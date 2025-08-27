Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 32
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 32
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
[= ||| все новости группы



*

Epica

*



27 авг 2025 : 		 Концертное видео EPICA

14 авг 2025 : 		 Концертное видео EPICA

12 авг 2025 : 		 Вокалистка EPICA о знакомстве с симфо-металлом

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA'14

1 авг 2025 : 		 Концертное видео EPICA

22 июл 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

10 июл 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

20 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

18 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

3 июн 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

6 май 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

4 май 2025 : 		 Вокалистка EPICA: «Мы стали более зрелыми на новом альбоме»

30 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

23 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

19 апр 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

16 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

11 апр 2025 : 		 Новое видео EPICA

9 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

2 апр 2025 : 		 Вокалистка EPICA о выступлениях с METALLICA

27 мар 2025 : 		 Новое видео EPICA

20 мар 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

12 мар 2025 : 		 Новое видео EPICA

8 мар 2025 : 		 Вокалистка EPICA: «Мне легко дался новый альбом»

4 мар 2025 : 		 Концертное видео EPICA

30 янв 2025 : 		 Новое видео EPICA

9 дек 2024 : 		 Вокалистка EPICA: От таро до сальсы
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео EPICA



zoom
Cry for the Moon, новое концертное видео EPICA, доступно для просмотра ниже. BluRay с полным концертом вошел в Digipak, Earbook и Boxset издание альбома "Aspiral", выпущенного 11 апреля.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 авг 2025
F
Fo0x
Слишком много одежды. Такое у Симоны мы не котируем.
просмотров: 72

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом