сегодня



Концертное видео EPICA



Cry for the Moon, новое концертное видео EPICA, доступно для просмотра ниже. BluRay с полным концертом вошел в Digipak, Earbook и Boxset издание альбома "Aspiral", выпущенного 11 апреля.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 72

