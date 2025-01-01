сегодня



Новый альбом HELSTAR выйдет осенью



HELSTAR выпустят новую работу, получившую название "The Devil's Masquerade", 12 сентября на Massacre Records. Альбом будет доступен на виниле разных цветов, в цифровом варианте и лимитированном mediabook'e:



01. Avernus

02. The Devil's Masquerade

03. Stygian Miracles

04. Carcass For A King

05. The Staff Of Truth

06. Seek Out Your Sins

07. The Haunting Mirror

08. The Black Wall

09. Suerte De Muleta

10. I Am The Way



James Rivera: «Все, что я могу сказать, это то, что этот альбом — воплощение мечты каждого фаната HELSTAR. Мы с Larry вернулись к старым добрым временам, вы сможете почувствовать эту энергию с самого первого трека. Мы взяли быка за рога, и нам не терпится, чтобы все испытали на себе волшебство, которое мы всегда создавали».







