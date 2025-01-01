сегодня



Новое видео MåNEGARM



En blodvittneskrans, новое видео MANEGARM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Edsvuren, релиз которого намечен на 29 августа:



01. I skogsfruns famn (feat. Lea Grawsiö Lindström)

02. Lögrinns värn

03. En blodvittneskrans

04. Rodhins hav (feat. Ellinor Videfors)

05. Till gudars följe

06. En nidings dåd

07. Hör mitt kall

08. I runor ristades orden (feat. Ellinor Videfors)

09. Skild från hugen (feat. Ellinor Videfors)

10. Likgökens fest

11. Edsvuren (feat. Liv Hope Lenard)

12. Ofredsfylgjor13. As long as winds will blow – Falkenback Cover (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)

14. Flight of Icarus – Iron Maiden Cover (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)

15. Hear my call – English version of Hör mitt kall (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)

16. Ulvhjärtat – Exclusive piano Version (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)







