|
|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Новый альбом HELSTAR выйдет осенью
HELSTAR выпустят новую работу, получившую название "The Devil's Masquerade", 12 сентября на Massacre Records. Альбом будет доступен на виниле разных цветов, в цифровом варианте и лимитированном mediabook'e:
01. Avernus
02. The Devil's Masquerade
03. Stygian Miracles
04. Carcass For A King
05. The Staff Of Truth
06. Seek Out Your Sins
07. The Haunting Mirror
08. The Black Wall
09. Suerte De Muleta
10. I Am The Way
James Rivera: «Все, что я могу сказать, это то, что этот альбом — воплощение мечты каждого фаната HELSTAR. Мы с Larry вернулись к старым добрым временам, вы сможете почувствовать эту энергию с самого первого трека. Мы взяли быка за рога, и нам не терпится, чтобы все испытали на себе волшебство, которое мы всегда создавали».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет