :
|
SLAYER убрали фотографию с Трампом
23 янв 2017 :
|
Тур SLAYER вновь попал в заголовки новостей после речи Трампа
11 янв 2017 :
|
Первые страницы комикса от SLAYER
16 дек 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «С каждым новым альбомом всё сложнее составлять сет-лист»
7 ноя 2016 :
|
Новый мерчендайз SLAYER
25 окт 2016 :
|
PAUL BOSTAPH:«Я бы соврал, если бы сказал, что не чувствовал давления, возвращаясь в SLAYER»
17 окт 2016 :
|
Гитарист SLAYER готов к идеям гитариста SLAYER
22 сен 2016 :
|
Гитарист SLAYER не котирует сотрудничество ANTHRAX с PUBLIC ENEMY
22 сен 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «О конце не думаю»
20 сен 2016 :
|
Видео с выступления SLAYER
6 сен 2016 :
|
Новое видео SLAYER
2 сен 2016 :
|
Тизер нового клипа SLAYER
31 авг 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «Мы создали такую запись, какую хотели от нас услышать»
18 авг 2016 :
|
SLAYER на укулеле
15 авг 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «Шоу для меня не наркотик. Это работа, но она мне нравится»
4 авг 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «У Tom'a туманные планы насчёт группы»
1 авг 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «Мир далеко не рай»
29 июл 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «Дональд Трамп самый большой лжец из всех, кого я видел!»
23 июл 2016 :
|
Видео с выступления SLAYER
19 июл 2016 :
|
Видео с выступления SLAYER
18 июл 2016 :
|
Комиксы от SLAYER выйдут в этом году
11 июл 2016 :
|
SLAYER получили золото
9 июл 2016 :
|
Фронтмен SLAYER считает, что из металла нельзя вырасти
8 июл 2016 :
|
Вокалист SLAYER играет на мандолине
2 июл 2016 :
|
Новый сингл SLAYER увидел свет
29 июн 2016 :
|
Вокалист SLAYER включился в дебаты по поводу наличия оружия у населения
23 июн 2016 :
|
Видео с выступления SLAYER
16 июн 2016 :
|
Велосипеды от SLAYER доступны для предзаказа
12 июн 2016 :
|
Барабанщик SLAYER считает, что последний альбом группы "удался"
31 май 2016 :
|
Видео с выступления SLAYER
29 май 2016 :
|
Бывший барабанщик SLAYER до сих пор вспоминает Джеффа Ханнемана
11 май 2016 :
|
Велосипеды от SLAYER выйдут в октябре
2 май 2016 :
|
Гитарист SLAYER и EXODUS объяснил почему металлисты поют про всякую жуть
30 апр 2016 :
|
Соло от бывшего барабанщика SLAYER
3 апр 2016 :
|
Гитарист SLAYER/EXODUS на рестлинге
29 мар 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «Сыграть с METALLICA было важно»
24 мар 2016 :
|
Нынешний барабанщик SLAYER о бывшем барабанщике SLAYER
21 мар 2016 :
|
Гитарист SLAYER: "Нас любят за то, что мы играем одно и то же из года в год"
19 мар 2016 :
|
Гитарист SLAYER: "Cейчас мы хороши, как никогда!"
19 мар 2016 :
|
Фронтмен SLAYER считает, что JEFF HANNEMAN гордился бы их новым альбомом
16 мар 2016 :
|
Новое видео SLAYER
16 мар 2016 :
|
GARY HOLT готов сочинять новые песни для SLAYER
13 мар 2016 :
|
Барабанщик SLAYER о тщетности бытия
9 мар 2016 :
|
Гитарист SLAYER о PHILIP'e ANSELMO
4 мар 2016 :
|
Гитарист SLAYER о воинах клавиатуры и не только
3 мар 2016 :
|
Гитарист SLAYER: «IRON MAIDEN и METALLICA живут старыми заслугами»
14 фев 2016 :
|
Барабанщик SLAYER о будущем сет-листе
11 дек 2015 :
|
Гитарист SLAYER о событиях в Париже
7 дек 2015 :
|
KERRY KING: «Хэви-металл не отдаляет детей от родителей»
3 дек 2015 :
|
У гитариста SLAYER есть свитер группы
30 ноя 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Я удивлён, что террористам потребовалось столько времени, чтобы в их прицел попал рок-концерт»
26 ноя 2015 :
|
Видео с выступления SLAYER
11 ноя 2015 :
|
Классика SLAYER выйдет на виниле
29 окт 2015 :
|
KING DIAMOND и гитарист SLAYER о том, как оказались в мире тяжелого металла
26 окт 2015 :
|
SLAYER открыли европейский тур
21 окт 2015 :
|
Гитарист SLAYER показывает, как играть песни SLAYER
17 окт 2015 :
|
Пиво со вкусом SLAYER
2 окт 2015 :
|
Гитарист SLAYER готов к залу славы
2 окт 2015 :
|
Гитарист SLAYER о том, почему он бреет руки
30 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER о смене правил в NFL
28 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER о том, чего не хватает молодым группам
25 сен 2015 :
|
Вокалист SLAYER: «Наши фанаты просто безумны!»
