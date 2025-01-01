Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Hooded Menace

*



26 авг 2025 : 		 Новая песня HOODED MENACE

5 авг 2025 : 		 Новое видео HOODED MENACE

17 мар 2023 : 		 HOODED MENACE остались на Season Of Mist

27 авг 2021 : 		 Новый альбом HOODED MENACE доступен для прослушивания

29 июл 2021 : 		 Новая песня HOODED MENACE

24 июн 2021 : 		 Новая песня HOODED MENACE

5 ноя 2020 : 		 HOODED MENACE в студии

31 янв 2018 : 		 Новый альбом HOODED MENACE доступен для прослушивания

27 окт 2015 : 		 Новый альбом HOODED MENACE доступен для прослушивания

12 окт 2015 : 		 Новая песня HOODED MENACE

28 авг 2015 : 		 Новый альбом HOODED MENACE выйдет в октябре

12 мар 2015 : 		 HOODED MENACE готовы к студийной работе

26 ноя 2014 : 		 Сборник синглов HOODED MENACE выйдет в декабре

1 окт 2012 : 		 Новое видео HOODED MENACE

12 сен 2012 : 		 Новая песня HOODED MENACE

6 сен 2012 : 		 Семплы новых песен HOODED MENACE

25 авг 2012 : 		 Видео с текстом от HOODED MENACE

25 июл 2012 : 		 Новая песня HOODED MENACE

22 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома HOODED MENACE

25 июн 2011 : 		 HOODED MENACE на RELAPSE RECORDS

27 янв 2010 : 		 HOODED MENACE завершили запись нового альбома
| - |

|||| сегодня

Новая песня HOODED MENACE



zoom
Pale Masquerade, новая песня HOODED MENACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Lachrymose Monuments of Obscuration, релиз которого намечен на третье октября.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 88

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом