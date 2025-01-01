сегодня



Бывшему вокалисту I PREVAIL не дают выпустить сольный материал



BRIAN BURKHEISER опубликовал следующее сообщение:



«Из-за неразрешенного спора с моей бывшей группой I PREVIOUS мне не дают выпустить мою песню "Phases", а также другую новую музыку.



Я глубоко разочарован, но я делаю все, что в моих силах, чтобы продвинуть дело вперед.



Я хочу поблагодарить свою семью, друзей и, самое главное, моих поклонников за их неизменную поддержку!»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 39