25 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Самым сложным для меня было сказать Джеффу, что он не готов вернуться»
25 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER о продюсере альбома
25 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Не уверен, что есть смысл в новом альбоме METALLICA»
21 сен 2015 :
|
Успехи в чартах SLAYER
17 сен 2015 :
|
Фронтмен SLAYER защищает новый альбом группы
16 сен 2015 :
|
Рассказ о виниловой версии нового альбома SLAYER
15 сен 2015 :
|
Новое видео SLAYER — «настоящий сатанизм!»
11 сен 2015 :
|
Новое видео SLAYER
11 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «В интернете одни пуленепробиваемые гиганты»
9 сен 2015 :
|
Вокалист SLAYER о Dave'е Lombardo
8 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Это лучшая работа Paul'a!»
6 сен 2015 :
|
Фронтмен SLAYER не исключает записи сольного альбома
5 сен 2015 :
|
Новая песня SLAYER
4 сен 2015 :
|
По книге сестры вокалиста SLAYER снимут фильм
3 сен 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Наш старый лейбл нас просто не хотел»
1 сен 2015 :
|
Кавер-версия SLAYER от STATE OF THE FART
31 авг 2015 :
|
Новая песня SLAYER
28 авг 2015 :
|
Дэнни Трехо в новом клипе SLAYER
21 авг 2015 :
|
DAVE LOMBARDO о ранних днях SLAYER
20 авг 2015 :
|
Барабанщик SLAYER: «Я учился у Dave'a»
18 авг 2015 :
|
Музыканты SLAYER о продюсере нового альбома
13 авг 2015 :
|
PAUL BOSTAPH: «Для меня большая честь, что Джефф хотел видеть меня в SLAYER»
11 авг 2015 :
|
Вокалист SLAYER: «На Mayhem мы собирали столько же, сколько и выступая сольно»
11 авг 2015 :
|
Вокалист SLAYER о фестивале Mayhem
7 авг 2015 :
|
GARY HOLT об участии в SLAYER
5 авг 2015 :
|
Классика SLAYER исполнена «ручной имитацией выпуска газов»
3 авг 2015 :
|
Гитарист SLAYER о названии альбома
3 авг 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Сооснователь Mayhem совершил бизнес-самоубийство»
3 авг 2015 :
|
Гитарист SLAYER о том, как усидеть на двух стульях
30 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER о Грэмми и плохой посещаемости фестиваля Mayhem
29 июл 2015 :
|
Барабанщик SLAYER всегда платит за музыку
28 июл 2015 :
|
Вокалист JUNGLE ROT критикует гитариста SLAYER
27 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER о фестивале Mayhem: «Нужны таланты, чтобы люди понимали, на что они тратят деньги»
24 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Мои слова про GHOST вырваны из контекста»
23 июл 2015 :
|
Барабанщик SLAYER чувствовал пристутствие покойного коллеги в студии
23 июл 2015 :
|
Инструменты гитариста SLAYER выставлены на продажу
22 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Тот, кто занимался фестивалем Mayhem, совершил огромную ошибку»
22 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER раскритиковал слова организатора MAYHEM FESTIVAL
22 июл 2015 :
|
Барабанщик SLAYER о том, как Интернет изменил музыкальную индустрию
22 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER о вырванных из контекста фразах
21 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER предостерегает о вреде алкоголя
21 июл 2015 :
|
Барабанщик SLAYER о флаге Конфедерации
17 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Я всегда следил за Gary»
16 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Я в том возрасте, когда чаще бываешь на похоронах, чем на свадьбах»
14 июл 2015 :
|
Видео с выступления SLAYER
11 июл 2015 :
|
Барабанщик SLAYER: "интернет-критики так брутальны в своих комментариях!"
9 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER: "Это последняя версия группы"
8 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER: где новые гитарные герои хэви-металла?
7 июл 2015 :
|
SLAYER исполнили новые песни
5 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER о GHOST: "Мне нравится их образ, но я просто ненавижу их музыку"
5 июл 2015 :
|
PAUL BOSTAPH о возвращении в SLAYER: "Почему кто-то считает, что я не должен был этого делать?"
3 июл 2015 :
|
Гитарист SLAYER о новом альбоме: "Некоторые из этих песен — уже классика"
1 июл 2015 :
|
KERRY KING: "Одним из последних решений Джеффа было вернуть Paul'a в группу"
30 июн 2015 :
|
Гитарист SLAYER хочет сделать предложение GARY HOLT'y
30 июн 2015 :
|
Видео с выступления SLAYER
29 июн 2015 :
|
SLAYER исполнили новые песни
26 июн 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Я бы хотел, чтобы Gary Holt больше сочинял»
19 июн 2015 :
|
Новая песня SLAYER
18 июн 2015 :
|
Видео полного выступления SLAYER
17 июн 2015 :
|
Гитарист SLAYER не ощущает духа Джеффа: «Он кормит червей»
16 июн 2015 :
|
Обложка нового альбома SLAYER
11 июн 2015 :
|
Содержимое лимитированного издания альбома SLAYER
2 июн 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Путешествие — это лучшее и худшее из всех вещей, когда ты в группе»
2 июн 2015 :
|
Специальное издание нового альбома SLAYER
29 май 2015 :
|
SLAYER ушли с лейбла Rick'a Rubin'a после «оскорбительного предложения»
22 май 2015 :
|
Дата выхода нового альбома SLAYER
5 май 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Двери для возвращения DAVE'а LOMBARDO закрыты»
29 апр 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Наш новый альбом — "Reign In Blood" PAUL'a BOSTAPH'а»
28 апр 2015 :
|
Видео с выступления SLAYER
24 апр 2015 :
|
Вокалист SLAYER: «Смерть Джеффа нас сблизила»
16 апр 2015 :
|
Новая песня SLAYER
15 апр 2015 :
|
Новый сингл SLAYER выйдет в апреле
13 апр 2015 :
|
SLAYER завершили запись, 6 песен готовы для нового альбома
8 апр 2015 :
|
Гитарист SLAYER: «Никакого Джеффа на альбоме не будет»
29 мар 2015 :
|
В новом альбоме SLAYER будет песня, записанная еще при жизни JEFF'а HANNEMAN'а
7 мар 2015 :
|
DAVE LOMBARDO: "Если вы когда-нибудь увидите меня на одной сцене со SLAYER..."
1 мар 2015 :
|
DAVE LOMBARDO скучает по покойному гитаристу SLAYER
18 фев 2015 :
|
Новая песня SLAYER выйдет на виниле в апреле
6 фев 2015 :
|
GARY HOLT советует поклонникам SLAYER запастись вторыми штанами
1 фев 2015 :
|
Фронтмена SLAYER обидели агрессивные поклонники
23 янв 2015 :
|
Белые тапки от SLAYER
17 янв 2015 :
|
GARY HOLT уверяет, что "Implode" - это только цветочки с нового альбома SLAYER
28 дек 2014 :
|
DAVE LOMBARDO не исключает своего возвращения в SLAYER
17 дек 2014 :
|
Уродливый свитер от SLAYER
13 дек 2014 :
|
DAVE LOMBARDO устал от вопросов про SLAYER
7 дек 2014 :
|
DAVE LOMBARDO считает, что благодаря ему RICK RUBIN сотрудничал со SLAYER
6 дек 2014 :
|
SLAYER спасли бездомного котёнка
4 дек 2014 :
|
TOM ARAYA в восторге от нового альбома SLAYER
29 ноя 2014 :
|
Видео с выступления SLAYER
20 ноя 2014 :
|
По словам гитариста SLAYER, «группа почти завершила работу над альбомом»
19 ноя 2014 :
|
GoPro видео от SLAYER
17 ноя 2014 :
|
Видео полного выступления SLAYER
5 ноя 2014 :
|
Рассказ о машине SLAYER
31 окт 2014 :
|
SLAYER фанату: «Не продавай свою машину»
30 окт 2014 :
|
SLAYER вдохновили на создание автомобиля
26 окт 2014 :
|
DAVE LOMBARDO об использовании бренда SLAYER
22 окт 2014 :
|
KERRY KING рассказал о новом альбоме SLAYER
21 окт 2014 :
|
DAVE LOMBARDO 'за**ался' отвечать на вопросы о разрыве со SLAYER
19 окт 2014 :
|
Дети исполняют SLAYER, METALLICA
4 окт 2014 :
|
SLAYER на банджо
22 сен 2014 :
|
DAVE LOMBARDO: «Новый альбом SLAYER не предложит ничего нового»
12 сен 2014 :
|
DAVE LOMBARDO: «Я работал над всеми песнями из нового альбома SLAYER»
11 сен 2014 :
|
SLAYER: видео из студии
9 сен 2014 :
|
Барабанщик SLAYER готовится к записи
2 сен 2014 :
|
SLAYER в студии
28 авг 2014 :
|
DAVE LOMBARDO: «Я не вернусь в SLAYER»
27 авг 2014 :
|
SLAYER вернулись в студию
25 авг 2014 :
|
DAVE LOMBARDO «не планирует» возвращаться в SLAYER
22 авг 2014 :
|
Бывший барабанщик SLAYER: «Нынешний состав потерял определённую магию»
18 авг 2014 :
|
Видео полного выступления SLAYER
13 авг 2014 :
|
Видео с выступления SLAYER
9 авг 2014 :
|
Гитарист SLAYER «гордится» новым материалом
4 авг 2014 :
|
Профессиональное видео c выступления SLAYER
23 июл 2014 :
|
Депутат Виталий Милонов заявил о недопустимости использования сатанинской символики на концерте SLAYER
16 июл 2014 :
|
SLAYER исполнили новую песню
8 июл 2014 :
|
Организаторы отменили выступление SLAYER в Нижнем Новгороде
5 июл 2014 :
|
Видео с выступления SLAYER
21 июн 2014 :
|
SLAYER исполнили новую песню
2 июн 2014 :
|
Видео с выступления SLAYER
27 май 2014 :
|
SLAYER на банджо
27 май 2014 :
|
Видео с выступления SLAYER
14 май 2014 :
|
SLAYER на укулеле
11 май 2014 :
|
SLAYER открыли новый тур
24 апр 2014 :
|
Новая песня SLAYER
25 фев 2014 :
|
Очки от SLAYER
17 фев 2014 :
|
Бывший барабанщик SLAYER «шокирован неявкой ARAYA'и» и «самолюбованием KING'a» на поминках Ханнемана
8 фев 2014 :
|
Дорожную развязку в Польше назовут в честь гитариста SLAYER
30 янв 2014 :
|
Музыканты SHADOWS FALL, MALEVOLENT CREATION, Ex-HATE ETERNAL воздали должное гитаристу SLAYER
5 янв 2014 :
|
Альбомы SLAYER на виниле
21 дек 2013 :
|
Рождественские свитера от SLAYER, MOTÖRHEAD и ANTHRAX
21 ноя 2013 :
|
KERRY KING: 'DAVE LOMBARDO сам испоганил себе жизнь'
19 ноя 2013 :
|
TOM ARAYA: «SLAYER будет жить вечно»
16 ноя 2013 :
|
Гитарист SLAYER о Джеффе и виниловых переизданиях
15 ноя 2013 :
|
TOM ARAYA: 'Новые концерты 'Большой Четвёрки' вряд ли состоятся из-за METALLICA'
10 ноя 2013 :
|
PAUL BOSTAPH: 'Вернувшись в SLAYER, я вернулся домой'
8 ноя 2013 :
|
KERRY KING о будущем SLAYER: 'Такой же бизнес, как и раньше, просто одним членом группы стало меньше'
6 ноя 2013 :
|
TOM ARAYA о смене барабанщика в SLAYER
6 ноя 2013 :
|
Альбомы SLAYER выйдут на виниле
3 ноя 2013 :
|
KERRY KING рассказал о новом альбоме SLAYER
29 окт 2013 :
|
TOM ARAYA о будущем SLAYER
27 окт 2013 :
|
SLAYER открыли североамериканский тур
20 окт 2013 :
|
GARY HOLT: 'Похоже на то, что я запишу соло для нового альбома SLAYER'
10 окт 2013 :
|
TOM ARAYA надеется, что в новый альбом SLAYER войдут последние сочинения JEFF'a HANNEMAN'a
9 окт 2013 :
|
Видео полного концерта SLAYER
27 сен 2013 :
|
SLAYER «определённо работают над новыми песнями»
23 сен 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления SLAYER
4 сен 2013 :
|
SLAYER планируют студийную работу
12 авг 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления SLAYER
8 авг 2013 :
|
SLAYER выступили в шведском парке
6 авг 2013 :
|
SLAYER на RESURRECTION FEST
22 июл 2013 :
|
Ресторан в стиле SLAYER открылся в Японии
17 июл 2013 :
|
Видео с выступления SLAYER
12 июл 2013 :
|
Первое фото турового состава SLAYER
9 июл 2013 :
|
KERRY KING: 'Из трёх классических дисков SLAYER, 'South Of Heaven' - мой самый нелюбимый'
2 июл 2013 :
|
PHILIP ANSELMO и SLAYER исполнили PANTERA
29 июн 2013 :
|
KERRY KING: «JEFF HANNEMAN никогда не был моим лучшим другом»
27 июн 2013 :
|
По словам TOM'a ARAYA, перед смертью JEFF HANNEMAN сочинял новые песни для SLAYER
26 июн 2013 :
|
Видео с выступления SLAYER
25 июн 2013 :
|
Видео с выступления SLAYER
24 июн 2013 :
|
Участники SLAYER о покойном гитаристе и о будущем группы
20 июн 2013 :
|
Жена Джеффа Ханнемана рассказала о болезни покойного мужа
16 июн 2013 :
|
KERRY KING: 'SLAYER не умер'
15 июн 2013 :
|
Видео с выступления SLAYER
10 июн 2013 :
|
Президент Metal Blade о гитаристе SLAYER
7 июн 2013 :
|
Видео с выступления SLAYER
7 июн 2013 :
|
Вокалист AT THE GATES о гитаристе SLAYER
6 июн 2013 :
|
SLAYER впервые выступили в "обновленном" составе
5 июн 2013 :
|
GARY HOLT о гитаристе SLAYER
5 июн 2013 :
|
Басист CANNIBAL CORPSE о гитаристе SLAYER
5 июн 2013 :
|
Лидер BEHEMOTH о гитаристе SLAYER
31 май 2013 :
|
DAVE LOMBARDO узнал из Интернета о том, что не поедет в европейский тур со SLAYER
31 май 2013 :
|
SLAYER нашли барабанщика
30 май 2013 :
|
Гитарист FORBIDDEN о гитаристе SLAYER
29 май 2013 :
|
Вокалист SODOM о гитаристе SLAYER
28 май 2013 :
|
Видео с памятного мероприятия в честь гитариста SLAYER
24 май 2013 :
|
Видео с памятного мероприятия в честь гитариста SLAYER
23 май 2013 :
|
SLAYER — поклонникам: «Игнорируйте WESTBORO BAPTIST CHURCH»
19 май 2013 :
|
Фронтмен METALLICA о гитаристе SLAYER
18 май 2013 :
|
Интервью с гитаристом SLAYER 2009 года
17 май 2013 :
|
WESTBORO BAPTIST CHURCH будет пикетировать мероприятие в честь гитариста SLAYER
16 май 2013 :
|
Мероприятие в честь гитариста SLAYER пройдет в Лос-Анджелесе
15 май 2013 :
|
Бывший гитарист IN FLAMES о гитаристе SLAYER
12 май 2013 :
|
SLASH о Джеффе Ханнемане
10 май 2013 :
|
Официальная причина смерти гитариста SLAYER
10 май 2013 :
|
Гитарист MEGADETH о Джеффе Ханнемане
10 май 2013 :
|
Гитарист ANTHRAX о Джеффе Ханнемане
10 май 2013 :
|
LOMBARDO о Джеффе Ханнемане
10 май 2013 :
|
KING и ARAYA из SLAYER предлагают "пошуметь" в честь Джеффа
9 май 2013 :
|
За день до смерти гитариста SLAYER DAVE LOMBARDO рассуждал о подобной возможности в интервью
8 май 2013 :
|
PHILIP ANSELMO поговорил с DAVID'ом ELLEFSON'ом, ZAKK'ом WYLDE'ом о гитаристе SLAYER
8 май 2013 :
|
Гитарист TESTAMENT о Джеффе Ханнемане
7 май 2013 :
|
Эксперты высказывают сомнения в том, что гитариста SLAYER погубил укус паука
7 май 2013 :
|
LOS ANGELES KINGS почтили память гитариста SLAYER
7 май 2013 :
|
Вокалистка ARCH ENEMYо Джеффе Ханнемане
7 май 2013 :
|
Вокалист KREATOR о Джеффе Ханнемане
7 май 2013 :
|
Участники METALLICA, MEGADETH, TESTAMENT, ANTHRAX, PANTERA о Джеффе Ханнемане
6 май 2013 :
|
Вокалист AMORPHIS шокирован смертью гитариста SLAYER
6 май 2013 :
|
Баптисткая церковь планирует исполнить пародийную версию "Crazy Train" на похоронах гитариста SLAYER
6 май 2013 :
|
Барабанщик ANTHRAX о Джеффе Ханнемане
5 май 2013 :
|
Музыканты METALLICA о Джеффе Ханнемане
4 май 2013 :
|
Барабанщик SLAYER о Джеффе Ханнемане
4 май 2013 :
|
GARY HOLT о смерти Джеффа Ханнемана
4 май 2013 :
|
Гитарист SLAYER воздал должное Джеффу Ханнеману
4 май 2013 :
|
Вокалист MACHINE HEAD о Джеффе Ханнемане
4 май 2013 :
|
PHILIP ANSELMO, LEMMY, ROB ZOMBIE, COREY TAYLOR о Джеффе Ханнемане
4 май 2013 :
|
Гитарист FEAR FACTORY о Джеффе Ханнемане
4 май 2013 :
|
Баптисткая церковь считает, что гитариста SLAYER умертвил сам Бог
3 май 2013 :
|
Участники METALLICA, DISTURBED, TESTAMENT, SLASH о смерти Джеффа Ханнемана
3 май 2013 :
|
Лидер MEGADETH о смерти Джеффа Ханнемана
3 май 2013 :
|
Барабанщик TOURNIQUET о смерти Джеффа Ханнемана
3 май 2013 :
|
Умер гитарист SLAYER
19 апр 2013 :
|
DAVE LOMBARDO не знает, вернётся ли в SLAYER
11 апр 2013 :
|
SLAYER: Tom Araya заверяет, что Jeff Hanneman остаётся членом группы
1 апр 2013 :
|
Гитарист EXODUS о игре со SLAYER
25 мар 2013 :
|
KERRY KING не возражает если GARY HOLT так и останется гитаристом SLAYER
24 мар 2013 :
|
LICH KING предложили барабанщику SLAYER место в их группе
17 мар 2013 :
|
Почему фронтмен SLAYER улыбается на концертах
16 мар 2013 :
|
Jon Dette: «Ощущалось какое-то волшебство, когда я был на сцене со SLAYER»
9 мар 2013 :
|
SLAYER вместе с JON'ом DETTE, GARY HOLT'ом
7 мар 2013 :
|
SLAYER вместе с JON'ом DETTE, GARY HOLT'ом
5 мар 2013 :
|
Барабанщик SLAYER благодарит за поддержку
2 мар 2013 :
|
Гитарист SLAYER: ""Печально, что Dave не играет сейчас с нами"
27 фев 2013 :
|
JON DETTE: «Вновь быть частью истории SLAYER просто прекрасно!»
25 фев 2013 :
|
SLAYER вместе с JON'ом DETTE, GARY HOLT'ом: Видео полного концерта
24 фев 2013 :
|
SLAYER вместе с JON'ом DETTE, GARY HOLT'ом
24 фев 2013 :
|
Вокалист SLAYER "очень рад" вновь выступать с JON'ом DETTE
24 фев 2013 :
|
Новый сессионный барабанщик SLAYER: BENANTE и LOMBARDO оказали на меня самое большое влияние
22 фев 2013 :
|
SLAYER о ситуации с Lombardo
21 фев 2013 :
|
Музыканты о ситуации в SLAYER
21 фев 2013 :
|
SLAYER нашли барабанщика для концертов в Австралии
21 фев 2013 :
|
SLAYER хотят уволить DAVE'a LOMBARDO?
20 фев 2013 :
|
Гитарист SLAYER: " Мы не знаем когда Jeff снова сможет играть на гитаре”
13 фев 2013 :
|
Классика SLAYER как саундтрек к свадьбе
28 янв 2013 :
|
Гитарист SLAYER: "Мне кажется, что нынешние молодые группы слишком много о себе думают"
7 янв 2013 :
|
Песня SLAYER вошла в 200 лучших в Голландии
6 янв 2013 :
|
Барабанщик SLAYER выступил с METALACHI
21 ноя 2012 :
|
Рождественский свитер от SLAYER
22 окт 2012 :
|
SLAYER впервые выступили в Индии
20 окт 2012 :
|
Гитарист SLAYER: «Я не предполагал, что мы просуществуем 30 лет»
27 авг 2012 :
|
Рассказ о красном вине SLAYER
26 авг 2012 :
|
Гитарист SLAYER сказал, что отсутствие Jeff'a Hanneman'a не тормозит запись
11 авг 2012 :
|
Колыбельные SLAYER выйдут в августе
20 июл 2012 :
|
Фронтмен SLAYER «ждёт не дождётся» возвращения Jeff’а Hanneman’а
15 июл 2012 :
|
Видео с выступления SLAYER
14 июл 2012 :
|
Вокалист SLAYER о фронтмене LAMB OF GOD
10 июл 2012 :
|
Гитарист SLAYER говорит, что процесс завершения альбома будет быстрым
2 июл 2012 :
|
SLAYER исполнили кавер-версию песни EXODUS
26 июн 2012 :
|
Барабанщик SLAYER: «Как я сломал свою ногу»
16 июн 2012 :
|
Видео с выступления SLAYER
14 июн 2012 :
|
Гитарист SLAYER сказал, что две новые песни полностью записаны
6 июн 2012 :
|
Видео с выступления SLAYER
1 июн 2012 :
|
Гитарист SLAYER выбирает любимый трек BLACK SABBATH
31 май 2012 :
|
SLAYER завершают работу над двумя песнями
20 май 2012 :
|
SLAYER записавают вокал для двух песен
12 май 2012 :
|
Dave Lombardo (SLAYER) сказал, что группа находится «на пике формы» и готова к исполнению альбома "Reign In Blood" целиком
2 май 2012 :
|
Jeff Hanneman не поедет в европейский тур SLAYER
1 май 2012 :
|
Барабанщик SLAYER показал новую установку
23 апр 2012 :
|
Гитарист SLAYER о новом альбоме
20 апр 2012 :
|
Барабанщик SLAYER сообщил, что группа выпустит ЕР до 'Rockstar Energy Drink Mayhem Festival'
7 апр 2012 :
|
Вино от SLAYER
2 апр 2012 :
|
Гитарист SLAYER: "Вчера мир потерял отличного человека"
1 апр 2012 :
|
Умер техник гитариста SLAYER
30 мар 2012 :
|
Ранее неопубликованное интервью SLAYER 1983 года
29 мар 2012 :
|
Барабанщик SLAYER: «Для следующего альбома уже написаны девять песен»
21 фев 2012 :
|
Кольцо от SLAYER
17 фев 2012 :
|
Фронтмен SLAYER: «METALLICA перестаралась в попытке стать чересчур крутыми»
15 фев 2012 :
|
У SLAYER готово семь песен
12 фев 2012 :
|
Конфеты от SLAYER
6 фев 2012 :
|
Мотоциклетный шлем с автографами SLAYER
6 фев 2012 :
|
Гитарист SLAYER говорит, что песни с нового альбома «звучат очень свежо и энергично»
22 дек 2011 :
|
Гитарист SLAYER сомневается, что будут еще шоу "Big 4"
15 дек 2011 :
|
Гитарист SLAYER Jeff Hanneman: «Я был на волосок от смерти»
20 ноя 2011 :
|
SLAYER работают над новым материалом
9 ноя 2011 :
|
SLAYER целиком сыграют "Reign In Blood"
27 авг 2011 :
|
Презервативы от SLAYER
27 июл 2011 :
|
Фронтмэн SLAYER: «За тридцать лет у нас сложилась преданная аудитория»
13 июл 2011 :
|
Видео всего выступления SLAYER
6 июл 2011 :
|
DAVE LOMBARDO о неучастии в джеме 'Big 4'
6 июл 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления SLAYER
4 июл 2011 :
|
KERRY KING о неучастии в джеме 'Big 4'
5 июн 2011 :
|
Фронтмен SLAYER получил ключи от города
2 июн 2011 :
|
Фронтмен SLAYER получил ключи от города
1 июн 2011 :
|
SLAYER не будут записываться без Jeff'a Hanneman'a
24 май 2011 :
|
JEFF HANNEMAN пропустит новый тур SLAYER?
23 апр 2011 :
|
KERRY KING о возвращении JEFF'a HANNEMAN'a
22 апр 2011 :
|
Гитарист KERRY KING (SLAYER): «Мы до сих пор создаём хорошую и уместную музыку»
22 апр 2011 :
|
Гитарист EXODUS выступит со SLAYER на шоу "Большой четверки"
8 апр 2011 :
|
SLAYER отыграли первое шоу с гитаристом CANNIBAL CORPSE: Видео
30 мар 2011 :
|
Гитарист CANNIBAL CORPSE заменит гитариста EXODUS в SLAYER
18 мар 2011 :
|
KERRY KING из SLAYER: Играть с оркестром ― все равно что мастурбировать
15 мар 2011 :
|
У гитариста SLAYER появился официальный китайский болванчик
14 мар 2011 :
|
MEGADETH и SLAYER открыли европейское турне
13 мар 2011 :
|
GARY HOLT приедет в Россию со SLAYER
5 мар 2011 :
|
SLAYER вернулись на сцену
2 мар 2011 :
|
Фронтмен SLAYER: "Я чувствую себя намного лучше"
1 мар 2011 :
|
Жена фронтмена SLAYER заявила, что он «страдает от головокружения»
27 фев 2011 :
|
Фронтмен SLAYER попал в больницу
17 фев 2011 :
|
GARY HOLT о своем участии в концертах SLAYER
16 фев 2011 :
|
SLAYER нашли гитариста на замену
15 фев 2011 :
|
Гитарист SLAYER перенес операцию на руке
22 дек 2010 :
|
Фронтмен SLAYER покончил с хэдбенгингом
18 дек 2010 :
|
SLAYER, MEGADETH в европейском туре
3 дек 2010 :
|
Фронтмен SLAYER о номинации на Грэмми
27 окт 2010 :
|
Новый сингл SLAYER выйдет в ноябре
2 сен 2010 :
|
Все барабанщики SLAYER
20 авг 2010 :
|
Ударник SLAYER запишет саундтрэк к фильму про сноуборд
19 авг 2010 :
|
LOMBARDO из SLAYER: "Я должен делать то, что требует напряжения"
18 авг 2010 :
|
Гитарист SLAYER: «Я думаю, что наша карьера похожа на карьеру AC/DC»
16 авг 2010 :
|
Новый бокс-сет от SLAYER
4 авг 2010 :
|
Ударник SLAYER о новых поклонниках и общении с MEGADETH
30 июл 2010 :
|
Kerry King хочет выступить с 'большой четверкой' везде
23 июл 2010 :
|
Барабанщик SLAYER о победительнице Евровидения
12 июл 2010 :
|
Классическая видеозапись SLAYER выйдет на DVD
8 июл 2010 :
|
Ударник SLAYER и гитарист ANTHRAX надеются на то, что выступления Большой 4-ки продолжатся.
27 июн 2010 :
|
Профессиональные съемки с выступления SLAYER
21 июн 2010 :
|
Видео SLAYER с Rock Am Ring
17 июн 2010 :
|
Новое видео SLAYER
11 июн 2010 :
|
Онлайн-выступление SLAYER
7 июн 2010 :
|
Концерт SLAYER в Лондоне был приостановлен в связи с ранением фэна
24 май 2010 :
|
Гитарист SLAYER о DIO
14 апр 2010 :
|
Новое видео SLAYER
14 янв 2010 :
|
SLAYER: «Сохраните ваши билеты»
10 янв 2010 :
|
SLAYER отменяет запланированные концерты из-за проблем с позвоночником у Tom'a Araya
27 ноя 2009 :
|
Kerry King (SLAYER): «Необходимо подражать своим героям, чтобы помочь себе определить, кем тебе следует стать»
21 окт 2009 :
|
Семплы нового альбома SLAYER
21 окт 2009 :
|
Подарочное издание "World Painted Blood" SLAYER будет содержать краткую версию видео "Playing With Dolls Horror"
20 окт 2009 :
|
Dave Lombardo работает над сольным альбомом
12 окт 2009 :
|
Лимитированный сингл SLAYER выйдет в Англии
28 сен 2009 :
|
Новая песня SLAYER
15 сен 2009 :
|
Обложка нового альбома SLAYER
4 сен 2009 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH и ANTHRAX поедут в совместный тур?
3 сен 2009 :
|
Новый альбом SLAYER выйдет в ноябре
31 авг 2009 :
|
Японское издание нового диска SLAYER выйдет с DVD
26 авг 2009 :
|
Трек-лист нового альбома SLAYER
16 авг 2009 :
|
Dave Lombardo: новый альбом выйдет в октябре
4 авг 2009 :
|
DAVE LOMBARDO: «Даже в 43 я всё ещё в форме, как хорошо смазанный механизм»
30 июл 2009 :
|
Гитарист SLAYER: «Я просто поражён глупостью выступлений KILLSWITCH ENGAGE»
28 июл 2009 :
|
Новый сингл SLAYER в сети
28 июл 2009 :
|
DAVE LOMBARDO: «Могу представить себя, играющего спид-металл, в 75 лет»
30 июн 2009 :
|
Названия новых песен SLAYER
5 июн 2009 :
|
Объявлено название нового альбома SLAYER
10 май 2009 :
|
SLAYER заканчивают запись альбома
21 апр 2009 :
|
В студии со SLAYER
23 мар 2009 :
|
Фронтмен SLAYER о новом альбоме
26 май 2008 :
|
Последний отрывок из биографии SLAYER в сети
17 май 2008 :
|
Московский концерт SLAYER перенесен на ноябрь (дополнение)
12 май 2008 :
|
Концерт SLAYER перенесен на ноябрь
13 мар 2008 :
|
SLAYER снова едут в Россию!
15 фев 2008 :
|
Фронтмен SLAYER по поводу награждения Grammy: "Похоже, мы теперь часть бизнеса"
16 авг 2007 :
|
Гитарист SLAYER сообщил о начале работы над новым альбомом
24 июл 2007 :
|
Переиздание бэк-каталога SLAYER
12 июл 2007 :
|
Подробности о переиздании альбома SLAYER 'Christ Illusion'
10 июн 2007 :
|
Выходит первая биография SLAYER
24 фев 2007 :
|
SLAYER получили награду в категории 'Best Metal Performance'
25 окт 2006 :
|
Сингл SLAYER "Eyes Of The Insane" выйдет в ноябре
14 авг 2006 :
|
Начинает вещание новая радиостанция AOL RADIO "All SLAYER"
5 авг 2006 :
|
SLAYER снимут видео "Eyes Of The Insane"
15 июн 2006 :
|
Окончательный вариант обложки нового альбома SLAYER в сети
10 июн 2006 :
|
Все детали о новом альбоме SLAYER
4 июн 2006 :
|
Подробности о новом альбоме SLAYER
1 июн 2006 :
|
Опубликован фрагмент трека с нового альбома SLAYER
27 май 2006 :
|
SLAYER: Kerry King о новом альбоме группы
17 апр 2006 :
|
SLAYER завершают работу над новым альбомом
9 мар 2006 :
|
SLAYER: подробности о новом альбоме и концертах
6 дек 2005 :
|
SLAYER готовят новый альбом
12 июл 2005 :
|
Гитарист SLAYER проведет мастер-класс
4 окт 2002 :
|
Гитарист SLAYER о CHIMAIRA
