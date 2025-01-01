Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
The Vintage Caravan

26 авг 2025 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

22 июл 2025 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

24 июн 2025 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

14 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE VINTAGE CARAVAN

9 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления THE VINTAGE CARAVAN

12 окт 2023 : 		 Концертное видео THE VINTAGE CARAVAN

7 сен 2023 : 		 Концертное видео THE VINTAGE CARAVAN

12 сен 2022 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

13 май 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

14 апр 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

10 мар 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

3 мар 2021 : 		 Обучающее видео от THE VINTAGE CARAVAN

3 фев 2021 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

16 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE VINTAGE CARAVAN

6 апр 2020 : 		 THE VINTAGE CARAVAN на Napalm Records

11 апр 2019 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

15 фев 2019 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от THE VINTAGE CARAVAN

3 окт 2018 : 		 Акустическое видео THE VINTAGE CARAVAN

30 сен 2018 : 		 THE VINTAGE CARAVAN исполнили блюзовую классику

31 авг 2018 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN

15 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

3 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE VINTAGE CARAVAN

29 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

20 июл 2018 : 		 Трейлер к новому альбому THE VINTAGE CARAVAN

1 июл 2018 : 		 Новая песня THE VINTAGE CARAVAN

4 фев 2016 : 		 Новое видео THE VINTAGE CARAVAN
Новое видео THE VINTAGE CARAVAN



Crossroads, новое видео THE VINTAGE CARAVAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Portals, выход которого намечен на 26 сентября на Napalm Records.




просмотров: 89

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом