Новости
Helstar

26 авг 2025 : 		 Новый альбом HELSTAR выйдет осенью

18 мар 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HELSTAR

10 фев 2021 : 		 Новая песня HELSTAR

15 янв 2021 : 		 Новая песня HELSTAR

10 янв 2021 : 		 Новый альбом HELSTAR выйдет зимой

19 авг 2020 : 		 Новое видео HELSTAR

30 июл 2020 : 		 HELSTAR записали кавер-версию BLACK SABBATH

9 апр 2020 : 		 HELSTAR на MASSACRE RECORDS

9 июн 2017 : 		 Новое видео HELSTAR

11 апр 2016 : 		 Новый сингл HELSTAR

1 апр 2016 : 		 Новый альбом HELSTAR выйдет в этом году

16 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома HELSTAR

15 мар 2014 : 		 Новая песня HELSTAR

22 янв 2014 : 		 Новый альбом HELSTAR выйдет в апреле

26 июн 2013 : 		 У HELSTAR готовы восемь песен

22 сен 2012 : 		 HELSTAR начали работу над новым материалом

6 сен 2012 : 		 Фрагмент нового DVD HELSTAR

26 июл 2012 : 		 Трек-лист юбилейного релиза HELSTAR

23 июл 2012 : 		 Концертный релиз HELSTAR выйдет в августе

29 мар 2012 : 		 HELSTAR планируют юбилейный релиз

4 янв 2012 : 		 HELSTAR снимут юбилейный концерт для DVD

11 сен 2011 : 		 Видео полного концерта HELSTAR

4 июл 2011 : 		 О здоровье басиста HELSTAR

9 сен 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома HELSTAR

27 май 2010 : 		 Бокс-сет HELSTAR выйдет в июле

10 фев 2010 : 		 HELSTAR объявили нового ударника
Новый альбом HELSTAR выйдет осенью



HELSTAR выпустят новую работу, получившую название "The Devil's Masquerade", 12 сентября на Massacre Records. Альбом будет доступен на виниле разных цветов, в цифровом варианте и лимитированном mediabook'e:

01. Avernus
02. The Devil's Masquerade
03. Stygian Miracles
04. Carcass For A King
05. The Staff Of Truth
06. Seek Out Your Sins
07. The Haunting Mirror
08. The Black Wall
09. Suerte De Muleta
10. I Am The Way

James Rivera: «Все, что я могу сказать, это то, что этот альбом — воплощение мечты каждого фаната HELSTAR. Мы с Larry вернулись к старым добрым временам, вы сможете почувствовать эту энергию с самого первого трека. Мы взяли быка за рога, и нам не терпится, чтобы все испытали на себе волшебство, которое мы всегда создавали».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
