"Just Walk Away", новое видео FM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Brotherhood", релиз которого намечен на пятое сентября на Frontiers Music Srl:
01. Do You Mean It (3.54)
02. Living On The Run (4.19)
03. Coming For You (4.11)
04. Raised On The Wrong Side (4.50)
05. Love Comes To All (3.51)
06. Just Walk Away (6.08)
07. Don't Call It Love (5.00)
08. Time Waits For No One (4.59)
09. Because Of You (4.47)
10. Chasing Freedom (4.47)
11. The Enemy Within (5.48)
