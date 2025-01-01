Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Новости
TOP5
26 авг 2025 : 		 Новое видео FM

6 авг 2025 : 		 Новое видео FM

5 июл 2025 : 		 Новое видео FM

6 май 2024 : 		 Новое видео FM

13 апр 2024 : 		 Новое видео FM

7 мар 2024 : 		 Новое видео FM

19 мар 2022 : 		 Новое видео FM

25 фев 2022 : 		 Новое видео FM

26 янв 2022 : 		 Новое видео FM

11 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза FM

18 мар 2021 : 		 Концертное видео FM

26 фев 2021 : 		 Концертное видео FM

29 янв 2021 : 		 Концертный альбом FM выйдет весной

26 май 2020 : 		 Видео с текстом от FM

17 апр 2020 : 		 Новое видео FM

20 мар 2020 : 		 Новое видео FM

18 янв 2019 : 		 Концертное видео FM

19 ноя 2018 : 		 Концертное видео FM

2 ноя 2018 : 		 Новая песня FM

15 мар 2018 : 		 Новое видео FM

14 мар 2018 : 		 Новая песня FM

2 фев 2018 : 		 Новая песня FM

18 окт 2016 : 		 Новая песня FM

6 окт 2016 : 		 Новая песня FM

29 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома FM

12 сен 2016 : 		 Новый релиз FM выйдет осенью
Новое видео FM



"Just Walk Away", новое видео FM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Brotherhood", релиз которого намечен на пятое сентября на Frontiers Music Srl:

01. Do You Mean It (3.54)
02. Living On The Run (4.19)
03. Coming For You (4.11)
04. Raised On The Wrong Side (4.50)
05. Love Comes To All (3.51)
06. Just Walk Away (6.08)
07. Don't Call It Love (5.00)
08. Time Waits For No One (4.59)
09. Because Of You (4.47)
10. Chasing Freedom (4.47)
11. The Enemy Within (5.48)




просмотров: 57

